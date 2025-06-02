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Зеленский прибыл в Литву для участия в саммите "Бухарестской девятки". ВИДЕО+ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 2 июня, прибыл в Литву для участия в саммите "Бухарестской девятки" (В9).

Об этом сообщает литовский вещатель LRT, информирует Цензор.НЕТ.

Цензор.НЕТ ИзображениеЗеленский прибыл в Литву для участия в саммите Бухарестской девятки

Государственный самолет с главой Украины на борту приземлился в аэропорту Вильнюса около 10:38 утра.

Как отмечает LRT, Зеленский также примет участие во встрече Северных стран в Вильнюсе. Этот саммит организуют страны региона для согласования своих позиций перед саммитом НАТО в Гааге. Ожидается, что на встрече обсудят дальнейшую поддержку Украины.

"Бухарестская девятка" была создана в 2015 году как формат сотрудничества в сфере безопасности. В ее состав входят Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния, Болгария, Латвия, Литва и Эстония. В рамках этого формата проводятся встречи на уровне лидеров, министров иностранных дел и обороны.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20794) Литва (2498)


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Топ комментарии
+8
Тут фото скоріше - пацієнта везуть на примусове лікування
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02.06.2025 11:30
+5
Мля! Точно втік тишком нишком.
Малюк доповів про Операцію а з москальских гівнобачків понеслось " прутін сєрдіца і ударіт арєшніком" ...
Та й Завгоспа розьобують за "нєдосмотр" 😅
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02.06.2025 11:36
+4
Ну раз Ермак с "лидером" уехали, то с большой вероятностью, сегодня ночью будет ответный удар за "Паутину"... И часть ПВО, уехало с ними.
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02.06.2025 11:36
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Тут фото скоріше - пацієнта везуть на примусове лікування
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02.06.2025 11:30 Ответить
Геть, бідолашний, не спить, то на фронті, то спецоперація, то на самітах за кордон, …. Не щадить себе з помічниками ригоАНАЛІ!
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02.06.2025 11:30 Ответить
Петрушку привезли на Шапіто...
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02.06.2025 11:52 Ответить
Ну раз Ермак с "лидером" уехали, то с большой вероятностью, сегодня ночью будет ответный удар за "Паутину"... И часть ПВО, уехало с ними.
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02.06.2025 11:36 Ответить
Навіщо в Литву тащити окрему ппо ?
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02.06.2025 11:37 Ответить
не буде , кацапня місяць в шоці буде
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02.06.2025 11:40 Ответить
бухать будуть
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02.06.2025 11:36 Ответить
Мля! Точно втік тишком нишком.
Малюк доповів про Операцію а з москальских гівнобачків понеслось " прутін сєрдіца і ударіт арєшніком" ...
Та й Завгоспа розьобують за "нєдосмотр" 😅
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02.06.2025 11:36 Ответить
Моргни два раза, якщо тебе тримають в заручниках:
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02.06.2025 11:38 Ответить
За статистикою, найбезпечніше місце в авто - посередені на задньому сидінні. Треба було ще одного охоронця запхати)))
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02.06.2025 11:51 Ответить
Його ще "тримають" дивні пігулки 🤢
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02.06.2025 12:21 Ответить
🃏 Моссад підтверджує! У Зеленського є карти, ще й всі тузи «бубнові»
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02.06.2025 11:42 Ответить
«Одна людина сказала, що у України немає ніяких карт. Він (Зеленський) довів, що ця людина помилялась» - пише спецслужба Ізраїлю.
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02.06.2025 11:44 Ответить
Воно з Польщі в Литву літаком летіло?
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02.06.2025 12:22 Ответить
 
 