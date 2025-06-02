Зеленский прибыл в Литву для участия в саммите "Бухарестской девятки". ВИДЕО+ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 2 июня, прибыл в Литву для участия в саммите "Бухарестской девятки" (В9).

Об этом сообщает литовский вещатель LRT, информирует Цензор.НЕТ.

Государственный самолет с главой Украины на борту приземлился в аэропорту Вильнюса около 10:38 утра.

Как отмечает LRT, Зеленский также примет участие во встрече Северных стран в Вильнюсе. Этот саммит организуют страны региона для согласования своих позиций перед саммитом НАТО в Гааге. Ожидается, что на встрече обсудят дальнейшую поддержку Украины.

"Бухарестская девятка" была создана в 2015 году как формат сотрудничества в сфере безопасности. В ее состав входят Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния, Болгария, Латвия, Литва и Эстония. В рамках этого формата проводятся встречи на уровне лидеров, министров иностранных дел и обороны.

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