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Новини Фото Візит до Литви
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Зеленський прибув до Литви для участі у саміті "Бухарестської дев’ятки". ВІДЕО+ФОТО

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 2 червня, прибув до Литви для участі у саміті "Бухарестської дев’ятки" (В9).

Про це повідомляє литовський мовник LRT, інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський прибув до Литви для участі у саміті Бухарестської дев’ятки

Державний літак із главою України на борту приземлився в аеропорту Вільнюса приблизно о 10:38 ранку.

Як зазначає LRT, Зеленський також візьме участь у зустрічі Північних країн у Вільнюсі. Цей саміт організовують країни регіону для узгодження своїх позицій перед самітом НАТО в Гаазі. Очікується, що на зустрічі обговорять подальшу підтримку України.

"Бухарестська дев’ятка" була створена у 2015 році як формат співпраці у безпековій сфері. До її складу входять Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина, Румунія, Болгарія, Латвія, Литва та Естонія. У межах цього формату проводяться зустрічі на рівні лідерів, міністрів закордонних справ та оборони.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24275) Литва (2441)


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Топ коментарі
+8
Тут фото скоріше - пацієнта везуть на примусове лікування
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02.06.2025 11:30
+5
Мля! Точно втік тишком нишком.
Малюк доповів про Операцію а з москальских гівнобачків понеслось " прутін сєрдіца і ударіт арєшніком" ...
Та й Завгоспа розьобують за "нєдосмотр" 😅
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02.06.2025 11:36
+4
Ну раз Ермак с "лидером" уехали, то с большой вероятностью, сегодня ночью будет ответный удар за "Паутину"... И часть ПВО, уехало с ними.
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02.06.2025 11:36
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Тут фото скоріше - пацієнта везуть на примусове лікування
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02.06.2025 11:30 Відповісти
Геть, бідолашний, не спить, то на фронті, то спецоперація, то на самітах за кордон, …. Не щадить себе з помічниками ригоАНАЛІ!
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02.06.2025 11:30 Відповісти
Петрушку привезли на Шапіто...
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02.06.2025 11:52 Відповісти
Ну раз Ермак с "лидером" уехали, то с большой вероятностью, сегодня ночью будет ответный удар за "Паутину"... И часть ПВО, уехало с ними.
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02.06.2025 11:36 Відповісти
Навіщо в Литву тащити окрему ппо ?
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02.06.2025 11:37 Відповісти
не буде , кацапня місяць в шоці буде
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02.06.2025 11:40 Відповісти
бухать будуть
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02.06.2025 11:36 Відповісти
Мля! Точно втік тишком нишком.
Малюк доповів про Операцію а з москальских гівнобачків понеслось " прутін сєрдіца і ударіт арєшніком" ...
Та й Завгоспа розьобують за "нєдосмотр" 😅
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02.06.2025 11:36 Відповісти
Моргни два раза, якщо тебе тримають в заручниках:
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02.06.2025 11:38 Відповісти
За статистикою, найбезпечніше місце в авто - посередені на задньому сидінні. Треба було ще одного охоронця запхати)))
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02.06.2025 11:51 Відповісти
Його ще "тримають" дивні пігулки 🤢
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02.06.2025 12:21 Відповісти
🃏 Моссад підтверджує! У Зеленського є карти, ще й всі тузи «бубнові»
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02.06.2025 11:42 Відповісти
«Одна людина сказала, що у України немає ніяких карт. Він (Зеленський) довів, що ця людина помилялась» - пише спецслужба Ізраїлю.
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02.06.2025 11:44 Відповісти
Воно з Польщі в Литву літаком летіло?
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02.06.2025 12:22 Відповісти
 
 