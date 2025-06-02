Зеленський прибув до Литви для участі у саміті "Бухарестської дев’ятки". ВІДЕО+ФОТО

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 2 червня, прибув до Литви для участі у саміті "Бухарестської дев’ятки" (В9).

Про це повідомляє литовський мовник LRT, інформує Цензор.НЕТ.

Державний літак із главою України на борту приземлився в аеропорту Вільнюса приблизно о 10:38 ранку.

Як зазначає LRT, Зеленський також візьме участь у зустрічі Північних країн у Вільнюсі. Цей саміт організовують країни регіону для узгодження своїх позицій перед самітом НАТО в Гаазі. Очікується, що на зустрічі обговорять подальшу підтримку України.

"Бухарестська дев’ятка" була створена у 2015 році як формат співпраці у безпековій сфері. До її складу входять Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина, Румунія, Болгарія, Латвія, Литва та Естонія. У межах цього формату проводяться зустрічі на рівні лідерів, міністрів закордонних справ та оборони.

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