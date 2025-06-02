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Новини Вибори президента в Польщі
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Зеленський привітав Навроцького з перемогою на виборах президента Польщі

зеленський

Президент України Володимир Зеленський привітав Кароля Навроцького з перемогою на виборах президента Польщі.

Про це Зеленський повідомив у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Вітаю Кароля Навроцького з перемогою на виборах президента. Польща, яка зберігає силу національного духу та віру у справедливість, була і залишається опорою регіональної та загальноєвропейської безпеки та сильним голосом, що захищає свободу та гідність для кожної нації", - наголосив український лідер.

Він також підкреслив, що очікує на плідну співпрацю з новим польським президентом. "Зміцнюючи одне одного на нашому континенті, даємо більше сил Європі у глобальній конкуренції та наближаємо досягнення реального та тривалого світу. Розраховую на незмінно плідну співпрацю з Польщею і особисто з паном президентом", - додав Зеленський.

Нагадаємо, за даними підрахунку 99,5% голосів перемогу на виборах президента Польщі здобув Кароль Навроцький.

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А українці послали подумки вас обох
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02.06.2025 11:26 Відповісти
Тупий клован та правий популіст..
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02.06.2025 11:41 Відповісти
 
 