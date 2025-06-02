Вибори президента Польщі: Навроцький отримав 51% голосів виборців. ІНФОГРАФІКА
За даними підрахунку 99,5% голосів перемогу на виборах президента Польщі здобуває Кароль Навроцький.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть Onet.pl, Gazeta wyborcza.
Директор Інституту національної пам’яті Кароль Навроцький набрав 51% голосів виборців і здобув перемогу у другому турі виборів президента Польщі. Його опонент – мер Варшави Рафал Тшасковський отримав 49% голосів виборців.
За даними екзит-полу, у другому турі виборів президента Польщі мінімальну перевагу мав кандидат від влади Тшасковський з 50.3% голосів.
Топ коментарі
+16 Adam Zhorzhevych #594986
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+15 Вадимир Каракай #398922
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+14 Andrey Shevchenko #387516
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кацапія постійно втручається у вибори
треба бути румунами і не грати в демократію ,
а засаджувати все пропросійське за грати.
Є за що, було б бажання не грати у вседозволену демократію
а здійснювати жорсткий контроль
Про Україну Кароль Навроцький висловлювався більш жорстко, ніж Тшасковський. Зокрема він постійно підіймав питання Волинської трагедії і пов'язував "визнання провини" Києвом як обов'язкову передумову для подальшого руху в НАТО і ЄС.
Він також підписав політичну декларацію Славоміра Менцена, одним з пунктів якого є те, що Польща не має підтримувати вступ України до НАТО.
Або інший варіант, більш реальний - тиждень ми про путлєра нічого не почуємо, адже вже стало традицією, що в складних випадках він просто ховається від усіх.
В кращому випадку, політичне майбутнє Польщі, це вже ставше традицією, блокування президентом більшості важливих рішень Сейму. В гіршому, це дострокові вибори в Сейм, де значну кількість місць отримають ультраправі партії, що зблокувавшись з PiSом, стануть потенційно *********** 2.0, або в кращому випадку, Угорщиною 2.0
А традиційним виборцям PiS - ви проголосували не за свого кандидата, ви проголосували проти шляху партії в бік центризму та поміркованості, адже тепер вона ще більше завалиться "вправо".
Поляки озброювались-озброювались, щоб отак просто стати раком перед кацапами, без всякої війни...