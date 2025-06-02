Вибори президента Польщі: Навроцький отримав 51% голосів виборців. ІНФОГРАФІКА

За даними підрахунку 99,5% голосів перемогу на виборах президента Польщі здобуває Кароль Навроцький.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть Onet.pl, Gazeta wyborcza.

Директор Інституту національної пам’яті Кароль Навроцький набрав 51% голосів виборців і здобув перемогу у другому турі виборів президента Польщі. Його опонент – мер Варшави Рафал Тшасковський отримав 49% голосів виборців.

За даними екзит-полу, у другому турі виборів президента Польщі мінімальну перевагу мав кандидат від влади Тшасковський з 50.3% голосів.

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