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Новини Вибори президента в Польщі
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Вибори президента Польщі: Навроцький отримав 51% голосів виборців. ІНФОГРАФІКА

За даними підрахунку 99,5% голосів перемогу на виборах президента Польщі здобуває Кароль Навроцький.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть Onet.pl, Gazeta wyborcza.

Директор Інституту національної пам’яті Кароль Навроцький набрав 51% голосів виборців і здобув перемогу у другому турі виборів президента Польщі. Його опонент – мер Варшави Рафал Тшасковський отримав 49% голосів виборців.

Результат виборів у Польщі

За даними екзит-полу, у другому турі виборів президента Польщі мінімальну перевагу мав кандидат від влади Тшасковський з 50.3% голосів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Президентські дебати у Польщі: Навроцький і Тшасковський сперечалися про Україну та Зеленського

Автор: 

вибори (6718) Польща (8617)


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Топ коментарі
+16
Поповнення прокацапської команди Орбан-Фіцо..
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02.06.2025 06:53
+15
Маємо ще одного ворога по кордону...
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02.06.2025 06:51
+14
Щоб не залежати від виборів у Польщі,треба спочатку навчитися вигравати СВОЇ вибори..а Україна свої вибори у 2019 програла з жахливим рахунком 25: 73
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02.06.2025 07:06
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Маємо ще одного ворога по кордону...
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02.06.2025 06:51 Відповісти
Якщо якась пакость може статися, то вона станеться. Як не рижий, то навроцький.
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02.06.2025 06:52 Відповісти
Поповнення прокацапської команди Орбан-Фіцо..
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02.06.2025 06:53 Відповісти
ЦЕ П...ДЕЦ. ЛЮДИ ШО З ВАМИ? Може це через вакцини від ковіду? Україна 4 роки бореться проти Москви і якщо ми програємо - ПОЛЬЩІ КРАНТИ. Точно! І що? - вибирають нарика промосковського
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02.06.2025 06:53 Відповісти
Поляки не вважають Україну країною і сплять і белькочуть ;Lwów jest nasz!;
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02.06.2025 07:03 Відповісти
Далеко не всі таке кажуть. В основному лише маргінали, які голосують за праворадикалів за ідеологічними переконаннями, таких десь 15-20%.
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02.06.2025 07:07 Відповісти
І тому за Навроцького проголосували 51%?
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02.06.2025 07:23 Відповісти
Текст читав? Там же зазначено: 51 відсоток
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02.06.2025 07:24 Відповісти
Та ти шо....не вважають.... А ти коли обирало те гнусяве опудало, поважало свою країну??? Чому тожі кремлівське бабло не може рулити в Польщі??? Нам же промили мізки перед 2019-м, то і у них таке ж саме.
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02.06.2025 07:40 Відповісти
Коли в 2019 році у нас тупе стадо довбней обрало оце шо ми зараз маємо то ничкого ковіду та вакцини від нього не було і про них ги хто і не знав шо воно таке. Так шо ковід та вакціна тут не до чого. Тупість більшой частини населення, тупість, жадібність та бажання халяви є причиною. В основному тупість.
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02.06.2025 07:06 Відповісти
при чому тут люди?
кацапія постійно втручається у вибори
треба бути румунами і не грати в демократію ,
а засаджувати все пропросійське за грати.
Є за що, було б бажання не грати у вседозволену демократію
а здійснювати жорсткий контроль
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02.06.2025 07:35 Відповісти
BBC

Про Україну Кароль Навроцький висловлювався більш жорстко, ніж Тшасковський. Зокрема він постійно підіймав питання Волинської трагедії і пов'язував "визнання провини" Києвом як обов'язкову передумову для подальшого руху в НАТО і ЄС.

Він також підписав політичну декларацію Славоміра Менцена, одним з пунктів якого є те, що Польща не має підтримувати вступ України до НАТО.
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02.06.2025 06:56 Відповісти
На ранок підрахунок 100% дільниць показав, що все ж таки фактично переміг Навроцький, який набирає 50,89%. Такі дані оприлюднила "Газета Виборча".
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02.06.2025 07:05 Відповісти
Президент у Польщі не має надто багато повноважень, проте може ветувати ухвалені закони, тож нинішня владна команда на чолі з "Громадянською платформою" та прем'єром Дональдом Туском опиняється у хиткій ситуації.
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02.06.2025 07:07 Відповісти
починалося все з "бойових" фермерів. П..дц.
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02.06.2025 06:57 Відповісти
Цікаво, ***** вже привітав свого протеже, чи до обіду привітає.
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02.06.2025 07:00 Відповісти
Наразі нє бо ***** зараз лазить по огарках своїх бомбардувальників і каже пачіму такоє праізашло.
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02.06.2025 07:08 Відповісти
Скоріше за все, він спокійно сидить в бункері і чекає на доповідь про окупацію чергового українського міста. Навряд йому вже доповіли, адже гінця гарантовано чекає політ з вікна.
Або інший варіант, більш реальний - тиждень ми про путлєра нічого не почуємо, адже вже стало традицією, що в складних випадках він просто ховається від усіх.
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02.06.2025 07:12 Відповісти
Одним словом КУРВА!
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02.06.2025 07:06 Відповісти
Щоб не залежати від виборів у Польщі,треба спочатку навчитися вигравати СВОЇ вибори..а Україна свої вибори у 2019 програла з жахливим рахунком 25: 73
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02.06.2025 07:06 Відповісти
Я советую всем Украинцам уезжать из Польши, ибо ничего хорошего им с таким президентом точно не светит!
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02.06.2025 07:08 Відповісти
Ми й тут потрібні. А тепер - ще більше.
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02.06.2025 07:48 Відповісти
Ну що ж, попередньо можна поздоровити 51% виборців Польщі, що вони проголосували за політичний безлад, замість сталого розвитку.
В кращому випадку, політичне майбутнє Польщі, це вже ставше традицією, блокування президентом більшості важливих рішень Сейму. В гіршому, це дострокові вибори в Сейм, де значну кількість місць отримають ультраправі партії, що зблокувавшись з PiSом, стануть потенційно *********** 2.0, або в кращому випадку, Угорщиною 2.0
А традиційним виборцям PiS - ви проголосували не за свого кандидата, ви проголосували проти шляху партії в бік центризму та поміркованості, адже тепер вона ще більше завалиться "вправо".
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02.06.2025 07:08 Відповісти
це 3.14здєц........
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02.06.2025 07:14 Відповісти
А-ха-х.
Поляки озброювались-озброювались, щоб отак просто стати раком перед кацапами, без всякої війни...
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02.06.2025 07:15 Відповісти
Ну ШО, Польща втрачена для нас.. Дякую "великій" дипломатії найвеличнішого БОНЕВТІКа в тому числі
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02.06.2025 07:18 Відповісти
Втрачена? Пшеки вже на вулицях обговорюють як вони з кацапами будуть ділити Україну.
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02.06.2025 07:22 Відповісти
слава богу що серед моїх друзів поляків таких не має. а от серед знайомих українців валом було зелених чуханів. чим ми кращі?
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02.06.2025 07:26 Відповісти
А ти спитай у своїх друзів-поляків чий має бути Львів. Пшекам імперські амбіції ********* в дупі не гірш ніж кацапам.
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02.06.2025 07:28 Відповісти
питав-українським.
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02.06.2025 07:29 Відповісти
Спитай бомжа чи притомного поляка???
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02.06.2025 07:51 Відповісти
Демократія це найкраща зброя руского міра...
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02.06.2025 07:19 Відповісти
Не склалося - поляки починають косо дивитися на Україну
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02.06.2025 07:28 Відповісти
Кацап, ми зрозуміли.
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02.06.2025 07:36 Відповісти
Ми - це хто? - ти і твої **********
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02.06.2025 07:39 Відповісти
На жаль.... Ясна справа, що тен бидляк то не Фіцо з Орбаном, але все ж таки - неприємно...
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02.06.2025 07:30 Відповісти
Почали писати коментарі усі, хто зарано прокинувся і перебуває в поганому настрої в очікуванні відкриття гастрономів. Краще напишіть анекдот, який вчора чули. Чи про вчорашній день забули?😃😀
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02.06.2025 07:32 Відповісти
зєля здох?
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02.06.2025 07:35 Відповісти
Анекдот - Сєня ніколи не женись на красивій! - чого? - бо вона може тебе покинути - так і некрасива може покинути - тай *** з нею!
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02.06.2025 07:43 Відповісти
на Реддите такой вой стоит и бесконечная прорва отчаяния
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02.06.2025 07:50 Відповісти
 
 