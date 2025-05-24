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Новини Членство України в НАТО Вибори президента в Польщі
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Президентські дебати у Польщі: Навроцький і Тшасковський сперечалися про Україну та Зеленського

Навроцький і Тшасковський на дебатах сперечалися про Україну

Увечері 23 травня під час телевізійних дебатів між кандидатами в президенти Польщі Рафалом Тшасковським і Каролем Навроцьким однією з найгостріших тем обговорення була Україна та ставлення до неї.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на PAP.

Так, підтримуваний опозицією Навроцький заявив, що президент України Володимир Зеленський нібито погано ставиться до Польщі, а кандидат від влади Тшасковський звинуватив його в тому, що він говорить мовою диктатора Володимира Путіна в питанні членства України в НАТО.

Обидва кандидати поставили один одному по три запитання в шести тематичних блоках, присвячених здоров'ю, міжнародній політиці, економіці, соціальній політиці, безпеці та світогляду.

Питання міграції та України неодноразово виникали в дискусії.

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 Допомога Україні від Польщі

Обидва кандидати дистанціювалися від міграційного пакту, причому Навроцький повторив, що якщо він стане президентом, то призведе до одностороннього розірвання пакту, в той час, як Тшасковський стверджував, що пакт "ніколи не набуде чинності" через допомогу, яку Польща надала Україні.

"Я був тим, хто записав у документах ЄС, що якщо ми допоможемо українцям, то більше нікого не приймемо", - сказав Тшасковський. 

Водночас Навроцький звинуватив його у брехні й попросив вказати на конкретний документ. Тшасковський відповів, що мав на увазі постанову від 2015 року, на що перший відповів: "Я не думаю, що у 2015 році в Україні ще була війна".

На це Тшасковський відповів, що окупація Росією Криму вже є війною.

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Вступ України в НАТО

Під час блоку питань щодо безпеки Тшасковський, серед іншого, запитав Навроцького, чи виступає він проти вступу України до НАТО, зазначивши, що тоді він висловлює ту ж думку, що і російський диктатор Путін з цього питання.

"Я говорю мовою поляків; (...) Якщо президент Зеленський погано до нас ставиться, ми маємо право про це сказати. І мільйони поляків у Польщі сьогодні хотіли б це сказати, але не можуть, бо одразу з'являється гасло "ви поширюєте путінську пропаганду"", - сказав Навроцький.

Він додав, що "як людина, яку переслідує Російська Федерація", він може бути "голосом тих, хто не згоден з тим, що Україна заливає нас зерном і створює нерівні умови конкуренції".

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Відповідаючи на питання про відносини з президентом США Дональдом Трампом, Тшасковський зазначив, що ніколи не говорив про нього "поганого слова" і має "сенсаційні відносини з республіканцями".

"Трамп не з тих, хто любить людей, які приходять, щоб поцілувати його на рингу. Він цінує тих, хто жорсткий і має вплив", - зауважив він.

Навроцький визнав, що "насправді Трампу подобаються сильні й впливові чоловіки, які говорять голосом свого народу і за свою справу".

Також читайте: Ми повинні вимагати гарантій вступу України до НАТО, - кандидат в президенти Польщі Тшасковський

Автор: 

дебати (351) Польща (8605) Україна (5949) Тшасковський Рафал (15) Навроцький Кароль (15)


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Топ коментарі
+22
" Україна заливає нас зерном і створює нерівні умови"
- ми збираємо зерно під бомбардуваннями
- сіємо його серед мін
- вивозимо під бомбардуваннями
- ВСІ наші НПЗ знищені

І БЛ І ТАК НЕ МОЖЕТЕ КОНКУРУВАТИ...ото дегенерати
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24.05.2025 16:37
+11
все, що потрібно знати про гонорових поляків: все у них українці погані та невдячні. а самому пану поляку навіть в голову не може прийти, що йому самому особисто є за що подякувати українцям: за те, що знищили основні механізовані сили кацапів, що більше ніколи не зарожуватимуть польщі та нещасним сувалкам, що влили сотні тисяч кваліфікованих робітників в польську економіку, створили бізнеси, забустили польське ввп на додаткові відсоткові пункти, витратчають мільярди на рік в польщі. нє, ****, невдячні. бидло.
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24.05.2025 16:52
+5
Тренд все звалювати на зеленського персонально. Україна мовби збоку. Висновок: Клован,йди нах.
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24.05.2025 16:51
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" Україна заливає нас зерном і створює нерівні умови"
- ми збираємо зерно під бомбардуваннями
- сіємо його серед мін
- вивозимо під бомбардуваннями
- ВСІ наші НПЗ знищені

І БЛ І ТАК НЕ МОЖЕТЕ КОНКУРУВАТИ...ото дегенерати
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24.05.2025 16:37 Відповісти
Ну так там же у Польщі рулить Ахмєтов , а коли був ЙОГО КАМИШІН МІНІСТРОМ СТРАТЕГІЧНИХ галузей, то окрім зерна Ахмєтова його нічого не хвилювало. При його тормозах на дрони Залужного й викинули з його командою- бо він в міжнародних ЗМІ вимагав дронів, а не зерно Ахмєтова вивозити вправно.
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24.05.2025 16:59 Відповісти
Результати опитувань після дебатів

Рафал Тшасковський, кандидат від правлячої коаліції, зберіг лідерство, але його підтримка знизилася на 4,8 відсоткових пункти до 33,5% .

Кароль Навроцький, підтримуваний опозиційною партією "Право і справедливість" (PiS), збільшив свою підтримку на 5,4 відсоткових пункти до 25,5% .

Славомір Ментцен, кандидат від крайньо правої партії "Конфедерація", втратив підтримку, опустившись до 13,4% .

Шимон Холовня, спікер Сейму, збільшив свою підтримку на 2 відсоткових пункти до 9,1% .

Магдалена Бейат, кандидатка від лівих сил, піднялася на 3,6 відсоткових пункти до 6,3% .

Ці зміни свідчать про те, що дебати вплинули на громадську думку, зменшуючи розрив між Тшасковським і Навроцьким.
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24.05.2025 17:11 Відповісти
Наталя вибачте , але це якесь тупе опитування. У 2гому турі 2 кандидати і дивитись подібним чином це самозспокоюватись. Треба дивитись ті опитування де лише 2 кандидати. Навроцький (рашист) і Тшаковський
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24.05.2025 17:48 Відповісти
це я взяла з медіа Польщі - але показово великий рейтинг у льтраправої- більше 11 %
преможе коаліція правих - не сумнівайтеся ... А потім їм ще й Ахмєтка там в поміч - не даремно ж Верещучки вилазять особливо після вибвства Татарівськими САМОГО ПОРТНОВА!!! !!!
Це ж неразлєйвадічка упирі- Медвчу,Татров та Портнов . А не поділили вони саме зазіхання на майбутню владу в Україні - Я ВПЕВНЕННА , чекаю чи буду я права...
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24.05.2025 18:08 Відповісти
Якого медіа? Ті що підпали під операцію двійник
Кремль активізував спецоперацію "Двійник" у розпал виборів у Польщі
Джерело: https://censor.net/ua/n3552900
А хто переможе - подивимось
У Румунії теж все здавалося погано
Якщо Польща знов хоче бути розділеною як підчас WW2 то звісно проголосують по приколу.
Але як ні то ні
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24.05.2025 20:22 Відповісти
Там ще один пункт пропущений, самий важливий-українські селяни працюють за їжу.
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24.05.2025 17:01 Відповісти
А ще один пункт- закон по приватизації аграрних земель від квартальщиків розділив землю по міжсобойчику - дивіться чиї люди правлять кабмін, й усе стане ясно.
Ахзмєтка вже медіа у Польщі захопив - а він батько війни в Україні - НЕ ЗАБУЛИ?
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24.05.2025 17:22 Відповісти
Так от і поляки це чудово розуміють, тому і не хотять бачити у себе це зерно.
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24.05.2025 17:27 Відповісти
вони то розуміють , та й любов до українців після 2022 вторгнення була хиткою - лиш на страху війни . на підтримці США - той же Байден й його виступ у Варшаві... Але ... вони стають тими ж поляками, котрим зараз ближче Трамп - просто ще не всі вʼїхали Й головне наскільки розмуними будуть інші політики - бо там на коаліцію йдуть в рейтингах саме ПРАВІ - уявіть, ситуація страшніша, ніж в Австрії та Німеччині!!! Поляки забули про сталінщину с гітлерівщиною та про Молотова з Рібентропом...
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24.05.2025 17:46 Відповісти
Тому шо лівізни нормальні люди вже наїлися по саме нехочу. А Молотов та Ріббентроп були представниками соціалістичних режимів, якщо що.
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24.05.2025 17:51 Відповісти
ЛІВІ - НАЦИСТИ -ПРАВІ - усі їхні УЛЬТА це все єдине ... А тим паче у світлі сьогоднішньої історії ************ періоду - кого він спочатку оплачував у Європі- ЛІВИХ а тепер - ПРАВИХ . Хто такі в США совкові євреї й не тільки, хто проголосував за Трампа -ЛІВІ а тепер вибрали ПРАВОГО
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24.05.2025 18:12 Відповісти
Сам Бі-БІ з ким дружбан- з Ху , а хто зрадив Бі-БІ - Донні ...
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24.05.2025 18:13 Відповісти
доречі тільки- но й ШІ це мені підтвердив

Спільні риси:

Обидві крайнощі заперечують базові ліберально-демократичні цінності: розподіл влади, свободу слова, плюралізм, повагу до меншин.

Обидві мають схильність до авторитаризму, нехтування правами окремої людини заради «вищої ідеї» (нації чи класу).

Часто обидві мають антиглобалістський, антиєвропейський напрям
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24.05.2025 18:18 Відповісти
Та ні, просто те українське зерно належить олігархам, які відправили селян воювати, а самі демпінгують на краденому у народу.
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24.05.2025 17:54 Відповісти
Похоже Трамп испортил обеих.
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24.05.2025 16:38 Відповісти
Вони ж не дівчатка.
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24.05.2025 17:08 Відповісти
Навроцький і Тшасковський сперечалися про Україну та Зеленського

Мгм.
Один каже, що Україна і Зеленський, а інший заперечує, що не Україна і не Зеленський.
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24.05.2025 16:42 Відповісти
навроцький з тріском програє вибори. поляки розумніші за наших насєлєнцев.
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24.05.2025 16:42 Відповісти
до 5 листопада ми щось подібне вже чули
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24.05.2025 16:52 Відповісти
Ти на приколі? Нижче 55% він не матиме, 32% було в 1 турі, 20% перейдуть йому від ультраправих з 1 туру і 2-3% перепаде від інших кандидатів.
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24.05.2025 16:56 Відповісти
На жаль ні, Навроцкі переможе. Ніби хєр з ним, бо през у Польщі має малу силу, але його ви*бала Конфедерація, принизивши ганебно, яка на нступних виборах візтме вже багато.
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24.05.2025 17:05 Відповісти
давай подивимось. всі мої знайомі проти навроцького.
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24.05.2025 17:25 Відповісти
Я теж проти, але...
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24.05.2025 17:36 Відповісти
я з Плоцька приїхав три дні назад. багато спілкуався з поляками. ні один з тих з ким я спілкувався не був за навроцького
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24.05.2025 17:56 Відповісти
Тренд все звалювати на зеленського персонально. Україна мовби збоку. Висновок: Клован,йди нах.
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24.05.2025 16:51 Відповісти
тренд ЛІДЕРСЬКОГО лідАрства - он трамп тягнеться хоче стати схожим на Ху - світ крокує ПРАВОЮ
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24.05.2025 17:49 Відповісти
все, що потрібно знати про гонорових поляків: все у них українці погані та невдячні. а самому пану поляку навіть в голову не може прийти, що йому самому особисто є за що подякувати українцям: за те, що знищили основні механізовані сили кацапів, що більше ніколи не зарожуватимуть польщі та нещасним сувалкам, що влили сотні тисяч кваліфікованих робітників в польську економіку, створили бізнеси, забустили польське ввп на додаткові відсоткові пункти, витратчають мільярди на рік в польщі. нє, ****, невдячні. бидло.
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24.05.2025 16:52 Відповісти
Гидавці як би не Україна ви б пушкіна в школах вчили.
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24.05.2025 16:56 Відповісти
Слабонькі один й другий. Я дивився повністю ці дебати, розчарувався у Трасковському. Як хтось такий може бути мером Варшави... Питання риторичне. Хоча хтось такий як Навроцкі був директором інституту народної памяті.... Як таке гімно випливає на самий верх???
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24.05.2025 17:01 Відповісти
ну от все й ясненько- Пу там переможе , навіть ці дебати дали +5 з лишком путінським, а там ще ультрапий 11 з лишком має - навіть румуни виявилися адекватнішими ( нічого поганого відносно них не мала на увазі - просто щодо історії Польщі часів другої світової ) .
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24.05.2025 17:54 Відповісти
Скоріше б до вас вже прийшли рузкіє асвабадїтєлі, асвабадіть вас від НАТО.
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24.05.2025 17:13 Відповісти
Був лише один президент Польщі,який зумів відбитись від совітської росіі,об"єднав Польщу і профіль якого ще за життя був викарбуваний на монетах.Пілсудський.Пам"ятається по єдиній фразі сказаній щодо України - "без свободи України немає свободи Польщі"...
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24.05.2025 17:47 Відповісти
Хто там гратиме роль Молотова а хто Рібентропа - Хегсет з Патрушевим?
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24.05.2025 17:47 Відповісти
Польща не бере до уваги історію, яка нажаль має властивість повторюватись через помилкову політичну чи економічну безпечність. Наріжний камінь лежить саме в незалежній демократичній Україні, що саме і є гарантом незалежності Польщі. А саме, не з'єднання з річю посполитою на рівних правах; не визнання УНР, а можливість приєднання нових територій. І саме цікаво що після цих всіх рішень, Польща завжди стає частиною російської імперії або варшавського блоку. І якщо ми падемо, ви наступні!
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24.05.2025 18:02 Відповісти
іперська хвороба невиліковна - на рівні генетики
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24.05.2025 18:20 Відповісти
Нагадує суперечку вошей і гнид в гриві лева.
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24.05.2025 19:11 Відповісти
я не прихильник зелені - але полякам тупо навіть кивати на Україну після того як кацапи знищили весь уряд Польщі разом з Качинським,та ще й в місці де кацапи закопали 40 тисяч польських офіцерів.як так ?
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24.05.2025 19:14 Відповісти
 
 