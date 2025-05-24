Президентські дебати у Польщі: Навроцький і Тшасковський сперечалися про Україну та Зеленського
Увечері 23 травня під час телевізійних дебатів між кандидатами в президенти Польщі Рафалом Тшасковським і Каролем Навроцьким однією з найгостріших тем обговорення була Україна та ставлення до неї.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на PAP.
Так, підтримуваний опозицією Навроцький заявив, що президент України Володимир Зеленський нібито погано ставиться до Польщі, а кандидат від влади Тшасковський звинуватив його в тому, що він говорить мовою диктатора Володимира Путіна в питанні членства України в НАТО.
Обидва кандидати поставили один одному по три запитання в шести тематичних блоках, присвячених здоров'ю, міжнародній політиці, економіці, соціальній політиці, безпеці та світогляду.
Питання міграції та України неодноразово виникали в дискусії.
Допомога Україні від Польщі
Обидва кандидати дистанціювалися від міграційного пакту, причому Навроцький повторив, що якщо він стане президентом, то призведе до одностороннього розірвання пакту, в той час, як Тшасковський стверджував, що пакт "ніколи не набуде чинності" через допомогу, яку Польща надала Україні.
"Я був тим, хто записав у документах ЄС, що якщо ми допоможемо українцям, то більше нікого не приймемо", - сказав Тшасковський.
Водночас Навроцький звинуватив його у брехні й попросив вказати на конкретний документ. Тшасковський відповів, що мав на увазі постанову від 2015 року, на що перший відповів: "Я не думаю, що у 2015 році в Україні ще була війна".
На це Тшасковський відповів, що окупація Росією Криму вже є війною.
Вступ України в НАТО
Під час блоку питань щодо безпеки Тшасковський, серед іншого, запитав Навроцького, чи виступає він проти вступу України до НАТО, зазначивши, що тоді він висловлює ту ж думку, що і російський диктатор Путін з цього питання.
"Я говорю мовою поляків; (...) Якщо президент Зеленський погано до нас ставиться, ми маємо право про це сказати. І мільйони поляків у Польщі сьогодні хотіли б це сказати, але не можуть, бо одразу з'являється гасло "ви поширюєте путінську пропаганду"", - сказав Навроцький.
Він додав, що "як людина, яку переслідує Російська Федерація", він може бути "голосом тих, хто не згоден з тим, що Україна заливає нас зерном і створює нерівні умови конкуренції".
Відповідаючи на питання про відносини з президентом США Дональдом Трампом, Тшасковський зазначив, що ніколи не говорив про нього "поганого слова" і має "сенсаційні відносини з республіканцями".
"Трамп не з тих, хто любить людей, які приходять, щоб поцілувати його на рингу. Він цінує тих, хто жорсткий і має вплив", - зауважив він.
Навроцький визнав, що "насправді Трампу подобаються сильні й впливові чоловіки, які говорять голосом свого народу і за свою справу".
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- ми збираємо зерно під бомбардуваннями
- сіємо його серед мін
- вивозимо під бомбардуваннями
- ВСІ наші НПЗ знищені
І БЛ І ТАК НЕ МОЖЕТЕ КОНКУРУВАТИ...ото дегенерати
Рафал Тшасковський, кандидат від правлячої коаліції, зберіг лідерство, але його підтримка знизилася на 4,8 відсоткових пункти до 33,5% .
Кароль Навроцький, підтримуваний опозиційною партією "Право і справедливість" (PiS), збільшив свою підтримку на 5,4 відсоткових пункти до 25,5% .
Славомір Ментцен, кандидат від крайньо правої партії "Конфедерація", втратив підтримку, опустившись до 13,4% .
Шимон Холовня, спікер Сейму, збільшив свою підтримку на 2 відсоткових пункти до 9,1% .
Магдалена Бейат, кандидатка від лівих сил, піднялася на 3,6 відсоткових пункти до 6,3% .
Ці зміни свідчать про те, що дебати вплинули на громадську думку, зменшуючи розрив між Тшасковським і Навроцьким.
преможе коаліція правих - не сумнівайтеся ... А потім їм ще й Ахмєтка там в поміч - не даремно ж Верещучки вилазять особливо після вибвства Татарівськими САМОГО ПОРТНОВА!!! !!!
Це ж неразлєйвадічка упирі- Медвчу,Татров та Портнов . А не поділили вони саме зазіхання на майбутню владу в Україні - Я ВПЕВНЕННА , чекаю чи буду я права...
Кремль активізував спецоперацію "Двійник" у розпал виборів у Польщі
Джерело: https://censor.net/ua/n3552900
А хто переможе - подивимось
У Румунії теж все здавалося погано
Якщо Польща знов хоче бути розділеною як підчас WW2 то звісно проголосують по приколу.
Але як ні то ні
Ахзмєтка вже медіа у Польщі захопив - а він батько війни в Україні - НЕ ЗАБУЛИ?
Спільні риси:
Обидві крайнощі заперечують базові ліберально-демократичні цінності: розподіл влади, свободу слова, плюралізм, повагу до меншин.
Обидві мають схильність до авторитаризму, нехтування правами окремої людини заради «вищої ідеї» (нації чи класу).
Часто обидві мають антиглобалістський, антиєвропейський напрям
Мгм.
Один каже, що Україна і Зеленський, а інший заперечує, що не Україна і не Зеленський.