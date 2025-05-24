Президентские дебаты в Польше: Навроцкий и Тшасковский спорили об Украине и Зеленском
Вечером 23 мая во время телевизионных дебатов между кандидатами в президенты Польши Рафалом Тшасковским и Каролем Навроцким одной из самых острых тем обсуждения была Украина и отношение к ней.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на PAP.
Так, поддерживаемый оппозицией Навроцкий заявил, что президент Украины Владимир Зеленский якобы плохо относится к Польше, а кандидат от власти Тшасковский обвинил его в том, что он говорит на языке диктатора Владимира Путина в вопросе членства Украины в НАТО.
Оба кандидата задали друг другу по три вопроса в шести тематических блоках, посвященных здоровью, международной политике, экономике, социальной политике, безопасности и мировоззрению.
Вопросы миграции и Украины неоднократно возникали в дискуссии.
Помощь Украине от Польши
Оба кандидата дистанцировались от миграционного пакта, причем Навроцкий повторил, что если он станет президентом, то приведет к одностороннему расторжению пакта, в то время как Тшасковский утверждал, что пакт "никогда не вступит в силу" из-за помощи, которую Польша предоставила Украине.
"Я был тем, кто записал в документах ЕС, что если мы поможем украинцам, то больше никого не примем", - сказал Тшасковский.
В то же время Навроцкий обвинил его во лжи и попросил указать на конкретный документ. Тшасковский ответил, что имел в виду постановление от 2015 года, на что первый ответил: "Я не думаю, что в 2015 году в Украине еще была война".
На это Тшасковский ответил, что оккупация Россией Крыма уже является войной.
Вступление Украины в НАТО
Во время блока вопросов по безопасности Тшасковский, среди прочего, спросил Навроцкого, выступает ли он против вступления Украины в НАТО, отметив, что тогда он выражает то же мнение, что и российский диктатор Путин по этому вопросу.
"Я говорю на языке поляков; (...) Если президент Зеленский плохо к нам относится, мы имеем право об этом сказать. И миллионы поляков в Польше сегодня хотели бы это сказать, но не могут, потому что сразу появляется лозунг "вы распространяете путинскую пропаганду"", - сказал Навроцкий.
Он добавил, что "как человек, которого преследует Российская Федерация", он может быть "голосом тех, кто не согласен с тем, что Украина заливает нас зерном и создает неравные условия конкуренции".
Отвечая на вопрос об отношениях с президентом США Дональдом Трампом, Тшасковский отметил, что никогда не говорил о нем "плохого слова" и имеет "сенсационные отношения с республиканцами".
"Трамп не из тех, кто любит людей, которые приходят, чтобы поцеловать его на ринге. Он ценит тех, кто жесткий и имеет влияние", - отметил он.
Навроцкий признал, что "на самом деле Трампу нравятся сильные и влиятельные мужчины, которые говорят голосом своего народа и за свое дело".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- ми збираємо зерно під бомбардуваннями
- сіємо його серед мін
- вивозимо під бомбардуваннями
- ВСІ наші НПЗ знищені
І БЛ І ТАК НЕ МОЖЕТЕ КОНКУРУВАТИ...ото дегенерати
Рафал Тшасковський, кандидат від правлячої коаліції, зберіг лідерство, але його підтримка знизилася на 4,8 відсоткових пункти до 33,5% .
Кароль Навроцький, підтримуваний опозиційною партією "Право і справедливість" (PiS), збільшив свою підтримку на 5,4 відсоткових пункти до 25,5% .
Славомір Ментцен, кандидат від крайньо правої партії "Конфедерація", втратив підтримку, опустившись до 13,4% .
Шимон Холовня, спікер Сейму, збільшив свою підтримку на 2 відсоткових пункти до 9,1% .
Магдалена Бейат, кандидатка від лівих сил, піднялася на 3,6 відсоткових пункти до 6,3% .
Ці зміни свідчать про те, що дебати вплинули на громадську думку, зменшуючи розрив між Тшасковським і Навроцьким.
преможе коаліція правих - не сумнівайтеся ... А потім їм ще й Ахмєтка там в поміч - не даремно ж Верещучки вилазять особливо після вибвства Татарівськими САМОГО ПОРТНОВА!!! !!!
Це ж неразлєйвадічка упирі- Медвчу,Татров та Портнов . А не поділили вони саме зазіхання на майбутню владу в Україні - Я ВПЕВНЕННА , чекаю чи буду я права...
Кремль активізував спецоперацію "Двійник" у розпал виборів у Польщі
Джерело: https://censor.net/ua/n3552900
А хто переможе - подивимось
У Румунії теж все здавалося погано
Якщо Польща знов хоче бути розділеною як підчас WW2 то звісно проголосують по приколу.
Але як ні то ні
Ахзмєтка вже медіа у Польщі захопив - а він батько війни в Україні - НЕ ЗАБУЛИ?
Спільні риси:
Обидві крайнощі заперечують базові ліберально-демократичні цінності: розподіл влади, свободу слова, плюралізм, повагу до меншин.
Обидві мають схильність до авторитаризму, нехтування правами окремої людини заради «вищої ідеї» (нації чи класу).
Часто обидві мають антиглобалістський, антиєвропейський напрям
Мгм.
Один каже, що Україна і Зеленський, а інший заперечує, що не Україна і не Зеленський.