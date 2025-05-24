Президентские дебаты в Польше: Навроцкий и Тшасковский спорили об Украине и Зеленском

Вечером 23 мая во время телевизионных дебатов между кандидатами в президенты Польши Рафалом Тшасковским и Каролем Навроцким одной из самых острых тем обсуждения была Украина и отношение к ней.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на PAP.

Так, поддерживаемый оппозицией Навроцкий заявил, что президент Украины Владимир Зеленский якобы плохо относится к Польше, а кандидат от власти Тшасковский обвинил его в том, что он говорит на языке диктатора Владимира Путина в вопросе членства Украины в НАТО.

Оба кандидата задали друг другу по три вопроса в шести тематических блоках, посвященных здоровью, международной политике, экономике, социальной политике, безопасности и мировоззрению.

Вопросы миграции и Украины неоднократно возникали в дискуссии.

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Помощь Украине от Польши

Оба кандидата дистанцировались от миграционного пакта, причем Навроцкий повторил, что если он станет президентом, то приведет к одностороннему расторжению пакта, в то время как Тшасковский утверждал, что пакт "никогда не вступит в силу" из-за помощи, которую Польша предоставила Украине.

"Я был тем, кто записал в документах ЕС, что если мы поможем украинцам, то больше никого не примем", - сказал Тшасковский.

В то же время Навроцкий обвинил его во лжи и попросил указать на конкретный документ. Тшасковский ответил, что имел в виду постановление от 2015 года, на что первый ответил: "Я не думаю, что в 2015 году в Украине еще была война".

На это Тшасковский ответил, что оккупация Россией Крыма уже является войной.

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Вступление Украины в НАТО

Во время блока вопросов по безопасности Тшасковский, среди прочего, спросил Навроцкого, выступает ли он против вступления Украины в НАТО, отметив, что тогда он выражает то же мнение, что и российский диктатор Путин по этому вопросу.

"Я говорю на языке поляков; (...) Если президент Зеленский плохо к нам относится, мы имеем право об этом сказать. И миллионы поляков в Польше сегодня хотели бы это сказать, но не могут, потому что сразу появляется лозунг "вы распространяете путинскую пропаганду"", - сказал Навроцкий.

Он добавил, что "как человек, которого преследует Российская Федерация", он может быть "голосом тех, кто не согласен с тем, что Украина заливает нас зерном и создает неравные условия конкуренции".

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Отвечая на вопрос об отношениях с президентом США Дональдом Трампом, Тшасковский отметил, что никогда не говорил о нем "плохого слова" и имеет "сенсационные отношения с республиканцами".

"Трамп не из тех, кто любит людей, которые приходят, чтобы поцеловать его на ринге. Он ценит тех, кто жесткий и имеет влияние", - отметил он.

Навроцкий признал, что "на самом деле Трампу нравятся сильные и влиятельные мужчины, которые говорят голосом своего народа и за свое дело".

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