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Новости Членство Украины в НАТО Выборы президента в Польше
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Президентские дебаты в Польше: Навроцкий и Тшасковский спорили об Украине и Зеленском

Навроцкий и Тшасковский на дебатах спорили об Украине

Вечером 23 мая во время телевизионных дебатов между кандидатами в президенты Польши Рафалом Тшасковским и Каролем Навроцким одной из самых острых тем обсуждения была Украина и отношение к ней.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на PAP.

Так, поддерживаемый оппозицией Навроцкий заявил, что президент Украины Владимир Зеленский якобы плохо относится к Польше, а кандидат от власти Тшасковский обвинил его в том, что он говорит на языке диктатора Владимира Путина в вопросе членства Украины в НАТО.

Оба кандидата задали друг другу по три вопроса в шести тематических блоках, посвященных здоровью, международной политике, экономике, социальной политике, безопасности и мировоззрению.

Вопросы миграции и Украины неоднократно возникали в дискуссии.

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Помощь Украине от Польши

Оба кандидата дистанцировались от миграционного пакта, причем Навроцкий повторил, что если он станет президентом, то приведет к одностороннему расторжению пакта, в то время как Тшасковский утверждал, что пакт "никогда не вступит в силу" из-за помощи, которую Польша предоставила Украине.

"Я был тем, кто записал в документах ЕС, что если мы поможем украинцам, то больше никого не примем", - сказал Тшасковский.

В то же время Навроцкий обвинил его во лжи и попросил указать на конкретный документ. Тшасковский ответил, что имел в виду постановление от 2015 года, на что первый ответил: "Я не думаю, что в 2015 году в Украине еще была война".

На это Тшасковский ответил, что оккупация Россией Крыма уже является войной.

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Вступление Украины в НАТО

Во время блока вопросов по безопасности Тшасковский, среди прочего, спросил Навроцкого, выступает ли он против вступления Украины в НАТО, отметив, что тогда он выражает то же мнение, что и российский диктатор Путин по этому вопросу.

"Я говорю на языке поляков; (...) Если президент Зеленский плохо к нам относится, мы имеем право об этом сказать. И миллионы поляков в Польше сегодня хотели бы это сказать, но не могут, потому что сразу появляется лозунг "вы распространяете путинскую пропаганду"", - сказал Навроцкий.

Он добавил, что "как человек, которого преследует Российская Федерация", он может быть "голосом тех, кто не согласен с тем, что Украина заливает нас зерном и создает неравные условия конкуренции".

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Отвечая на вопрос об отношениях с президентом США Дональдом Трампом, Тшасковский отметил, что никогда не говорил о нем "плохого слова" и имеет "сенсационные отношения с республиканцами".

"Трамп не из тех, кто любит людей, которые приходят, чтобы поцеловать его на ринге. Он ценит тех, кто жесткий и имеет влияние", - отметил он.

Навроцкий признал, что "на самом деле Трампу нравятся сильные и влиятельные мужчины, которые говорят голосом своего народа и за свое дело".

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Автор: 

дебаты (437) Польша (8493) Украина (45001) Тшасковский Рафал (15) Навроцкий Кароль (15)


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Топ комментарии
+22
" Україна заливає нас зерном і створює нерівні умови"
- ми збираємо зерно під бомбардуваннями
- сіємо його серед мін
- вивозимо під бомбардуваннями
- ВСІ наші НПЗ знищені

І БЛ І ТАК НЕ МОЖЕТЕ КОНКУРУВАТИ...ото дегенерати
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24.05.2025 16:37
+11
все, що потрібно знати про гонорових поляків: все у них українці погані та невдячні. а самому пану поляку навіть в голову не може прийти, що йому самому особисто є за що подякувати українцям: за те, що знищили основні механізовані сили кацапів, що більше ніколи не зарожуватимуть польщі та нещасним сувалкам, що влили сотні тисяч кваліфікованих робітників в польську економіку, створили бізнеси, забустили польське ввп на додаткові відсоткові пункти, витратчають мільярди на рік в польщі. нє, ****, невдячні. бидло.
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24.05.2025 16:52
+5
Тренд все звалювати на зеленського персонально. Україна мовби збоку. Висновок: Клован,йди нах.
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24.05.2025 16:51
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Правила форума Совет форумчан
" Україна заливає нас зерном і створює нерівні умови"
- ми збираємо зерно під бомбардуваннями
- сіємо його серед мін
- вивозимо під бомбардуваннями
- ВСІ наші НПЗ знищені

І БЛ І ТАК НЕ МОЖЕТЕ КОНКУРУВАТИ...ото дегенерати
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24.05.2025 16:37 Ответить
Ну так там же у Польщі рулить Ахмєтов , а коли був ЙОГО КАМИШІН МІНІСТРОМ СТРАТЕГІЧНИХ галузей, то окрім зерна Ахмєтова його нічого не хвилювало. При його тормозах на дрони Залужного й викинули з його командою- бо він в міжнародних ЗМІ вимагав дронів, а не зерно Ахмєтова вивозити вправно.
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24.05.2025 16:59 Ответить
Результати опитувань після дебатів

Рафал Тшасковський, кандидат від правлячої коаліції, зберіг лідерство, але його підтримка знизилася на 4,8 відсоткових пункти до 33,5% .

Кароль Навроцький, підтримуваний опозиційною партією "Право і справедливість" (PiS), збільшив свою підтримку на 5,4 відсоткових пункти до 25,5% .

Славомір Ментцен, кандидат від крайньо правої партії "Конфедерація", втратив підтримку, опустившись до 13,4% .

Шимон Холовня, спікер Сейму, збільшив свою підтримку на 2 відсоткових пункти до 9,1% .

Магдалена Бейат, кандидатка від лівих сил, піднялася на 3,6 відсоткових пункти до 6,3% .

Ці зміни свідчать про те, що дебати вплинули на громадську думку, зменшуючи розрив між Тшасковським і Навроцьким.
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24.05.2025 17:11 Ответить
Наталя вибачте , але це якесь тупе опитування. У 2гому турі 2 кандидати і дивитись подібним чином це самозспокоюватись. Треба дивитись ті опитування де лише 2 кандидати. Навроцький (рашист) і Тшаковський
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24.05.2025 17:48 Ответить
це я взяла з медіа Польщі - але показово великий рейтинг у льтраправої- більше 11 %
преможе коаліція правих - не сумнівайтеся ... А потім їм ще й Ахмєтка там в поміч - не даремно ж Верещучки вилазять особливо після вибвства Татарівськими САМОГО ПОРТНОВА!!! !!!
Це ж неразлєйвадічка упирі- Медвчу,Татров та Портнов . А не поділили вони саме зазіхання на майбутню владу в Україні - Я ВПЕВНЕННА , чекаю чи буду я права...
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24.05.2025 18:08 Ответить
Якого медіа? Ті що підпали під операцію двійник
Кремль активізував спецоперацію "Двійник" у розпал виборів у Польщі
Джерело: https://censor.net/ua/n3552900
А хто переможе - подивимось
У Румунії теж все здавалося погано
Якщо Польща знов хоче бути розділеною як підчас WW2 то звісно проголосують по приколу.
Але як ні то ні
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24.05.2025 20:22 Ответить
Там ще один пункт пропущений, самий важливий-українські селяни працюють за їжу.
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24.05.2025 17:01 Ответить
А ще один пункт- закон по приватизації аграрних земель від квартальщиків розділив землю по міжсобойчику - дивіться чиї люди правлять кабмін, й усе стане ясно.
Ахзмєтка вже медіа у Польщі захопив - а він батько війни в Україні - НЕ ЗАБУЛИ?
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24.05.2025 17:22 Ответить
Так от і поляки це чудово розуміють, тому і не хотять бачити у себе це зерно.
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24.05.2025 17:27 Ответить
вони то розуміють , та й любов до українців після 2022 вторгнення була хиткою - лиш на страху війни . на підтримці США - той же Байден й його виступ у Варшаві... Але ... вони стають тими ж поляками, котрим зараз ближче Трамп - просто ще не всі вʼїхали Й головне наскільки розмуними будуть інші політики - бо там на коаліцію йдуть в рейтингах саме ПРАВІ - уявіть, ситуація страшніша, ніж в Австрії та Німеччині!!! Поляки забули про сталінщину с гітлерівщиною та про Молотова з Рібентропом...
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24.05.2025 17:46 Ответить
Тому шо лівізни нормальні люди вже наїлися по саме нехочу. А Молотов та Ріббентроп були представниками соціалістичних режимів, якщо що.
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24.05.2025 17:51 Ответить
ЛІВІ - НАЦИСТИ -ПРАВІ - усі їхні УЛЬТА це все єдине ... А тим паче у світлі сьогоднішньої історії ************ періоду - кого він спочатку оплачував у Європі- ЛІВИХ а тепер - ПРАВИХ . Хто такі в США совкові євреї й не тільки, хто проголосував за Трампа -ЛІВІ а тепер вибрали ПРАВОГО
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24.05.2025 18:12 Ответить
Сам Бі-БІ з ким дружбан- з Ху , а хто зрадив Бі-БІ - Донні ...
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24.05.2025 18:13 Ответить
доречі тільки- но й ШІ це мені підтвердив

Спільні риси:

Обидві крайнощі заперечують базові ліберально-демократичні цінності: розподіл влади, свободу слова, плюралізм, повагу до меншин.

Обидві мають схильність до авторитаризму, нехтування правами окремої людини заради «вищої ідеї» (нації чи класу).

Часто обидві мають антиглобалістський, антиєвропейський напрям
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24.05.2025 18:18 Ответить
Та ні, просто те українське зерно належить олігархам, які відправили селян воювати, а самі демпінгують на краденому у народу.
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24.05.2025 17:54 Ответить
Похоже Трамп испортил обеих.
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24.05.2025 16:38 Ответить
Вони ж не дівчатка.
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24.05.2025 17:08 Ответить
Навроцький і Тшасковський сперечалися про Україну та Зеленського

Мгм.
Один каже, що Україна і Зеленський, а інший заперечує, що не Україна і не Зеленський.
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24.05.2025 16:42 Ответить
навроцький з тріском програє вибори. поляки розумніші за наших насєлєнцев.
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24.05.2025 16:42 Ответить
до 5 листопада ми щось подібне вже чули
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24.05.2025 16:52 Ответить
Ти на приколі? Нижче 55% він не матиме, 32% було в 1 турі, 20% перейдуть йому від ультраправих з 1 туру і 2-3% перепаде від інших кандидатів.
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24.05.2025 16:56 Ответить
На жаль ні, Навроцкі переможе. Ніби хєр з ним, бо през у Польщі має малу силу, але його ви*бала Конфедерація, принизивши ганебно, яка на нступних виборах візтме вже багато.
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24.05.2025 17:05 Ответить
давай подивимось. всі мої знайомі проти навроцького.
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24.05.2025 17:25 Ответить
Я теж проти, але...
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24.05.2025 17:36 Ответить
я з Плоцька приїхав три дні назад. багато спілкуався з поляками. ні один з тих з ким я спілкувався не був за навроцького
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24.05.2025 17:56 Ответить
Тренд все звалювати на зеленського персонально. Україна мовби збоку. Висновок: Клован,йди нах.
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24.05.2025 16:51 Ответить
тренд ЛІДЕРСЬКОГО лідАрства - он трамп тягнеться хоче стати схожим на Ху - світ крокує ПРАВОЮ
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24.05.2025 17:49 Ответить
все, що потрібно знати про гонорових поляків: все у них українці погані та невдячні. а самому пану поляку навіть в голову не може прийти, що йому самому особисто є за що подякувати українцям: за те, що знищили основні механізовані сили кацапів, що більше ніколи не зарожуватимуть польщі та нещасним сувалкам, що влили сотні тисяч кваліфікованих робітників в польську економіку, створили бізнеси, забустили польське ввп на додаткові відсоткові пункти, витратчають мільярди на рік в польщі. нє, ****, невдячні. бидло.
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24.05.2025 16:52 Ответить
Гидавці як би не Україна ви б пушкіна в школах вчили.
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24.05.2025 16:56 Ответить
Слабонькі один й другий. Я дивився повністю ці дебати, розчарувався у Трасковському. Як хтось такий може бути мером Варшави... Питання риторичне. Хоча хтось такий як Навроцкі був директором інституту народної памяті.... Як таке гімно випливає на самий верх???
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24.05.2025 17:01 Ответить
ну от все й ясненько- Пу там переможе , навіть ці дебати дали +5 з лишком путінським, а там ще ультрапий 11 з лишком має - навіть румуни виявилися адекватнішими ( нічого поганого відносно них не мала на увазі - просто щодо історії Польщі часів другої світової ) .
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24.05.2025 17:54 Ответить
Скоріше б до вас вже прийшли рузкіє асвабадїтєлі, асвабадіть вас від НАТО.
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24.05.2025 17:13 Ответить
Був лише один президент Польщі,який зумів відбитись від совітської росіі,об"єднав Польщу і профіль якого ще за життя був викарбуваний на монетах.Пілсудський.Пам"ятається по єдиній фразі сказаній щодо України - "без свободи України немає свободи Польщі"...
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24.05.2025 17:47 Ответить
Хто там гратиме роль Молотова а хто Рібентропа - Хегсет з Патрушевим?
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24.05.2025 17:47 Ответить
Польща не бере до уваги історію, яка нажаль має властивість повторюватись через помилкову політичну чи економічну безпечність. Наріжний камінь лежить саме в незалежній демократичній Україні, що саме і є гарантом незалежності Польщі. А саме, не з'єднання з річю посполитою на рівних правах; не визнання УНР, а можливість приєднання нових територій. І саме цікаво що після цих всіх рішень, Польща завжди стає частиною російської імперії або варшавського блоку. І якщо ми падемо, ви наступні!
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24.05.2025 18:02 Ответить
іперська хвороба невиліковна - на рівні генетики
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24.05.2025 18:20 Ответить
Нагадує суперечку вошей і гнид в гриві лева.
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24.05.2025 19:11 Ответить
я не прихильник зелені - але полякам тупо навіть кивати на Україну після того як кацапи знищили весь уряд Польщі разом з Качинським,та ще й в місці де кацапи закопали 40 тисяч польських офіцерів.як так ?
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24.05.2025 19:14 Ответить
 
 