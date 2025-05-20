РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5216 посетителей онлайн
Новости Антиукраинские заявления в Польше Выборы президента в Польше
2 464 10

Украина должна быть в НАТО, это вопрос безопасности Польши, а не личных симпатий, - Туск.

Премьер-министр Польши Дональд Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск резко раскритиковал позицию крупнейшей оппозиционной партии "Право и справедливость" (PiS) относительно поддержки Украины на ее пути в НАТО.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.

Во время выступления в Сейме Туск обвинил политиков PiS во внезапной смене взглядов.

"Политики "Права и справедливости" за одну ночь изменили свои взгляды. Еще вчера поддерживали вступление Украины в НАТО, а сегодня - поддерживают кандидата, который прямо выступает против этого", - сказал Туск.

Речь идет о кандидате в президенты Кароле Навроцком, которого поддерживает PiS. Он заявил о готовности подписать декларацию Славомира Менцена, лидера "Конфедерации", которая предусматривает помимо прочего блокирование вступления Украины в НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кандидат в президенты Польши Навроцкий готов блокировать вступление Украины в НАТО

Туск напомнил, что президент Лех Качиньский, лидер PiS в прошлом, был решительным сторонником евроатлантической интеграции Украины:

"Я знаю, что это может быть непопулярным сегодня. Ваш кандидат говорит: "Нет, Украина не будет в НАТО ни при каких условиях", - будто это вопрос личных симпатий. Но это - вопрос нашей жизненно важной безопасности".

Автор: 

Польша (8623) Туск Дональд (782) членство в НАТО (1556) Навроцкий Кароль (37)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
"Україна має бути в НАТО" - всі одноголосно за
"Україна прямо зараз вступає в НАТО" - та ні, заждіть, є нюанси, не на часі, складне питання, колись потім...
показать весь комментарий
20.05.2025 21:51 Ответить
+4
Треба Навроцького зняти з перегонів . Румуни ж змогли , невже такі розумні поляки не зможуть ?
показать весь комментарий
20.05.2025 21:51 Ответить
+3
За 11 років московскої війни, проти Мирної України, це уже добре розуміють, керівники ЗАХІДНИХ Країн!!
показать весь комментарий
20.05.2025 21:52 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Україна має бути в НАТО" - всі одноголосно за
"Україна прямо зараз вступає в НАТО" - та ні, заждіть, є нюанси, не на часі, складне питання, колись потім...
показать весь комментарий
20.05.2025 21:51 Ответить
Треба Навроцького зняти з перегонів . Румуни ж змогли , невже такі розумні поляки не зможуть ?
показать весь комментарий
20.05.2025 21:51 Ответить
За 11 років московскої війни, проти Мирної України, це уже добре розуміють, керівники ЗАХІДНИХ Країн!!
показать весь комментарий
20.05.2025 21:52 Ответить
Вибори! - хто кого сильніще копитне
показать весь комментарий
20.05.2025 21:56 Ответить
Україна має бути в НАТО, це питання безпеки Польщі

Головне ж: захистити Польщу!
(сякається розчулено)
показать весь комментарий
20.05.2025 21:56 Ответить
Ви для початку пригадайте премʼєр якой країни є Туск. України?
показать весь комментарий
20.05.2025 22:01 Ответить
НАТО мертве і так... Граф миру умертвив.
показать весь комментарий
20.05.2025 22:15 Ответить
Украина будет в НАТО.... Когда оттуда свалят американцы. Нужно же будет кому-то с кацапами воевать когда те на прибалтику попрут. Или на ту же Польшу. Поляки умные. Соображают. Ну не немцам же или французам 5ю статью исполнять. В самом то деле.
показать весь комментарий
20.05.2025 22:33 Ответить
нарешті файно підгорає. хочеться буферну зону, ой як хочеться.
показать весь комментарий
20.05.2025 23:13 Ответить
 
 