Украина должна быть в НАТО, это вопрос безопасности Польши, а не личных симпатий, - Туск.
Премьер-министр Польши Дональд Туск резко раскритиковал позицию крупнейшей оппозиционной партии "Право и справедливость" (PiS) относительно поддержки Украины на ее пути в НАТО.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.
Во время выступления в Сейме Туск обвинил политиков PiS во внезапной смене взглядов.
"Политики "Права и справедливости" за одну ночь изменили свои взгляды. Еще вчера поддерживали вступление Украины в НАТО, а сегодня - поддерживают кандидата, который прямо выступает против этого", - сказал Туск.
Речь идет о кандидате в президенты Кароле Навроцком, которого поддерживает PiS. Он заявил о готовности подписать декларацию Славомира Менцена, лидера "Конфедерации", которая предусматривает помимо прочего блокирование вступления Украины в НАТО.
Туск напомнил, что президент Лех Качиньский, лидер PiS в прошлом, был решительным сторонником евроатлантической интеграции Украины:
"Я знаю, что это может быть непопулярным сегодня. Ваш кандидат говорит: "Нет, Украина не будет в НАТО ни при каких условиях", - будто это вопрос личных симпатий. Но это - вопрос нашей жизненно важной безопасности".
"Україна прямо зараз вступає в НАТО" - та ні, заждіть, є нюанси, не на часі, складне питання, колись потім...
Головне ж: захистити Польщу!
(сякається розчулено)