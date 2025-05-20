УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9269 відвідувачів онлайн
Новини Антиукраїнські заяви у Польщі Вибори президента в Польщі
2 464 10

Україна має бути в НАТО, це питання безпеки Польщі, а не особистих симпатій, - Туск

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск різко розкритикував позицію найбільшої опозиційної партії "Право і справедливість" (PiS) щодо підтримки України на її шляху до НАТО.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

Під час виступу в Сеймі Туск звинуватив політиків PiS у раптовій зміні поглядів.

"Політики "Права і справедливості" за одну ніч змінили свої погляди. Ще вчора підтримували вступ України до НАТО, а сьогодні — підтримують кандидата, який прямо виступає проти цього", — сказав Туск.

Йдеться про кандидата в президенти Кароля Навроцького, якого підтримує PiS. Він заявив про готовність підписати декларацію Славоміра Менцена, лідера "Конфедерації", яка передбачає окрім іншого блокування вступу України до НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кандидат у президенти Польщі Навроцький готовий блокувати вступ України до НАТО

Туск нагадав, що президент Лєх Качинський, лідер PiS у минулому, був рішучим прихильником євроатлантичної інтеграції України:

"Я знаю, що це може бути непопулярним сьогодні. Ваш кандидат каже: "Ні, Україна не буде в НАТО за жодних умов", — ніби це питання особистих симпатій. Але це — питання нашої життєво важливої безпеки".

Автор: 

Польща (8762) Туск Дональд (563) членство в НАТО (1766) Навроцький Кароль (37)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
"Україна має бути в НАТО" - всі одноголосно за
"Україна прямо зараз вступає в НАТО" - та ні, заждіть, є нюанси, не на часі, складне питання, колись потім...
показати весь коментар
20.05.2025 21:51 Відповісти
+4
Треба Навроцького зняти з перегонів . Румуни ж змогли , невже такі розумні поляки не зможуть ?
показати весь коментар
20.05.2025 21:51 Відповісти
+3
За 11 років московскої війни, проти Мирної України, це уже добре розуміють, керівники ЗАХІДНИХ Країн!!
показати весь коментар
20.05.2025 21:52 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Україна має бути в НАТО" - всі одноголосно за
"Україна прямо зараз вступає в НАТО" - та ні, заждіть, є нюанси, не на часі, складне питання, колись потім...
показати весь коментар
20.05.2025 21:51 Відповісти
Треба Навроцького зняти з перегонів . Румуни ж змогли , невже такі розумні поляки не зможуть ?
показати весь коментар
20.05.2025 21:51 Відповісти
За 11 років московскої війни, проти Мирної України, це уже добре розуміють, керівники ЗАХІДНИХ Країн!!
показати весь коментар
20.05.2025 21:52 Відповісти
Вибори! - хто кого сильніще копитне
показати весь коментар
20.05.2025 21:56 Відповісти
Україна має бути в НАТО, це питання безпеки Польщі

Головне ж: захистити Польщу!
(сякається розчулено)
показати весь коментар
20.05.2025 21:56 Відповісти
Ви для початку пригадайте премʼєр якой країни є Туск. України?
показати весь коментар
20.05.2025 22:01 Відповісти
НАТО мертве і так... Граф миру умертвив.
показати весь коментар
20.05.2025 22:15 Відповісти
Украина будет в НАТО.... Когда оттуда свалят американцы. Нужно же будет кому-то с кацапами воевать когда те на прибалтику попрут. Или на ту же Польшу. Поляки умные. Соображают. Ну не немцам же или французам 5ю статью исполнять. В самом то деле.
показати весь коментар
20.05.2025 22:33 Відповісти
нарешті файно підгорає. хочеться буферну зону, ой як хочеться.
показати весь коментар
20.05.2025 23:13 Відповісти
 
 