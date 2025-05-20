Кандидат у президенти Польщі Навроцький готовий блокувати вступ України до НАТО

Кандидат у президенти Польщі Кароль Навроцький заявив про готовність підписати декларацію лідера "Конфедерації" Славоміра Менцена, яка забороняє відправляти польських військових до України й блокує Києву шлях до НАТО.

Про це Навроцький повідомив у дописі на платформі X, інформує Цензор.НЕТ.

Менцен, який став "бронзовим призером" першого туру президентських виборів, запропонував обом фіналістам зустрітися та "підписати декларацію, яка відповідатиме очікуванням його виборців".

Серед умов для кандидатів — зобов’язання не відправляти польські війська в Україну та не підтримувати майбутній вступ України до НАТО.

"Я приймаю запрошення і готовий до підписання тих пропозицій. А решту обговоримо у пана на Youtube-каналі. До зустрічі", - відповів Менцену Навроцький.

Нагадаємо, за підсумками першого туру виборів 18 травня у другий тур вийшли мер Варшави Рафал Тшасковський від партії влади з 31,36% та директор Інституту національної пам’яті Польщі Кароль Навроцький, якого підтримує опозиційна партія "ПіС", з 29,54%.