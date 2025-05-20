УКР
Кандидат у президенти Польщі Навроцький готовий блокувати вступ України до НАТО

Кандидат в президенти Польщі Кароль Навроцький

Кандидат у президенти Польщі Кароль Навроцький заявив про готовність підписати декларацію лідера "Конфедерації" Славоміра Менцена, яка забороняє відправляти польських військових до України й блокує Києву шлях до НАТО.

Про це Навроцький повідомив у дописі на платформі X, інформує Цензор.НЕТ.

Менцен, який став "бронзовим призером" першого туру президентських виборів, запропонував обом фіналістам зустрітися та "підписати декларацію, яка відповідатиме очікуванням його виборців". 

Серед умов для кандидатів — зобов’язання не відправляти польські війська в Україну та не підтримувати майбутній вступ України до НАТО.

"Я приймаю запрошення і готовий до підписання тих пропозицій. А решту обговоримо у пана на Youtube-каналі. До зустрічі", - відповів Менцену Навроцький.

Нагадаємо, за підсумками першого туру виборів 18 травня у другий тур вийшли мер Варшави Рафал Тшасковський від партії влади з 31,36% та директор Інституту національної пам’яті Польщі Кароль Навроцький, якого підтримує опозиційна партія "ПіС", з 29,54%.

Автор: 

Польща (8762) членство в НАТО (1766) Навроцький Кароль (37)
Топ коментарі
+20
Цьому напівпридурку тями недостатньо, що є такий собі Сувалківський коридор, з якого два ударних ( Калинінград - Білорусь) угруповання зустрічаються, а третє зі сторони Бреста легко йдуть на Варшаву не зустрічаючи супротиву, бо польська армія це ще не армія ******** війни. НАТО тупо не встигне і не захоче, а зі сторони України теж реальної допомоги не буде - відкриє хаб і може передасть десяток танків, бо не член НАТО. Повторення 1939 року і два тижня до капітуляції.
Польські понти великої військової сили ( бо то панство гонорове і поважне ) закінчилось за першим поділом Польщі, але ностальгія "від можа до можа" залишилась. Якось так коротенько.
показати весь коментар
20.05.2025 18:19 Відповісти
+19
НАТО - це такий самий папірець, як і Будапештський меморандум. Він (зокрема стаття 5) не зобов'язує воювати своїх членів.
показати весь коментар
20.05.2025 18:12 Відповісти
+17
ПНХ гнида ************ речі посполитої.
показати весь коментар
20.05.2025 18:03 Відповісти
ПНХ гнида ************ речі посполитої.
показати весь коментар
20.05.2025 18:03 Відповісти
Навро́цький З https://uk.wikipedia.org/wiki/2021 2021 року очолює https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D1%96_(%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0) Інститут національної пам'яті.

тема закрита

.
показати весь коментар
21.05.2025 00:26 Відповісти
От з якого дива Україні НАТО ? - головне шо Польща вже там
показати весь коментар
20.05.2025 18:09 Відповісти
Відпрацьовує пуйлівські гроші.
показати весь коментар
20.05.2025 20:18 Відповісти
От просто цікаво, чи пам'ятає цей директор інституту національної пам'яті, хто над Смолєнськом урядовий літак Польщі збив?
показати весь коментар
20.05.2025 20:21 Відповісти
з якого дива ?
то може... Putin wysłał wojska do Polski !

і черговий розподіл Польщі ?
.
показати весь коментар
21.05.2025 00:24 Відповісти
Ще одного Путя покусав.
показати весь коментар
20.05.2025 18:09 Відповісти
який нахер "путя" і ще й з великої літери?! ************, не палися!
показати весь коментар
20.05.2025 18:21 Відповісти
НАТО - це такий самий папірець, як і Будапештський меморандум. Він (зокрема стаття 5) не зобов'язує воювати своїх членів.
показати весь коментар
20.05.2025 18:12 Відповісти
Але поки нічого кращого не вигадали
показати весь коментар
20.05.2025 18:37 Відповісти
А чого тоді москалі завжди і усюди вимагають не вступ України до НАТО ?
показати весь коментар
20.05.2025 19:49 Відповісти
Ну це як вовки сечею мітять свою територію - щоб інші боялися. Але ніяких зобов'язань.
показати весь коментар
20.05.2025 23:50 Відповісти
Дуда мабуть зараз з полегшенням зітхає, відбувши два терміни, що якщо кацапи нападуть на Пільшу, то він не при ділах, втіче і йому не прийдеться розгрібати те лайно
показати весь коментар
20.05.2025 18:12 Відповісти
Кароль, що пнеться в королі.
Попустись, поце, будеш і далі диркою рота плямкати. і не більше.
показати весь коментар
20.05.2025 18:14 Відповісти
Цим чмирям аби щось блокувати.
показати весь коментар
20.05.2025 18:17 Відповісти
Мабуть не вчив історію!
Гітлер і Путлер не відризняються щодо Польщі.
показати весь коментар
20.05.2025 18:19 Відповісти
Цьому напівпридурку тями недостатньо, що є такий собі Сувалківський коридор, з якого два ударних ( Калинінград - Білорусь) угруповання зустрічаються, а третє зі сторони Бреста легко йдуть на Варшаву не зустрічаючи супротиву, бо польська армія це ще не армія ******** війни. НАТО тупо не встигне і не захоче, а зі сторони України теж реальної допомоги не буде - відкриє хаб і може передасть десяток танків, бо не член НАТО. Повторення 1939 року і два тижня до капітуляції.
Польські понти великої військової сили ( бо то панство гонорове і поважне ) закінчилось за першим поділом Польщі, але ностальгія "від можа до можа" залишилась. Якось так коротенько.
показати весь коментар
20.05.2025 18:19 Відповісти
Фашисти у Польщі рвуться до влади! Дограєтесь, поляки! Так як українці шість років назад...
показати весь коментар
20.05.2025 18:20 Відповісти
Щось він підозріло на Єрмака схожий!
Чи не брат часом?
показати весь коментар
20.05.2025 18:30 Відповісти
Якось без ядерки забагато причин понити, позвинувачувати когось...
показати весь коментар
20.05.2025 18:33 Відповісти
Україна повинна мати ядерку ще позавчора. інакше пц.
показати весь коментар
20.05.2025 18:33 Відповісти
Україна навіть не здатна випускати не браковані міні, а ви кажете ядерна зброя.
показати весь коментар
20.05.2025 18:44 Відповісти
кацапи гвіздки не вміють випускати, про те ядерка є. Простіше кажучи - ядерку не робитимуть ті, хто клепав браковані міни.
показати весь коментар
20.05.2025 18:52 Відповісти
Це у них. А у них ще замміністри оборони сидять у в'язницях.
А у нас колядники насядуть на проект, а коли все розвалиться тихо підуть в ліс.
показати весь коментар
20.05.2025 19:22 Відповісти
Блин, есть должности, после которых к выборам должны не допускать. В первой десятке должен быть глава института национальной памяти...
показати весь коментар
20.05.2025 18:35 Відповісти
Як і в Румунії: скажений *********** не пройшов, ну так замаскований просочився.
І різниця маленька. Русня втрутиться з усієї сили, щоб відігратись за Румунію.
показати весь коментар
20.05.2025 18:38 Відповісти
показати весь коментар
20.05.2025 18:44 Відповісти
Итоги подведем:
посрались с сша (почти)
посрались с венгрией
посрались со словакией
посрались с румынией (почти)
посрались с польшей (почти)

может в консерватории что-то не так?
показати весь коментар
20.05.2025 18:47 Відповісти
По итогам твое ***** обосралось с Румынией и обосрется с Польшей.
Венгрия фашистов поддерживает традиционно, как и Словакия. А в США твоему ***** удалось провести своего агента.
показати весь коментар
20.05.2025 19:03 Відповісти
Ах да, в Германии и Франции твое ***** тоже обосралось.
показати весь коментар
20.05.2025 19:05 Відповісти
..ще один підар!!!
показати весь коментар
20.05.2025 19:10 Відповісти
у них в головах реч посполіта, яка всю історію ховалась за спинами українців і роздирала Україну на шматки, але якщо не стане України то підорафія швидко гендлярів перетворить на бидло!
показати весь коментар
20.05.2025 19:11 Відповісти
Виглядає що росіяни не дарма підірвали літака з братом засновника ПіС Качинським, та майже 100 представниками польського уряду. І за це поляки ******* путлера та сприяють йому блокуючі пункти пропуску на кордоні з Україною.
показати весь коментар
20.05.2025 19:43 Відповісти
Треба щоб до його будинку долетів локаційновтрачений Ярс кацапів.
показати весь коментар
20.05.2025 20:14 Відповісти
Це таке собі послання раші - хочу бабла давайте що хочете буду плести. Продажна шкура
показати весь коментар
20.05.2025 20:54 Відповісти
Ненавчило їх...
показати весь коментар
20.05.2025 23:52 Відповісти
і наші дебіли дали подлякам ще щось тут розкопувати. С*ною мітлою їх звідси вигнати!!
показати весь коментар
20.05.2025 23:57 Відповісти
 
 