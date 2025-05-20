Кандидат у президенти Польщі Навроцький готовий блокувати вступ України до НАТО
Кандидат у президенти Польщі Кароль Навроцький заявив про готовність підписати декларацію лідера "Конфедерації" Славоміра Менцена, яка забороняє відправляти польських військових до України й блокує Києву шлях до НАТО.
Про це Навроцький повідомив у дописі на платформі X, інформує Цензор.НЕТ.
Менцен, який став "бронзовим призером" першого туру президентських виборів, запропонував обом фіналістам зустрітися та "підписати декларацію, яка відповідатиме очікуванням його виборців".
Серед умов для кандидатів — зобов’язання не відправляти польські війська в Україну та не підтримувати майбутній вступ України до НАТО.
"Я приймаю запрошення і готовий до підписання тих пропозицій. А решту обговоримо у пана на Youtube-каналі. До зустрічі", - відповів Менцену Навроцький.
Нагадаємо, за підсумками першого туру виборів 18 травня у другий тур вийшли мер Варшави Рафал Тшасковський від партії влади з 31,36% та директор Інституту національної пам’яті Польщі Кароль Навроцький, якого підтримує опозиційна партія "ПіС", з 29,54%.
.
то може... Putin wysłał wojska do Polski !
і черговий розподіл Польщі ?
.
Попустись, поце, будеш і далі диркою рота плямкати. і не більше.
Гітлер і Путлер не відризняються щодо Польщі.
Польські понти великої військової сили ( бо то панство гонорове і поважне ) закінчилось за першим поділом Польщі, але ностальгія "від можа до можа" залишилась. Якось так коротенько.
Чи не брат часом?
А у нас колядники насядуть на проект, а коли все розвалиться тихо підуть в ліс.
І різниця маленька. Русня втрутиться з усієї сили, щоб відігратись за Румунію.
посрались с сша (почти)
посрались с венгрией
посрались со словакией
посрались с румынией (почти)
посрались с польшей (почти)
может в консерватории что-то не так?
Венгрия фашистов поддерживает традиционно, как и Словакия. А в США твоему ***** удалось провести своего агента.