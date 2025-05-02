Трамп зустрівся з кандидатом у президенти Польщі Навроцьким. ФОТО

Кандидат у президенти Польщі за підтримки опозиційної партії "Право і Справедливість" (PiS) Кароль Навроцький зустрівся у Вашингтоні з президентом США Дональдом Трампом і держсекретарем Марко Рубіо під час відвідання урочистості з нагоди Національного дня молитви.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Прекрасна зустріч з президентом США. Це велика честь обговорити прекрасне майбутнє польсько-американських відносин", - написав Навроцький соцмережі X.

Про зустріч президента Трампа з "польським кандидатом у президенти" Навроцьким в Овальному кабінеті повідомив також Білий дім.

Згодом під час брифінгу для ЗМІ у Вашингтоні Навроцький повідомив, що американські співрозмовники розпитували його про ситуацію в Польщі у контексті майбутніх виборів. За його словами, він розповів про порушення свободи ЗМІ у Польщі, верховенства права, про позбавлення партії PiS cубвенції, що ускладнює ведення політичної діяльності цією політсилою.

Навроцький зазначив, що під час перебування при владі уряду Дональда Туска відносини Польщі із США погіршилися. Він підкреслив, що Туск стоїть на чолі "антиамериканського заколоту, творячи альтернативу для НАТО в ЄС".

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За інформацією ЗМІ, Навроцький у президентській виборчій кампанії відстає від свого головного конкурента - мера Варшава Рафала Тшасковського на 5-8%. Ймовірно, саме між ними розгорнеться основна боротьба за президентську посаду у другому турі президентських виборів, який відбудеться 1 червня.

Нагадаємо, раніше кандидат у президенти Польщі Кароль Навроцький заявив, що не бачить Україну ні в НАТО, ні в ЄС, якщо Київ не візьме на себе відповідальність за Волинську трагедію.