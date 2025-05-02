УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11086 відвідувачів онлайн
Новини Фото Трамп зустрівся з Навроцьким
1 867 10

Трамп зустрівся з кандидатом у президенти Польщі Навроцьким. ФОТО

кандидат в президенти Польщі Навроцький та Трамп

Кандидат у президенти Польщі за підтримки опозиційної партії "Право і Справедливість" (PiS) Кароль Навроцький зустрівся у Вашингтоні з президентом США Дональдом Трампом і держсекретарем Марко Рубіо під час відвідання урочистості з нагоди Національного дня молитви.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Прекрасна зустріч з президентом США. Це велика честь обговорити прекрасне майбутнє польсько-американських відносин", - написав Навроцький соцмережі X.

Про зустріч президента Трампа з "польським кандидатом у президенти" Навроцьким в Овальному кабінеті повідомив також Білий дім.

кандидат в президенти Польщі Навроцький та Трамп

Згодом під час брифінгу для ЗМІ у Вашингтоні Навроцький повідомив, що американські співрозмовники розпитували його про ситуацію в Польщі у контексті майбутніх виборів. За його словами, він розповів про порушення свободи ЗМІ у Польщі, верховенства права, про позбавлення партії PiS cубвенції, що ускладнює ведення політичної діяльності цією політсилою.

Навроцький зазначив, що під час перебування при владі уряду Дональда Туска відносини Польщі із США погіршилися. Він підкреслив, що Туск стоїть на чолі "антиамериканського заколоту, творячи альтернативу для НАТО в ЄС".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна могла б впасти в перші дні війни, якби не підтримка Польщі, - кандидат у президенти Навроцький

За інформацією ЗМІ, Навроцький у президентській виборчій кампанії відстає від свого головного конкурента - мера Варшава Рафала Тшасковського на 5-8%. Ймовірно, саме між ними розгорнеться основна боротьба за президентську посаду у другому турі президентських виборів, який відбудеться 1 червня.

Нагадаємо, раніше кандидат у президенти Польщі Кароль Навроцький заявив, що не бачить Україну ні в НАТО, ні в ЄС, якщо Київ не візьме на себе відповідальність за Волинську трагедію.

Автор: 

Польща (8526) США (23009) Трамп Дональд (5785) Навроцький Кароль (6)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+4
Це кваліфікується як втручання у вибори чи по відношенню до рудого це не працює?
показати весь коментар
02.05.2025 18:34
+2
Черговий баксьор-історік-палітіг.
показати весь коментар
02.05.2025 18:32
+1
приїхав цілувати
зморщену дупу
трампона
показати весь коментар
02.05.2025 18:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Черговий баксьор-історік-палітіг.
показати весь коментар
02.05.2025 18:32 Відповісти
Це кваліфікується як втручання у вибори чи по відношенню до рудого це не працює?
показати весь коментар
02.05.2025 18:34 Відповісти
Потім Трумп дасть обід, а Навроцький той обід візьме...
І фсьо в них буде харашо!
показати весь коментар
02.05.2025 18:41 Відповісти
Или Молитвенный завтрак.
показати весь коментар
02.05.2025 18:45 Відповісти
такий же поц як зелений
показати весь коментар
02.05.2025 18:50 Відповісти
приїхав цілувати
зморщену дупу
трампона
показати весь коментар
02.05.2025 18:50 Відповісти
Польський орбан ?
показати весь коментар
02.05.2025 19:00 Відповісти
трамп готовит очередного *********, который будет вонять на всю Европу и разлагать ЕС.

Мало того, что он развалит Америку, он хочет развалить весь мир, вот его конечная цель.
показати весь коментар
02.05.2025 19:02 Відповісти
Це ще не найгірший кандидат, тут є ще як мінімум двоє "пахлєще". Це скажем так реінкарнація Дуди, що є не найгіршим варіантом. Інша справа Метцен
показати весь коментар
02.05.2025 19:19 Відповісти
Дурило тепер точно не виберуть, проте фото онукам залишиться.
показати весь коментар
02.05.2025 19:24 Відповісти
 
 