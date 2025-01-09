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Сьогодні я не бачу Україну ні в ЄС, ні в НАТО, - кандидат в президенти Польщі Навроцький

Кандидат в президенти Польщі Кароль Навроцький

Кароль Навроцький, який є кандидатом у президенти Польщі, та підтримуваний опозиційною партією "Право і справедливість" заявив, що не бачить Україну членом Європейського Союзу чи НАТО до розв'язання питання щодо Волинської трагедії. 

Про це він сказав в ефірі Polsat News, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні я не бачу Україну в жодній структурі - ні в Європейському Союзі, ні в НАТО - поки не будуть вирішені такі важливі для поляків цивілізаційні питання. Країна, яка не може відповісти за дуже жорстокий злочин проти 120 тисяч своїх сусідів, не може бути частиною міжнародних альянсів", - заявив Навроцький, маючи на увазі події на Волині 1943 року. 

Водночас він наголосив, що поляки підтримували і продовжують підтримувати українців.

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Навроцький пояснив, що домовленість про ексгумацію, досягнута між главою МЗС Польщі Радославом Сікорським та очільником МЗС України Андрієм Сибігою, була "непотрібним трюком очільника польської дипломатії", а все питання було "введене у внутрішню кампанію", коли Сікорський боровся з Рафалом Тшасковським за номінацію для участі у президентських виборах.

"Ми в Інституті національної пам'яті вже пережили з десяток потенційних проривів у цьому питанні, тому для мене ентузіазм очільника польської дипломатії був передчасним. Хочу чітко заявити, що Інститут національної пам'яті (...) може підтримати зусилля уряду в питанні ексгумації на Волині. Тут польська справа для нас набагато важливіша. Хотілося б прориву, але його поки що немає", – додав кандидат, який очолює Інститут національної пам'яті Польщі..

Навроцький зауважив, що як президент Польщі "дасть зрозуміти українській стороні, що наші фінансові зусилля, зусилля громадян, військові зусилля, які допомогли Україні, хотіли б зустріти партнерське ставлення з українського боку і можливість поховати наших жінок і дітей".

"Для мене інтереси поляків є важливішими, ніж поплескування по спині", - додав він.

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Питання щодо ексгумації жертв Волинської трагедії

Як повідомлялося, у вересні в МЗС Польщі заявили, що без розв'язання питання щодо ексгумації жертв Волинської трагедії Україна не може мріяти про вступ до ЄС.Водночас президент Польщі Анджей Дуда заявив, що спроби блокувати вступ України до Європейського Союзу грають на руку політиці Володимира Путіна.

Глава МЗС Андрій Сибіга під час візиту до Варшави 1 жовтня заявив, що Україна готова обговорювати з Польщею суперечливі питання спільної історії, зокрема Волинську трагедію 1943-1944 років.

2 жовтня в УІНП заявили, що планують проведення пошукових робіт жертв Волинської трагедії у 2025 році. Також в Інституті заявили, що залишаються відкритими для взаємодії з польськими інституціями у сфері пошуку, збереження та догляду за місцями пам'яті українців у Польщі та поляків в Україні, а також поскаржилися, що офіційні міжінституційні механізми розв'язання проблемних питань із польською стороною в питаннях відновлення та збереження місць пам'яті вже тривалий час не діють.

Дробович вважає, що українським і польським чиновникам необхідно нарешті перейти до конструктивних дій "у проблемних питаннях ексгумації та похованнях", і запропонував "дорожню карту".

4 жовтня міністр оборони Польщі підтвердив намір блокувати вступ України до ЄС, доки не буде вирішено питання ексгумації і пам’яті жертв Волинської трагедії.

26 листопада глава МЗС Польщі Радослав Сікорський після розмови з українським колегою Андрієм Сибігою заявив, що Київ запевнив у відсутності будь-яких перешкод для проведення пошукових та ексгумаційних робіт жертв Волинської трагедії на території України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польща та Україна здатні крок за кроком у взаєморозумінні виходити з історичних петель, - Туск

Автор: 

Польща (8534) членство в НАТО (1724) членство в ЄС (1266) Волинська трагедія (134)


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Топ коментарі
+31
"проти 120 тисяч своїх сусідів"

Із року в рік кількість нібито постраждалих поляків все росте і росте.

І так, яким чином Україна, що постава у 1991му році має відповідати за події 1943? Доречі, Польща не хоче відповісти за те саме, а ще за Осаднічество, Пацицікацію і інші злочини?
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09.01.2025 15:15
+18
Якщо там був злочин, то його могли скоїти або громадяни Польщі, або громадяни СССР (для поляка це означає визнати пакт Молотова - Рібентропа). Людей із пашпортом громадянина України тоді не було.
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09.01.2025 15:24
+15
Досить цікаве питання, як саме ці "сусіди" опинились на історичній, українській території.Може так само, як і східні "сусіди"..
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09.01.2025 15:27
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Саме завдяки Безручку без якого Польща впала б під натиском комуністів про це писали і горліс горський і Яків Гальчевський
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09.01.2025 22:49 Відповісти
Бачиш не тільки Безручко, Юнаків був під Варшавою. А ось щодо Києва питання в самих киянах яким дуже хотілося "пожрать, поспать и посрать". Часи змінилися, а люди ні.
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10.01.2025 16:57 Відповісти
Польща у 1920 відстояла незалежність завдяки "Чуду на Віслі". Правда, те "чудо" було напричуд "приземленим" - бійці "нєпабєдімой і лєґєндарной" так захопилися "установлєнієм савєцкой власті", тобто гвалтуваннями і грабунками, що "забіла болт" на бойові дії.
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09.01.2025 18:11 Відповісти
Як би добре не ставиться до Польщі, потім вони самі стали агресорами і "збирачами земель". Політика Польщі того часу була фактично нацистською.
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09.01.2025 18:25 Відповісти
Польща не могла бути "нацистською", тобто "націонал - соціалістичною", тому що до 1946 р. ніколи не була "соціалістичною". Націоналістичною - так. І "солодкі згадки" про часи, коли "Речь Посполита" була "од можа до можа" були присутні - на маргінесі.
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09.01.2025 18:50 Відповісти
Одні українці бідні і нещасні всі над ними знущались , і ляхи і москалі і теперішні наша друзі кримські татари і хто тільки не знущався ,а може насамперед потрібно подивитись на себе в дзеркало і згадати скільки українців робили собі кар"єру в рашці і за царату і за совітів і в теперішній рашці варто нагадати в скількох рашистський генералів ну дуже українські прізвища. А така от фігня малята ,як казав колись відомий дід Панас.
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09.01.2025 18:56 Відповісти
Мільйони наших земляків, що живуть на росії, зараз скромно запхали язики в с"аку, закопали вишиванки, і намагаються зробити вигляд чистокровних каца*ів. Отака правда життя...
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09.01.2025 19:26 Відповісти
Так за царату робили і за совітів теж. Але що був вибір? Чи народ у нас такий ***** не продажний? Але скажу одне сусіди теж не мед виявилися хоч мадяри, хоч румуни, хоч поляки, хоч москалі
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10.01.2025 16:54 Відповісти
Та тільки чогось війська Пілсудського розбіглися по норам від більшовиків, а рятували вашу Польщу українці. В що зробив Пілсудський? Мир з Москвою у Ризі заключив гнида польська
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10.01.2025 16:52 Відповісти
Чудо над Віслою не поляки створювали апріорі. Армія Пілсудського розбіглася від більшовиків, навіть Желіговський біг. Українці створили це чудо - Юнаків, Безручко. А ви поляки виявилися гнидами
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10.01.2025 16:59 Відповісти
І то тільки кінноті Петлюри під Варшавою, а потім Ризький мирний договір із Москвою підписав. Так що не Петлюра віддав західну Україну Польщі а саме москва
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10.01.2025 16:50 Відповісти
А чому ж наші тодішні ура-патріоти звинувачували в цьому Петлюру.
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10.01.2025 17:12 Відповісти
Згідно Варшавської угоди Галичина мала перейти до Польщі як автономія, а Польща мала допомогти у боротьбі з більшовиками, а оскільки Польща на той час боролося з більшовиками, то не захотіла допомогати петлюрі, а ось він допоміг у т.з. "чуді на віслі", але й тут Польща в особі Пілсудського встромила ножа в спину, коли у Ризі мирний договір підписала з Москвою. А там без ніяких автономій Галичина проголошувалась "исконно польськой территорией без никаких претензій со сторон советской власти". Там ще був додаток, але він стосувався Віленського краю
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10.01.2025 18:57 Відповісти
ну ти б ще привів приклад піторашки яка теж відстояла русняву імперію в межах совка в тих самих роках.
Саме тому що в нас завжди був надлишок таких пістуватих сусідів як польща і рашка - в нас і були такі труднощі з незалежною державою. Чи ти про це не думав?
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27.01.2025 12:56 Відповісти
В рашці в ті самі роки була Громадянська війна ,але і білі красні обоє були імперцями (хоч і під різними гаслами : білі -за єдіную і нєдєлімую ,а красні - за міровую рєволюцію ,а коли з нею не вийшло то за союз нєрушимий , ) ,а в Україні і близько такого не було . Чи ти про це не думав ?
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27.01.2025 16:15 Відповісти
так це слідство надлишку пістуватих сусідів як раз. от тільки зараз народ це вибльовує потроху
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20.02.2025 02:15 Відповісти
Так тоді крім москалів були ще пруссаки (німці ) і австріяки.
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09.01.2025 16:33 Відповісти
Чогось Богдан Хмельницький пригадався, хоча ....
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09.01.2025 16:12 Відповісти
Ой Богдане!Нерозумний сину!Подивись тепер на матір,На свою Вкраїну,Що, колишучи, співала Про свою недолю,Що, співаючи, ридала,Виглядала волю.Ой Богдане, Богданочку,Якби була знала,У колисці б задушила,Під серцем приспала
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09.01.2025 16:13 Відповісти
Це сарказм чи з історією туго?
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09.01.2025 19:12 Відповісти
Різкість наведемо
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09.01.2025 16:12 Відповісти
Ну так сказав правду, чого ображатись. Це краще ніж безкінечні обіцянки.
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09.01.2025 16:20 Відповісти
Какая ***** правда? Не хочет вспомнить преступления Поляков против украинцев? Или сам то зад мм лижеш?
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10.01.2025 16:40 Відповісти
Так може ти їм території до Задніпровської Вишневеччини віддаси
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10.01.2025 18:58 Відповісти
Це суто польські передвиборчі розборки.
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09.01.2025 16:33 Відповісти
А в 90 - х эта история начиналась с "около 30 тыс. погибших" как тогда писала кп в Украине... как они плодятся, уже 120...
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09.01.2025 16:35 Відповісти
ОзабочЄн вАринскАй рЄзьЙОй?
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09.01.2025 16:48 Відповісти
Яке ж воно тупе ...(( Цей мабуть буде мати претензії на Львівщину , вірус пуйла це вже епідемія .
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09.01.2025 16:48 Відповісти
За великим рахунком, волинська різанина, це міжетнічний конфлікт громадян Польщі, з жертвами з обох сторін, який заохочувався Німеччиною та ссср.
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09.01.2025 16:49 Відповісти
Очередное ссукно!
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09.01.2025 16:52 Відповісти
та ти не коментував, коли путлер завалив літака з твоїм президентом та урядом, заткнувся і втерся
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09.01.2025 17:20 Відповісти
.... ти глянь ,яке незряче,
нехай звертається ,поправлю зір .
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09.01.2025 17:35 Відповісти
Якщо Україна не буде ЄС та НАТО, Польща буде у складі срасії.
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09.01.2025 17:48 Відповісти
Ну то побачиш завтра.
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09.01.2025 18:05 Відповісти
Бачу, "панство гонорове" потроху вже починає "голову піднімати", вилазить з "братушків" їх реальна сутність. Зовсім ляхи з 17 сторіччя не змінилися...
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09.01.2025 18:09 Відповісти
Цікавий цей претендент Навродський на президента ...для нього рівнозначно, його не бачення ,з заходьте московія, до Польші ...ми вас ,з українським хлібо та сілью, зустрічати будемо у Польші ? чи як ?
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09.01.2025 18:54 Відповісти
Богдан Червак
@bogdanchervak
·
9 год
17.09.1939 відбулося вторгнення Росії до Польщі.Кожен 10 поляк розстріляний або репресований.Москва здійснила 4 депортації від яких постраждали мільйон осіб.У полон потрапило 250 тис.вояків. Почалися вбивства, які переросли у Катинський злочин. Але поляки згадують тільки Волинь.
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09.01.2025 19:00 Відповісти

За «Волинську різню» відповідальний ось цей чувак. Питання розвʼязане. Вступаємо в ЄС і НАТО.
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10.01.2025 02:10 Відповісти
Починаючи з 1991 року, Польща просить Україну дозволити жертвам та провести дослідження. Україна вже більше 30 років відмовляється співпрацювати з Польщею. Обіцянки, ухилення та очевидні форми роботи української сторони призводять до напруженості у відносинах між державами. Понад 30 років свідчення свідків, фотографічна та кіно документація вказує кількість жертв у 100 - 120 000. Кароль Наврокі мав справу з цими подіями, а також німецькими та російськими злочинами. І слова, які він сказав, - це слово, що більшість людей говорять у Польщі. У Україні було в інтересах пояснити спірні проблеми, оскільки створення ворогів серед сусідів ніколи не є хорошою політикою. Українська влада нічого не робила більше 30 років, щоб вирішити суперечку і лише намагалася висвітлити цю тему, мовчки ховаючи її навіть від своєї нації. Зараз у України є велика проблема. Цікаво, що сьогодні всі погані сусіди! Польське зло, Угорщина Ще гірше, Словаччина не приємна, і я навіть не згадаю Росію чи Білорусь. Українці! Візьміть голову і шукайте в ньому мозок! Ви ображаєте всіх навколо і очікуєте, що вони вам сподобаються та допоможуть вам? Цікаве ставлення!
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10.01.2025 10:23 Відповісти
Кароль Навроцький займався другою світовою. Але при цьому забув про співпрацю поляків із гітлерівцями забув сказати. Забув сказати як поляки знищували українців за режима санації, в Освєнцимі та Березі Картузькій. Чого ***** Польща забула про свої дії проти українців?
І головне поляки ніколи не були друзями українців, ви використовували їх, а потім ножа в спину пхали це було в 17 сторіччі, це було в 1920 році, це є зараз.
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10.01.2025 16:45 Відповісти
А чого бидлота польська вказує яких героїв шанувати?
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10.01.2025 16:46 Відповісти
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