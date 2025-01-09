Сьогодні я не бачу Україну ні в ЄС, ні в НАТО, - кандидат в президенти Польщі Навроцький

Кароль Навроцький, який є кандидатом у президенти Польщі, та підтримуваний опозиційною партією "Право і справедливість" заявив, що не бачить Україну членом Європейського Союзу чи НАТО до розв'язання питання щодо Волинської трагедії.

Про це він сказав в ефірі Polsat News, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні я не бачу Україну в жодній структурі - ні в Європейському Союзі, ні в НАТО - поки не будуть вирішені такі важливі для поляків цивілізаційні питання. Країна, яка не може відповісти за дуже жорстокий злочин проти 120 тисяч своїх сусідів, не може бути частиною міжнародних альянсів", - заявив Навроцький, маючи на увазі події на Волині 1943 року.

Водночас він наголосив, що поляки підтримували і продовжують підтримувати українців.

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Навроцький пояснив, що домовленість про ексгумацію, досягнута між главою МЗС Польщі Радославом Сікорським та очільником МЗС України Андрієм Сибігою, була "непотрібним трюком очільника польської дипломатії", а все питання було "введене у внутрішню кампанію", коли Сікорський боровся з Рафалом Тшасковським за номінацію для участі у президентських виборах.

"Ми в Інституті національної пам'яті вже пережили з десяток потенційних проривів у цьому питанні, тому для мене ентузіазм очільника польської дипломатії був передчасним. Хочу чітко заявити, що Інститут національної пам'яті (...) може підтримати зусилля уряду в питанні ексгумації на Волині. Тут польська справа для нас набагато важливіша. Хотілося б прориву, але його поки що немає", – додав кандидат, який очолює Інститут національної пам'яті Польщі..

Навроцький зауважив, що як президент Польщі "дасть зрозуміти українській стороні, що наші фінансові зусилля, зусилля громадян, військові зусилля, які допомогли Україні, хотіли б зустріти партнерське ставлення з українського боку і можливість поховати наших жінок і дітей".

"Для мене інтереси поляків є важливішими, ніж поплескування по спині", - додав він.

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Питання щодо ексгумації жертв Волинської трагедії

Як повідомлялося, у вересні в МЗС Польщі заявили, що без розв'язання питання щодо ексгумації жертв Волинської трагедії Україна не може мріяти про вступ до ЄС.Водночас президент Польщі Анджей Дуда заявив, що спроби блокувати вступ України до Європейського Союзу грають на руку політиці Володимира Путіна.

Глава МЗС Андрій Сибіга під час візиту до Варшави 1 жовтня заявив, що Україна готова обговорювати з Польщею суперечливі питання спільної історії, зокрема Волинську трагедію 1943-1944 років.

2 жовтня в УІНП заявили, що планують проведення пошукових робіт жертв Волинської трагедії у 2025 році. Також в Інституті заявили, що залишаються відкритими для взаємодії з польськими інституціями у сфері пошуку, збереження та догляду за місцями пам'яті українців у Польщі та поляків в Україні, а також поскаржилися, що офіційні міжінституційні механізми розв'язання проблемних питань із польською стороною в питаннях відновлення та збереження місць пам'яті вже тривалий час не діють.

Дробович вважає, що українським і польським чиновникам необхідно нарешті перейти до конструктивних дій "у проблемних питаннях ексгумації та похованнях", і запропонував "дорожню карту".

4 жовтня міністр оборони Польщі підтвердив намір блокувати вступ України до ЄС, доки не буде вирішено питання ексгумації і пам’яті жертв Волинської трагедії.

26 листопада глава МЗС Польщі Радослав Сікорський після розмови з українським колегою Андрієм Сибігою заявив, що Київ запевнив у відсутності будь-яких перешкод для проведення пошукових та ексгумаційних робіт жертв Волинської трагедії на території України.

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