Міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш про "Рамштайн": Це може бути остання зустріч такого формату
Зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", яка відбудеться у четвер, 9 січня, може стати останньою після інавгурації обраного президента США Дональда Трампа.
Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш на пресконференції, пише видання 300 Polityka, передає Цензор.НЕТ.
Він нагадав, що формат "Рамштайн" є ширшим за НАТО.
"Творцем цього є Ллойд Остін, досі чинний міністр оборони США. Я хочу подякувати йому насамперед за безкомпромісну підтримку Польщі, за присутність американських військ у Польщі, за підтримку України, за спільні ініціативи", - сказав Косіняк-Камиш.
Польський міністр зауважив, що "це може бути остання зустріч такого типу, оскільки нова адміністрація США, ймовірно, запропонує іншу форму цієї діяльності".
"Я вважаю, що НАТО має взяти на себе більший тягар, як він взяв на себе більший тягар зараз, з цього року, в діяльності, пов'язаній із захистом аеропорту в Ясьонці", - додав він.
Косіняк-Камиш нагадав, що Польща очолює коаліцію бронетанкових сил разом з Німеччиною та Італією, тому на зустрічі він планує представити ті досягнення, які вже є за плечима впродовж трьох років повномасштабної війни в Україні та скільки допомоги було надано Києву.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що на засіданні "Рамштайн" складуть план обороноздатності України до 2027 року.
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лєвацькі сцикливі посідєлки попіздєлкі закінчились.
треба данію та канаду захищати.
2. уявляю як армія сша піде війною на Канаду та Гренландію.
3. уявляю обличчя тих хто втік від війни в Канаду, Фінляндію та США.