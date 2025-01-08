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Міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш про "Рамштайн": Це може бути остання зустріч такого формату

Міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш про Рамштайн

Зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", яка відбудеться у четвер, 9 січня, може стати останньою після інавгурації обраного президента США Дональда Трампа.

Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш на пресконференції, пише видання 300 Polityka, передає Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що формат "Рамштайн" є ширшим за НАТО.

"Творцем цього є Ллойд Остін, досі чинний міністр оборони США. Я хочу подякувати йому насамперед за безкомпромісну підтримку Польщі, за присутність американських військ у Польщі, за підтримку України, за спільні ініціативи", - сказав Косіняк-Камиш.

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Польський міністр зауважив, що "це може бути остання зустріч такого типу, оскільки нова адміністрація США, ймовірно, запропонує іншу форму цієї діяльності".

"Я вважаю, що НАТО має взяти на себе більший тягар, як він взяв на себе більший тягар зараз, з цього року, в діяльності, пов'язаній із захистом аеропорту в Ясьонці", - додав він.

Косіняк-Камиш нагадав, що Польща очолює коаліцію бронетанкових сил разом з Німеччиною та Італією, тому на зустрічі він планує представити ті досягнення, які вже є за плечима впродовж трьох років повномасштабної війни в Україні та скільки допомоги було надано Києву.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польща виключає можливість перебування польських військових на території України, - міністр оборони Косіняк-Камиш

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що на засіданні "Рамштайн" складуть план обороноздатності України до 2027 року.

Автор: 

НАТО (6463) Польща (8534) допомога і підтримка (1163) Косіняк-Камиш Владислав (47) Рамштайн (154)


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нема байдена, нема рамштайну.
лєвацькі сцикливі посідєлки попіздєлкі закінчились.
треба данію та канаду захищати.
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08.01.2025 14:54 Відповісти
"Капітан "Очевидність"... З такими "косіняками" - точно, буде останньою...
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08.01.2025 14:55 Відповісти
Ви вже збільшили армію до 300 тис., як казали, чи то був просто триндьож?
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08.01.2025 15:04 Відповісти
мда-європу поділили вже між собою трамп і путін-войнушка всесвітня буде-щас ше і китай підключиться за своїм куском світу
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08.01.2025 15:10 Відповісти
1. зброї Україні більше ніхто не дасть і не продасть, бо самим потрібна
2. уявляю як армія сша піде війною на Канаду та Гренландію.
3. уявляю обличчя тих хто втік від війни в Канаду, Фінляндію та США.
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08.01.2025 15:30 Відповісти
Триндите , як базарні баби .
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08.01.2025 16:55 Відповісти
Ці "камиші" там нічого не вирішують. Їм просто кажуть що робити, (чи куди йти...)
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08.01.2025 17:36 Відповісти
Ну вот и классика жанра. Другие кровати на подходе в бордель, со скрипом. А то что сиськи до пупа провисли давно, так сойдёт! Цена правда по неликвиду.
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09.01.2025 00:50 Відповісти
 
 