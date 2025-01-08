Очікую практичних результатів, - посол України в НАТО Галібаренко про наступне засідання "Рамштайну"

Україна очікує практичних результатів від 25 засідання контактної групи у форматі "Рамштайн", яке відбудеться завтра, 9 січня 2025 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила глава місії України при НАТО Наталія Галібаренко в коментарі "Радіо Свобода".

"Я очікую практичних результатів за дуже простою логікою - якби американській адміністрації не було що запропонувати Україні, вони б не скликали "Рамштайн"", - зазначила вона.

За словами Галібаренко, майбутнє засідання у форматі "Рамштайн" буде не лише політичним питанням, щоб "подякувати, попрощатися з нинішньою адміністрацією". Глава місії при НАТО вважає, що США закривають певним чином ті домовленості і обіцянки, які вони надавали Україні.

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Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що на засіданні "Рамштайн" складуть план обороноздатності України до 2027 року.