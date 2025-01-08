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Новини
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Очікую практичних результатів, - посол України в НАТО Галібаренко про наступне засідання "Рамштайну"

Засідання Рамштайн

Україна очікує практичних результатів від 25 засідання контактної групи у форматі "Рамштайн", яке відбудеться завтра, 9 січня 2025 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила глава місії України при НАТО Наталія Галібаренко в коментарі "Радіо Свобода".

"Я очікую практичних результатів за дуже простою логікою - якби американській адміністрації не було що запропонувати Україні, вони б не скликали "Рамштайн"", - зазначила вона.

За словами Галібаренко, майбутнє засідання у форматі "Рамштайн" буде не лише політичним питанням, щоб "подякувати, попрощатися з нинішньою адміністрацією". Глава місії при НАТО вважає, що США закривають певним чином ті домовленості і обіцянки, які вони надавали Україні.

Також читайте: Україна чекає на запрошення до Альянсу до кінця терміну Байдена, - посол України в НАТО Галібаренко

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що на засіданні "Рамштайн" складуть план обороноздатності України до 2027 року.

Автор: 

Галібаренко Наталія (28) Рамштайн (154)


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на цих посадах персоналії не важливі - ЄС всіх прогодує
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08.01.2025 11:46 Відповісти
Це типу не оскорбляй людей в интернете. Будь вежлив.
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08.01.2025 13:49 Відповісти
птьфу, на тебе!
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08.01.2025 13:59 Відповісти
Хамло и неудачник.
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08.01.2025 14:49 Відповісти
на рахунок хамла, не сперечаюсь. а, звідки ви взяли про невдаху?
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08.01.2025 14:51 Відповісти
Успешный человек не оскорбляет других(моя думка). Вот Вы уже начали писать культурно.
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08.01.2025 15:00 Відповісти
Прощальнии поцілуи - стакан горілки
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08.01.2025 11:15 Відповісти
Обсудят красные линии. На сколько они красные и на сколько гибкие. Все эти тусовки ничего не решают. Решают какие то другие люди. Это просто предбанник с ряженными.
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08.01.2025 11:19 Відповісти
Це кого вона змінила і хто вона така?!
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08.01.2025 11:31 Відповісти
Чергова хабалка, інших у zеленої влади немає
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08.01.2025 16:39 Відповісти
Як шо найвеличнійший та сонцесяйний потужний та технічно незламний полководець, стратег, діпломат, економист, крадій, та ігривий полупоц-гравець пііською на роялі не буде там биковати то і результати будут непогані.
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08.01.2025 11:36 Відповісти
"Очікую", а хто ти такий? Я теж очікую нових дописів Мар'яни Безкутної, то давайте ще й це обговорювати? Дружину в ліжку очікуй.
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08.01.2025 11:37 Відповісти
Взагалі то вона жінка, послиця. Але суть зрозуміла
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08.01.2025 16:40 Відповісти
Що, знов сексологиня? Не знав, вибачте. Красівая хоч?
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08.01.2025 17:01 Відповісти
Скликають щоб повідомити: ми сильно стурбовані а вам кизда. Але послиці то пофіг бо вона і всі її родичі вже за кордоном
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08.01.2025 11:54 Відповісти
 
 