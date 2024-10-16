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Україна чекає на запрошення до Альянсу до кінця терміну Байдена, - посол України в НАТО Галібаренко

нато україна

Україна дипломатичними каналами просить про запрошення до НАТО ще до того моменту, як Джо Байден залишить посаду президента США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це інтерв'ю агентству Reuters заявила посол України в НАТО Наталія Галібаренко.

"Ми вважаємо, що запрошення Україні наразі - це політичний сигнал. Ми щиро віримо, що це може стати частиною спадщини нинішньої американської адміністрації", - заявила дипломатка.

Щоб виправдати розв’язану нею війну, РФ з пропагандистськими цілями посилалася на потенційне українське членство України в НАТО. Тоді як українська влада наполягала на тому, що країні необхідно вступити в альянс для захисту від будь-якої майбутньої російської агресії, пише Reuters.

Галібаренко заявила, що запрошення України до НАТО усуне "головне яблуко розбрату" між Києвом і Москвою.

"Якщо ми скажемо, що запрошення є, для Російської Федерації це буде як остаточний вердикт - усе, і більше не можна підвищувати ставки, використовуючи цю тему", - сказала дипломатка.

Галібаренко також заявила про те, що офіційний Київ не наполягає на негайному початку переговорів про членство, але офіційне запрошення вже зараз "стане потужним сигналом".

На запитання про те, коли Україна хотіла б отримати запрошення, вона відповіла: "Чим раніше, тим краще".

Нагадаємо, цього тижня у Брюсселі зберуться міністри оборони країн НАТО, щоб проаналізувати поточний стан виконання зобов'язань партнерів України щодо постачання систем озброєнь.

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Автор: 

Байден Джо (2892) НАТО (6513) Україна (5952) Галібаренко Наталія (28)


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Топ коментарі
+5
Чекати не шкідливо. А от компасувати мізки українцям наздійсненними мріями владної команди...
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16.10.2024 12:51
+3
А після закінчення строку Байдена перестає чекати?
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16.10.2024 12:52
+3
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16.10.2024 13:16
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Чекати не шкідливо. А от компасувати мізки українцям наздійсненними мріями владної команди...
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16.10.2024 12:51 Відповісти
А після закінчення строку Байдена перестає чекати?
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16.10.2024 12:52 Відповісти
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16.10.2024 12:55 Відповісти
Знову " потужно". Але якщо дуже довго трудитися, то можна і обісратися. Тим більше, що до виборів в США цим питанням ніхто не буде займатися. Та і після виборів не треба розраховувати на те, що це питання буде вирішено найближчим часом
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16.10.2024 12:55 Відповісти
Ідіоти.
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16.10.2024 12:55 Відповісти
Спокійно, зараз експерти розкажуть що запрошення України в НАТО це фантастично, нереально і не на часі, і обов'язково запропонують свої реальні і практично здійсненні плани повернення кордонів 91-го і капітуляції русні.
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16.10.2024 12:58 Відповісти
Запрошення до НАТО не дає жодних гарантій запрошуваному. Навіть членство не дає, якщо вчитатись у священну п'яту статтю. Найкращі гаратнії - свої збройні сили.
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16.10.2024 13:47 Відповісти
Бідон в курсі? Бо так можна 100 років чекати
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16.10.2024 12:59 Відповісти
Майбутнє самого НАТО під питанням вже. Якщо Трамп виведе війська з Европи то всім европейцям потрібно буде вивчати як користуватися зброей.
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16.10.2024 13:16 Відповісти
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16.10.2024 13:16 Відповісти
Члени НАТО не розпродують надра ворогам, коли з неї можно виробити зброю
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16.10.2024 14:13 Відповісти
 
 