Україна чекає на запрошення до Альянсу до кінця терміну Байдена, - посол України в НАТО Галібаренко

Україна дипломатичними каналами просить про запрошення до НАТО ще до того моменту, як Джо Байден залишить посаду президента США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це інтерв'ю агентству Reuters заявила посол України в НАТО Наталія Галібаренко.

"Ми вважаємо, що запрошення Україні наразі - це політичний сигнал. Ми щиро віримо, що це може стати частиною спадщини нинішньої американської адміністрації", - заявила дипломатка.

Щоб виправдати розв’язану нею війну, РФ з пропагандистськими цілями посилалася на потенційне українське членство України в НАТО. Тоді як українська влада наполягала на тому, що країні необхідно вступити в альянс для захисту від будь-якої майбутньої російської агресії, пише Reuters.

Галібаренко заявила, що запрошення України до НАТО усуне "головне яблуко розбрату" між Києвом і Москвою.

"Якщо ми скажемо, що запрошення є, для Російської Федерації це буде як остаточний вердикт - усе, і більше не можна підвищувати ставки, використовуючи цю тему", - сказала дипломатка.

Галібаренко також заявила про те, що офіційний Київ не наполягає на негайному початку переговорів про членство, але офіційне запрошення вже зараз "стане потужним сигналом".

На запитання про те, коли Україна хотіла б отримати запрошення, вона відповіла: "Чим раніше, тим краще".

Нагадаємо, цього тижня у Брюсселі зберуться міністри оборони країн НАТО, щоб проаналізувати поточний стан виконання зобов'язань партнерів України щодо постачання систем озброєнь.

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