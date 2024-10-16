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Новости
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Украина ожидает приглашения в Альянс до конца срока Байдена, - посол Украины в НАТО Галибаренко

нато україна

Украина по дипломатическим каналам просит о приглашении в НАТО еще до того момента, как Джо Байден покинет пост президента США.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом интервью агентству Reuters заявила посол Украины в НАТО Наталья Галибаренко.

"Мы считаем, что приглашение Украины сейчас - это политический сигнал. Мы искренне верим, что это может стать частью наследия нынешней американской администрации", - заявила дипломат.

Чтобы оправдать развязанную ею войну, РФ с пропагандистскими целями ссылалась на потенциальное украинское членство Украины в НАТО. Тогда как украинские власти настаивали на том, что стране необходимо вступить в альянс для защиты от любой будущей российской агрессии, пишет Reuters.

Галибаренко заявила, что приглашение Украины в НАТО устранит "главное яблоко раздора" между Киевом и Москвой.

"Если мы скажем, что приглашение есть, для Российской Федерации это будет как окончательный вердикт - все, и больше нельзя повышать ставки, используя эту тему", - сказала дипломат.

Галибаренко также заявила о том, что официальный Киев не настаивает на немедленном начале переговоров о членстве, но официальное приглашение уже сейчас "станет мощным сигналом".

На вопрос о том, когда Украина хотела бы получить приглашение, она ответила: "Чем раньше, тем лучше".

Напомним, на этой неделе в Брюсселе соберутся министры обороны стран НАТО, чтобы проанализировать текущее состояние выполнения обязательств партнеров Украины по поставкам систем вооружений.

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Автор: 

Байден Джо (2794) НАТО (10054) Украина (45006) Галибаренко Наталья (24)


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Топ комментарии
+5
Чекати не шкідливо. А от компасувати мізки українцям наздійсненними мріями владної команди...
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16.10.2024 12:51
+3
А після закінчення строку Байдена перестає чекати?
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16.10.2024 12:52
+3
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16.10.2024 13:16
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Чекати не шкідливо. А от компасувати мізки українцям наздійсненними мріями владної команди...
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16.10.2024 12:51 Ответить
А після закінчення строку Байдена перестає чекати?
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16.10.2024 12:52 Ответить
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16.10.2024 12:55 Ответить
Знову " потужно". Але якщо дуже довго трудитися, то можна і обісратися. Тим більше, що до виборів в США цим питанням ніхто не буде займатися. Та і після виборів не треба розраховувати на те, що це питання буде вирішено найближчим часом
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16.10.2024 12:55 Ответить
Ідіоти.
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16.10.2024 12:55 Ответить
Спокійно, зараз експерти розкажуть що запрошення України в НАТО це фантастично, нереально і не на часі, і обов'язково запропонують свої реальні і практично здійсненні плани повернення кордонів 91-го і капітуляції русні.
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16.10.2024 12:58 Ответить
Запрошення до НАТО не дає жодних гарантій запрошуваному. Навіть членство не дає, якщо вчитатись у священну п'яту статтю. Найкращі гаратнії - свої збройні сили.
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16.10.2024 13:47 Ответить
Бідон в курсі? Бо так можна 100 років чекати
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16.10.2024 12:59 Ответить
Майбутнє самого НАТО під питанням вже. Якщо Трамп виведе війська з Европи то всім европейцям потрібно буде вивчати як користуватися зброей.
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16.10.2024 13:16 Ответить
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16.10.2024 13:16 Ответить
Члени НАТО не розпродують надра ворогам, коли з неї можно виробити зброю
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16.10.2024 14:13 Ответить
 
 