Украина ожидает приглашения в Альянс до конца срока Байдена, - посол Украины в НАТО Галибаренко

Украина по дипломатическим каналам просит о приглашении в НАТО еще до того момента, как Джо Байден покинет пост президента США.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом интервью агентству Reuters заявила посол Украины в НАТО Наталья Галибаренко.

"Мы считаем, что приглашение Украины сейчас - это политический сигнал. Мы искренне верим, что это может стать частью наследия нынешней американской администрации", - заявила дипломат.

Чтобы оправдать развязанную ею войну, РФ с пропагандистскими целями ссылалась на потенциальное украинское членство Украины в НАТО. Тогда как украинские власти настаивали на том, что стране необходимо вступить в альянс для защиты от любой будущей российской агрессии, пишет Reuters.

Галибаренко заявила, что приглашение Украины в НАТО устранит "главное яблоко раздора" между Киевом и Москвой.

"Если мы скажем, что приглашение есть, для Российской Федерации это будет как окончательный вердикт - все, и больше нельзя повышать ставки, используя эту тему", - сказала дипломат.

Галибаренко также заявила о том, что официальный Киев не настаивает на немедленном начале переговоров о членстве, но официальное приглашение уже сейчас "станет мощным сигналом".

На вопрос о том, когда Украина хотела бы получить приглашение, она ответила: "Чем раньше, тем лучше".

Напомним, на этой неделе в Брюсселе соберутся министры обороны стран НАТО, чтобы проанализировать текущее состояние выполнения обязательств партнеров Украины по поставкам систем вооружений.

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