Новый штаб НАТО будет играть важную роль для украинских военных, - Рютте

Новый штаб НАТО в Германии будет отвечать за координацию военной помощи для Вооруженных сил Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАТО, об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, сообщила пресс-служба.

"Он сказал, что новое командование будет иметь реальное значение для Украины на поле боя и "для нашей собственной безопасности", - приводит пресс-служба НАТО слова Рютте.

15 октября Рютте впервые посетил штаб НАТО по содействию безопасности и обучению Украины в Висбадене, Германия.

Штаб НАТО по содействию безопасности и обучению Украины (NSATU) будет заниматься координацией поставок военного оборудования Украине от союзников НАТО. Он также будет отвечать за подготовку украинских военных. Среди основных задач - организация поставок артиллерии, боеприпасов и средств противовоздушной обороны.

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