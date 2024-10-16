Новий штаб НАТО матиме важливу роль для українських військових, - Рютте

Новий штаб НАТО в Німеччині відповідатиме за координацію військової допомоги для Збройних сил України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАТО, про це заявив Генеральний секретар НАТО Марк Рютте

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, повідомила пресслужба.

"Він сказав, що нове командування матиме реальне значення для України на полі бою та "для нашої власної безпеки", — наводить пресслужба НАТО слова Рютте.

15 жовтня Рютте вперше відвідав штаб НАТО зі сприяння безпеці та навчанню України у Вісбадені, Німеччина.

Штаб НАТО зі сприяння безпеці та навчанню України (NSATU) буде займатися координацією постачання військового обладнання Україні від союзників НАТО. Він також відповідатиме за підготовку українських військових. Серед основних завдань - організація постачання артилерії, боєприпасів і засобів протиповітряної оборони.

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