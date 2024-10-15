На этой неделе министры обороны НАТО обсудят прогресс в оказании помощи Украине

На этой неделе в Брюсселе соберутся министры обороны стран НАТО, чтобы проанализировать текущее состояние выполнения обязательств партнеров Украины по поставкам систем вооружений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Укринформу сообщил старший представитель НАТО в Украине Патрик Тернер.

"Мы очень внимательно следим за развитием событий (относительно состояния текущей военной помощи Альянса Украине - ред.), и я уверен, что это и другие обязательства в ключевых приоритетных сферах будут пересмотрены на этой неделе на встрече министров обороны НАТО в Брюсселе, в которой примет участие министр обороны Украины Рустем Умеров, в рамках встречи Совета Украина-НАТО. Как известно, встречу в формате "Рамштайн" пришлось перенести. Стороны будут рассматривать наши позиции по системам ПВО и другим приоритетам", - сказал Тернер.

Он отметил, что на Вашингтонском саммите, и впоследствии договорились сделать совместными усилиями много вещей.

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"В верхней части этого списка мероприятий, составленного в Вашингтоне, было коллективное обязательство членов Альянса предоставить Украине в этом году военной помощи минимум на 40 миллиардов евро", - заявил дипломат.

Тернер напомнил, что для координации помощи Украине в Висбадене был основан Центр помощи НАТО для Украины в сфере безопасности и обучения (NSATU), выразив надежду, что в течение нескольких месяцев Центр заработает в полную силу.

"Новый генеральный секретарь четко дал понять, что, во-первых, мы должны выполнить то, что обещали, а, во-вторых, нам нужно делать еще больше и еще быстрее, если мы в состоянии это делать", - добавил старший представитель НАТО.

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