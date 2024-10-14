РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13878 посетителей онлайн
Новости
1 461 8

17 октября соберется Совет Украина-НАТО

Цього тижня збереться Рада Україна-НАТО

В четверг, 17 октября, соберется Совет Украина-НАТО.

Об этом пишет "Европейская Правда" со ссылкой на программу министерской встречи НАТО, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно документу, Совет Украина-НАТО состоится в формате "рабочего ужина".

На каком уровне она соберется и кто будет представлять Украину на заседании Совета, пока неизвестно.

Совет Украина-НАТО является ключевым органом сотрудничества Киева с Альянсом.

Последний раз Совет Украина-НАТО собирался в конце августа 2024 года. Тогда его участники осудили последние удары России по украинской инфраструктуре и подтвердили приверженность дальнейшему укреплению обороноспособности Украины.

Читайте также: Рютте посетит штаб-квартиру НАТО по координации помощи для Украины

Автор: 

НАТО (10051) сотрудничество (755)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Угорщина в курсі?
показать весь комментарий
14.10.2024 23:01 Ответить
Картинка в тему. Виглядає і звучить пафосно, а насправді в тої Ради повноважень як у ООН, ОБСЄ, Ради Європи та Європарламенту... Хоча ці, навіть резолюцій ніяких не приймають. Зберуться попити гарбузового лате, викурити по сигарі і роз'їдуться з вумними обличчями.
показать весь комментарий
14.10.2024 23:39 Ответить
Повечеряють і розійдуться
показать весь комментарий
14.10.2024 23:44 Ответить
А Рамштайн когда??
показать весь комментарий
14.10.2024 23:59 Ответить
Рамштайн сказали після виборів у штатах і то це не точно
показать весь комментарий
15.10.2024 08:21 Ответить
Гроші витрачені на пустопорожні збори з балачками зарахують як військова допомога Україні.
показать весь комментарий
15.10.2024 01:50 Ответить
Маляву птiуну напишуть.
показать весь комментарий
15.10.2024 02:11 Ответить
 
 