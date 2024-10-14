В четверг, 17 октября, соберется Совет Украина-НАТО.

Об этом пишет "Европейская Правда" со ссылкой на программу министерской встречи НАТО, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно документу, Совет Украина-НАТО состоится в формате "рабочего ужина".

На каком уровне она соберется и кто будет представлять Украину на заседании Совета, пока неизвестно.

Совет Украина-НАТО является ключевым органом сотрудничества Киева с Альянсом.

Последний раз Совет Украина-НАТО собирался в конце августа 2024 года. Тогда его участники осудили последние удары России по украинской инфраструктуре и подтвердили приверженность дальнейшему укреплению обороноспособности Украины.

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