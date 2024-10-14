17 жовтня збереться Рада Україна-НАТО
У четвер, 17 жовтня, збереться Рада Україна-НАТО.
Про це пише "Європейська Правда" з посиланням на програму міністерської зустрічі НАТО, інформує Цензор.НЕТ.
Згідно з документом, Рада Україна-НАТО відбудеться у форматі "робочої вечері".
На якому рівні вона збереться і хто буде представляти Україну на засіданні Ради поки невідомо.
Рада Україна-НАТО є ключовим органом співпраці Києва з Альянсом.
Востаннє Рада Україна-НАТО збиралась наприкінці серпня 2024 року. Тоді її учасники засудили останні удари Росії по українській інфраструктурі та підтвердили відданість подальшому зміцненню обороноздатності України.
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Артур Пирожков #156165
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