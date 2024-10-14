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17 жовтня збереться Рада Україна-НАТО

Цього тижня збереться Рада Україна-НАТО

У четвер, 17 жовтня, збереться Рада Україна-НАТО.

Про це пише "Європейська Правда" з посиланням на програму міністерської зустрічі НАТО, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з документом, Рада Україна-НАТО відбудеться у форматі "робочої вечері".

На якому рівні вона збереться і хто буде представляти Україну на засіданні Ради поки невідомо.

Рада Україна-НАТО є ключовим органом співпраці Києва з Альянсом.

Востаннє Рада Україна-НАТО збиралась наприкінці серпня 2024 року. Тоді її учасники засудили останні удари Росії по українській інфраструктурі та підтвердили відданість подальшому зміцненню обороноздатності України.

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Автор: 

НАТО (6513) співпраця (1068)


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Угорщина в курсі?
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14.10.2024 23:01 Відповісти
Картинка в тему. Виглядає і звучить пафосно, а насправді в тої Ради повноважень як у ООН, ОБСЄ, Ради Європи та Європарламенту... Хоча ці, навіть резолюцій ніяких не приймають. Зберуться попити гарбузового лате, викурити по сигарі і роз'їдуться з вумними обличчями.
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14.10.2024 23:39 Відповісти
Повечеряють і розійдуться
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14.10.2024 23:44 Відповісти
А Рамштайн когда??
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14.10.2024 23:59 Відповісти
Рамштайн сказали після виборів у штатах і то це не точно
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15.10.2024 08:21 Відповісти
Гроші витрачені на пустопорожні збори з балачками зарахують як військова допомога Україні.
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15.10.2024 01:50 Відповісти
Маляву птiуну напишуть.
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15.10.2024 02:11 Відповісти
 
 