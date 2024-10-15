Цього тижня міністри оборони НАТО обговорять прогрес у наданні допомоги Україні

Цього тижня у Брюсселі зберуться міністри оборони країн НАТО, щоб проаналізувати поточний стан виконання зобов'язань партнерів України щодо постачання систем озброєнь.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив старший представник НАТО в Україні Патрік Тернер.

"Ми дуже уважно стежимо за розвитком подій (щодо стану поточної військової допомоги Альянсу Україні – ред.), і я впевнений, що це та інші зобов’язання у ключових пріоритетних сферах будуть переглянуті цього тижня на зустрічі міністрів оборони НАТО в Брюсселі, в якій візьме участь міністр оборони України Рустем Умєров, в рамках зустрічі Ради Україна-НАТО. Як відомо, зустріч у форматі "Рамштайн" довелося перенести. Сторони розглядатимуть наші позиції щодо систем ППО та інших пріоритетів", - сказав Тернер.

Він зазначив, що на Вашингтонському саміті, і згодом домовилися зробити спільними зусиллями багато речей.

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"У верхній частині цього списку заходів, складеного у Вашингтоні, було колективне зобов’язання членів Альянсу надати Україні цього року військової допомоги мінімум на 40 мільярдів євро", – заявив дипломат.

Тернер нагадав, що для координації допомоги Україні у Вісбадені було започатковано Центр допомоги НАТО для України у сфері безпеки та навчання (NSATU), висловивши сподівання, що протягом кількох місяців Центр запрацює на повну силу.

"Новий генеральний секретар чітко дав зрозуміти, що, по-перше, ми повинні виконати те, що обіцяли, а, по-друге, нам потрібно робити ще більше і ще швидше, якщо ми у змозі це робити", - додав старший представник НАТО.

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