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Трамп встретился с кандидатом в президенты Польши Навроцким. ФОТО

кандидат в президенты Польши Навроцкий и Трамп

Кандидат в президенты Польши при поддержке оппозиционной партии "Право и Справедливость" (PiS) Кароль Навроцкий встретился в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем Марко Рубио во время посещения торжества по случаю Национального дня молитвы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Прекрасная встреча с президентом США. Это большая честь обсудить прекрасное будущее польско-американских отношений", - написал Навроцкий в соцсети X.

О встрече президента Трампа с "польским кандидатом в президенты" Навроцким в Овальном кабинете сообщил также Белый дом.

кандидат в президенты Польши Навроцкий и Трамп

Впоследствии во время брифинга для СМИ в Вашингтоне Навроцкий сообщил, что американские собеседники расспрашивали его о ситуации в Польше в контексте предстоящих выборов. По его словам, он рассказал о нарушении свободы СМИ в Польше, верховенства права, о лишении партии PiS субвенции, что затрудняет ведение политической деятельности этой политсилой.

Навроцкий отметил, что во время пребывания у власти правительства Дональда Туска отношения Польши с США ухудшились. Он подчеркнул, что Туск стоит во главе "антиамериканского мятежа, создавая альтернативу для НАТО в ЕС".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина могла бы упасть в первые дни войны, если бы не поддержка Польши, - кандидат в президенты Навроцкий

По информации СМИ, Навроцкий в президентской избирательной кампании отстает от своего главного конкурента - мэра Варшавы Рафала Тшасковского на 5-8%. Вероятно, именно между ними развернется основная борьба за президентский пост во втором туре президентских выборов, который состоится 1 июня.

Напомним, ранее кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий заявил, что не видит Украину ни в НАТО, ни в ЕС, если Киев не возьмет на себя ответственность за Волынскую трагедию.

Автор: 

Польша (8426) США (26815) Трамп Дональд (5360) Навроцкий Кароль (6)


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Черговий баксьор-історік-палітіг.
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02.05.2025 18:32 Ответить
Це кваліфікується як втручання у вибори чи по відношенню до рудого це не працює?
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02.05.2025 18:34 Ответить
Потім Трумп дасть обід, а Навроцький той обід візьме...
І фсьо в них буде харашо!
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02.05.2025 18:41 Ответить
Или Молитвенный завтрак.
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02.05.2025 18:45 Ответить
такий же поц як зелений
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02.05.2025 18:50 Ответить
приїхав цілувати
зморщену дупу
трампона
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02.05.2025 18:50 Ответить
Польський орбан ?
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02.05.2025 19:00 Ответить
трамп готовит очередного *********, который будет вонять на всю Европу и разлагать ЕС.

Мало того, что он развалит Америку, он хочет развалить весь мир, вот его конечная цель.
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02.05.2025 19:02 Ответить
 
 