Трамп встретился с кандидатом в президенты Польши Навроцким. ФОТО

Кандидат в президенты Польши при поддержке оппозиционной партии "Право и Справедливость" (PiS) Кароль Навроцкий встретился в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем Марко Рубио во время посещения торжества по случаю Национального дня молитвы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Прекрасная встреча с президентом США. Это большая честь обсудить прекрасное будущее польско-американских отношений", - написал Навроцкий в соцсети X.

О встрече президента Трампа с "польским кандидатом в президенты" Навроцким в Овальном кабинете сообщил также Белый дом.

Впоследствии во время брифинга для СМИ в Вашингтоне Навроцкий сообщил, что американские собеседники расспрашивали его о ситуации в Польше в контексте предстоящих выборов. По его словам, он рассказал о нарушении свободы СМИ в Польше, верховенства права, о лишении партии PiS субвенции, что затрудняет ведение политической деятельности этой политсилой.

Навроцкий отметил, что во время пребывания у власти правительства Дональда Туска отношения Польши с США ухудшились. Он подчеркнул, что Туск стоит во главе "антиамериканского мятежа, создавая альтернативу для НАТО в ЕС".

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По информации СМИ, Навроцкий в президентской избирательной кампании отстает от своего главного конкурента - мэра Варшавы Рафала Тшасковского на 5-8%. Вероятно, именно между ними развернется основная борьба за президентский пост во втором туре президентских выборов, который состоится 1 июня.

Напомним, ранее кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий заявил, что не видит Украину ни в НАТО, ни в ЕС, если Киев не возьмет на себя ответственность за Волынскую трагедию.