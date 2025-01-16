Україна могла б впасти в перші дні війни, якби не підтримка Польщі, - кандидат у президенти Навроцький

Голова Інститут нацпам’яті Польщі та кандидат у президенти Кароль Навроцький заявив, що якби не підтримка Варшави на початку повномасштабної війни, то Україна могла б впасти.

Про це він заявив під час промови про зовнішню політику, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на PAP.

Навроцький зазначив, що "саме Польща розбудила своїх європейських партнерів в останні дні лютого 2022 року".

Польський президент звернувся до лідерів вільного світу, а польський прем'єр-міністр відвідав Берлін і німецького канцлера, щоб долучитися більше, ніж відправкою 5 000 касок (...). Якби не підтримка нашої країни, Україна могла б впасти в перші дні війни, попри героїзм, відданість і жертовність українських збройних сил" - сказав він.

Навроцький зауважив, що щодо України "Польща зробила і робить більше, ніж ми думали, що зможемо зробити".

"У нас є відчуття добре виконаної роботи щодо нашого партнера, який опинився в екзистенційній небезпеці через пострадянську Російську Федерацію" - сказав він, говорячи про прийом українських біженців та передачу військової техніки.

Однак Україна, наші партнери повинні знати, що політика керується правилом взаємності у відносинах. І ми продовжимо, коли я стану президентом, підтримувати Україну перед загрозою Російської Федерації, яка також вороже налаштована до нас, це само собою зрозуміло", - наголосив політик.

"Водночас Польща представляє, і я хочу це підкреслити, свої інтереси й своє суспільство. Тому вона не може дозволити собі дій, які завдадуть удару по нашій власній економіці, сільському господарству, наповненню гаманців поляків або функціонуванню систем соціального забезпечення" - резюмував Навроцький.

Нагадаємо, раніше кандидат у президенти Польщі Кароль Навроцький заявив, що не бачить Україну ні в НАТО, ні в ЄС, якщо Київ не візьме на себе відповідальність за Волинську трагедію 1943 року.