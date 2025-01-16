УКР
Україна могла б впасти в перші дні війни, якби не підтримка Польщі, - кандидат у президенти Навроцький

Кандидат в президенти Польщі Навроцький про підтримку України

Голова Інститут нацпам’яті Польщі та кандидат у президенти Кароль Навроцький заявив, що якби не підтримка Варшави на початку повномасштабної війни, то Україна могла б впасти.

Про це він заявив під час промови про зовнішню політику, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на PAP.

Навроцький зазначив, що "саме Польща розбудила своїх європейських партнерів в останні дні лютого 2022 року".

Польський президент звернувся до лідерів вільного світу, а польський прем'єр-міністр відвідав Берлін і німецького канцлера, щоб долучитися більше, ніж відправкою 5 000 касок (...). Якби не підтримка нашої країни, Україна могла б впасти в перші дні війни, попри героїзм, відданість і жертовність українських збройних сил" - сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Голова Інституту нацпам’яті Польщі Навроцький щодо ексгумацій жертв Волинської трагедії: Сьогодні ми не можемо говорити про прорив

Навроцький зауважив, що щодо України "Польща зробила і робить більше, ніж ми думали, що зможемо зробити".

"У нас є відчуття добре виконаної роботи щодо нашого партнера, який опинився в екзистенційній небезпеці через пострадянську Російську Федерацію" - сказав він, говорячи про прийом українських біженців та передачу військової техніки.

Однак Україна, наші партнери повинні знати, що політика керується правилом взаємності у відносинах. І ми продовжимо, коли я стану президентом, підтримувати Україну перед загрозою Російської Федерації, яка також вороже налаштована до нас, це само собою зрозуміло", - наголосив політик.

"Водночас Польща представляє, і я хочу це підкреслити, свої інтереси й своє суспільство. Тому вона не може дозволити собі дій, які завдадуть удару по нашій власній економіці, сільському господарству, наповненню гаманців поляків або функціонуванню систем соціального забезпечення" - резюмував Навроцький.

Читайте також: Україна забезпечить видачу понад 80 тисяч паспортів для біженців у Польщі, - Верещук 

Нагадаємо, раніше кандидат у президенти Польщі Кароль Навроцький заявив, що не бачить Україну ні в НАТО, ні в ЄС, якщо Київ не візьме на себе відповідальність за Волинську трагедію 1943 року.

Польща (8750) Навроцький Кароль (36) війна в Україні (5754)
+38
Але заслуги Навроцького у цьому нема.
Він якраз є противником допомоги та співробітництва з Україною.

Ці розмови такий же сюр, як ЗЄ у вишиванці.
16.01.2025 19:40 Відповісти
+27
немає сенсу коментувати польских українофобів
16.01.2025 19:40 Відповісти
+21
Україна могла б впасти в перші дні війни, якби татаров не перестріляв усіх чеченців,
пока ви були не здєсь
16.01.2025 19:41 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
немає сенсу коментувати польских українофобів
16.01.2025 19:40 Відповісти
Я на власні очі бачив, як польські українофоби кожну ніч відправляли каравани військової допомоги, сотні військових вантажівок щодня, а рольніки їхали своїми машинами на кордон та забирали з пунктів розприділення українських біженців, та везли по своїх хатах, але хто то буде пам'ятати...
16.01.2025 19:46 Відповісти
як і немає сенсу коментувати українських гнид
16.01.2025 19:48 Відповісти
А ями бачили як героїзмі і жертовність!!! українських воїнів ціною власного життя, а не стаого заліззяччя (звичайно і за те подяка) спасли Польщу від ганьби і розрухи!!! Щот цінніше життя чи "зілязяка"?
16.01.2025 20:17 Відповісти
треба толерантно дати можливість українським гнидам полякофілам подрочити на польских українофобів
16.01.2025 20:27 Відповісти
А як висипали українське зерно, залишали голодними дітей і жінок без можливості сходити в туалет на кордоні. Бачив? Ти ідіот?
16.01.2025 20:39 Відповісти
..а як українське зерно..яке повинно було йти транзитом..а вивантажувалося у Польщі і продавалося по копійчаним цінам ? Бачив? Ти ідіот?
16.01.2025 21:55 Відповісти
А могла і не впасти...
16.01.2025 21:57 Відповісти
це тільки початок, після війни скажуть що їхні громадяни віддали життя за українців.
16.01.2025 19:40 Відповісти
Коли кістки польських окупантів будуть перевезені з Волині до Полонії, то антиукраїнська істерія, яка запанує там зробить небезпечним перебування в Польщі не тільки українців-біженців, але й тих, хто туди давно протоптав стежину та й навіть став на шлях ганебної натуралізації.
Бо польські фермери, які розсипали українське зерно, можуть влаштувати українцям в Польщі Варфоломіївську Ніч.
16.01.2025 19:54 Відповісти
Але заслуги Навроцького у цьому нема.
Він якраз є противником допомоги та співробітництва з Україною.

Ці розмови такий же сюр, як ЗЄ у вишиванці.
16.01.2025 19:40 Відповісти
++++++++!
16.01.2025 20:47 Відповісти
Партия Право и Справедливость которая поддерживает Навроцького помогла Украине.
16.01.2025 22:31 Відповісти
Як казали моя покійна дядина з Кировоградщини, "Пофали мене, моя губонько!"
16.01.2025 19:40 Відповісти
"Хвали мене моя губонько, бо я тебе розірву"
16.01.2025 21:03 Відповісти
Україна могла б впасти в перші дні війни, якби татаров не перестріляв усіх чеченців,
пока ви були не здєсь
16.01.2025 19:41 Відповісти
То шо ж тут поганого шо пітримали -- правильнии хід
16.01.2025 19:41 Відповісти
в перші дні пшеки були під столом в шоку
16.01.2025 19:44 Відповісти
У українців, з цього приводу, є гарне прислів"я: "Злізла увечері муха, з рогів вола, втерла лоба і каже:
- Ох! Як ми сьогодні і наоралися...".
Пішло "набивання собі ціни"... От тільки Навроцький - це не Польща перших днів війни...
16.01.2025 19:45 Відповісти
Це саме про тебе...всіх на війну посилаєш ..обзиваєш ухилянтами людей а сам на печі ховаєшся🤣🤣🤣🤣
16.01.2025 19:56 Відповісти
Синку! А де ти був до 15 січня 2025 року? Батько, з-за неповноліття, до компа не підпускав? Я не буду "ховаться на печі... Дві умови:
1. Ти даєш мені свою ліву ногу... Бо моя, з 2016-го, протезована....
2. Даєш мені свій вік. Бо у мене він уже не мобілізаційний.
А потім "сідай на піч" і си и. Заодно, отримаєш ще й приємний "бонус" - у тебе буде безплатний і точний метеопрогноз .Бо нога за добу-дві тебе повідомить про зміну погоди. Влітку - про дощ. Взимку - завірюха...
Так що? Домовилися?
16.01.2025 20:18 Відповісти
Обережніше... Бо "вздрючувателя" поламаєш... Краще приймай рішення і готуйся до "обміну"... Або заткнися і не гавкай...
(До речі - форумчани не дадуть збрехать" - слово "ухилянт я в своїх коментарях практично не вживаю. Був один випадок - коли одне "чудо з-за бугра", пробувало вчить українців, як вони повинні вести себе в умовах війни... Але це був одиничний випадок...)
16.01.2025 20:36 Відповісти
Все правильно сказав. І ми мусимо бути вдячними Польщі за підтримку, а не фиркати постійно у їх бік.
16.01.2025 19:46 Відповісти
чим ближче буде перемога України - тим менший вклад самих українців буде декларувати весь світ...
16.01.2025 19:46 Відповісти
Та не партесь, при нинішньому керівництві-клоунівництві перемоги не буде.
16.01.2025 20:21 Відповісти
Приєднуйся до ЗСУ - наближай перемогу ! Чи слабо - можеш лише в інеті "зраду" розганяти ?
16.01.2025 20:41 Відповісти
І що би я робив, аби не почув твою нікчемну думку?
16.01.2025 21:35 Відповісти
крім Трампа с Джавелінами і Ердоган с Байрактарами нас ніхто не підтримав
16.01.2025 19:47 Відповісти
Норвегія піднімала свої винищувачі F-35 у Польщі через Росію
16.01.2025 19:50 Відповісти
тю! ще до перемоги як до неба, а батьки вже у чергу шикуються.
16.01.2025 19:52 Відповісти
пан Навроцький подякуй ЗСУ, що вони дали оркам дойти до кордону Польщі
16.01.2025 19:53 Відповісти
та в Польші і так спільний кордон з кацапами.
16.01.2025 20:08 Відповісти
И что вы сделали в первые дни, кроме принятия беженцев и то только после решения ЕС?
16.01.2025 19:53 Відповісти
схоже до влади в Польщі рветься своя Оманська Гнида
16.01.2025 19:53 Відповісти
Британія до кінця року передасть Україні 15 інноваційних систем ППО Gravehawk
16.01.2025 19:54 Відповісти
Прикрита пару - трийку бригад вистачить. І це вже непогано.
16.01.2025 20:04 Відповісти
ну давайте відверто.
Польща прийняла сотні тисяч наших біженців, і то не тільки чоловіків. багато дітей, жінок. за це велика дяка, і перший рік підтримувала їх по максимуму.
але, але, Польща то робила не від великою любові до України - якщо б ми пропустили війська до Рівного, Львова, то там би паніка почалась, бо наступні - вони.
я скільки бачив молодиків польських у футболках - Бандера не йест мой брат.. і все таке. скільки стикався зі зневажливим ставленням старших людей. тих що за совка мабуть перші доносчики були. і це я в польщі у відрядженнях був, тобто бізнес тріп. уявляю що там наші заробітчани відчувають.

так що хай навроцький цей свого язика в дупу засуне, і там лиже..
поляки не брати, а ситуативні союзники.
16.01.2025 19:55 Відповісти
могла б, не могла б...
підкиньте хлопчикам в пісочник іграшок - нехай плюються одне в одне одного...
в буби дар розісратися з друзями.
по факту - Україна не впала!
незважаючі на зелені субьeктивні реєстри і потужну
палікмахтерсько-тамадівську зраду знутрі.
16.01.2025 19:56 Відповісти
Першу скрипку на тому концерті зиграли наши українськи добровольці з яких тоді стояли величезні черги.
16.01.2025 20:00 Відповісти
Краще щоб ніхто з інститутів пошуків образ минулого не ставав президентом. І судячи з рейтингів він програє кандидату Туска.
16.01.2025 20:02 Відповісти
О, починають тягати тему України в передвиборчих розбірках. Классика.
16.01.2025 20:03 Відповісти
16.01.2025 20:09 Відповісти
Скоро він заявить що це Польща зупинила росію, а Україна була у неї на підхваті.
16.01.2025 20:13 Відповісти
https://www.facebook.com/oleksandr.zinchenko?__cft__[0]=AZUGChOnK64-ATW41Uv0_5UAroSSU-9_70830nRWTtN28iNIFlYthXVXK8tt7LA_barfWWNjPdypYbzpPUWkIiNV9rhBqbbJ00AIl3PtNdsLFaDZxRpuTo7JljBW1szFkjrWCNYTHaqe1yWvmAhblxfNNUrhPNuhxtZ8ZGplwtdQY9VoT-8MdwixXgHXDT0Odp4aNfWy8lzSmmQan-6ZSCWbK4BVuFXSbfNchSWuznx7TYPCbgPEJypTnNpaQQA0Kwg&__tn__=-UC%2CP-y-R Oleksandr Zinchenko

https://www.facebook.com/oleksandr.zinchenko/posts/pfbid0vUJGFdeZukiSN5hCXaGedAVbqRJ43yf3vMWsuiivLgN5xj99B3AYV4zZjv1ajnAUl?__cft__[0]=AZUGChOnK64-ATW41Uv0_5UAroSSU-9_70830nRWTtN28iNIFlYthXVXK8tt7LA_barfWWNjPdypYbzpPUWkIiNV9rhBqbbJ00AIl3PtNdsLFaDZxRpuTo7JljBW1szFkjrWCNYTHaqe1yWvmAhblxfNNUrhPNuhxtZ8ZGplwtdQY9VoT-8MdwixXgHXDT0Odp4aNfWy8lzSmmQan-6ZSCWbK4BVuFXSbfNchSWuznx7TYPCbgPEJypTnNpaQQA0Kwg&__tn__=%2CO%2CP-y-R 4 ч. ·

Не можу не відрефлексувати інтервʼю Зеленського польським медіям.

Зеленський тепер говорить полякам те, що Порошенко казав українцям у 2019 році.

Тобто мене ця еволюція від «позаглядати в очі Путіну» та «домовитися десь посередині» до «ви - наступні» - ця еволюція мене насправді обнадіює.

Стало суттєво менше інфантильності. Більше дипломатичної мови.

Це дуже дорога еволюція особистості. Найдорожче вона коштувала його виборцям. Але це також народжує сподівання, що його виборці теж потроху еволюціонують у тому ж напрямку, що й сам Зеленський. Щоправда, у мене нема ілюзій щодо швидкості такої еволюції його виборців.

Щодо питання https://www.facebook.com/SlawomirSierakowski1979?__cft__[0]=AZUGChOnK64-ATW41Uv0_5UAroSSU-9_70830nRWTtN28iNIFlYthXVXK8tt7LA_barfWWNjPdypYbzpPUWkIiNV9rhBqbbJ00AIl3PtNdsLFaDZxRpuTo7JljBW1szFkjrWCNYTHaqe1yWvmAhblxfNNUrhPNuhxtZ8ZGplwtdQY9VoT-8MdwixXgHXDT0Odp4aNfWy8lzSmmQan-6ZSCWbK4BVuFXSbfNchSWuznx7TYPCbgPEJypTnNpaQQA0Kwg&__tn__=-]K-y-R Sławomir Sierakowski про висловлювання опозиційного кандидата Кароля Навроцького щодо майбутнього членства України в НАТО та ЄС, відповідь на яке прогнозовано спричинила бурління в середовищах найбільшої опозиційної партії «Право і Справедливість».

Як я і передбачав вчора, слова Зеленського спричинили у польських правих встерику. Вочевидь, то було не дуже дипломатично.

Але ось тут я Зеленського дуже добре розумію: висловлювання Кароля Навроцького багато разів розходилися із реальністю. Навроцький - типовий торговець ненавистю. Я уважно спостерігаю за цим персонажем близька 10 років. Це людина-скандал. Він їх спричиняє із наполегливістю, що варта кращого застосування. Це тоталітарного штибу керівник, який провів політичну зачистку спочатку в https://www.facebook.com/Muzeum.II.Wojny.Swiatowej?__cft__[0]=AZUGChOnK64-ATW41Uv0_5UAroSSU-9_70830nRWTtN28iNIFlYthXVXK8tt7LA_barfWWNjPdypYbzpPUWkIiNV9rhBqbbJ00AIl3PtNdsLFaDZxRpuTo7JljBW1szFkjrWCNYTHaqe1yWvmAhblxfNNUrhPNuhxtZ8ZGplwtdQY9VoT-8MdwixXgHXDT0Odp4aNfWy8lzSmmQan-6ZSCWbK4BVuFXSbfNchSWuznx7TYPCbgPEJypTnNpaQQA0Kwg&__tn__=-]K-y-R Muzeum II Wojny Światowej, а потім - у https://www.facebook.com/ipngovpl?__cft__[0]=AZUGChOnK64-ATW41Uv0_5UAroSSU-9_70830nRWTtN28iNIFlYthXVXK8tt7LA_barfWWNjPdypYbzpPUWkIiNV9rhBqbbJ00AIl3PtNdsLFaDZxRpuTo7JljBW1szFkjrWCNYTHaqe1yWvmAhblxfNNUrhPNuhxtZ8ZGplwtdQY9VoT-8MdwixXgHXDT0Odp4aNfWy8lzSmmQan-6ZSCWbK4BVuFXSbfNchSWuznx7TYPCbgPEJypTnNpaQQA0Kwg&__tn__=-]K-y-R Instytut Pamięci Narodowej. І це людина, яка не розуміє, як працює ******** світ. Він і минуле сприймає у форматі 2d. Навіть у професійних дипломатів стосовно Навроцького закінчилися запаси стриманості: нещодавня заява https://www.facebook.com/UkraineMFA?__cft__[0]=AZUGChOnK64-ATW41Uv0_5UAroSSU-9_70830nRWTtN28iNIFlYthXVXK8tt7LA_barfWWNjPdypYbzpPUWkIiNV9rhBqbbJ00AIl3PtNdsLFaDZxRpuTo7JljBW1szFkjrWCNYTHaqe1yWvmAhblxfNNUrhPNuhxtZ8ZGplwtdQY9VoT-8MdwixXgHXDT0Odp4aNfWy8lzSmmQan-6ZSCWbK4BVuFXSbfNchSWuznx7TYPCbgPEJypTnNpaQQA0Kwg&__tn__=-]K-y-R Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine прямо назвала висловлювання Навроцького маніпулятивними. Своїм потенційним виборцям Навроцький вже неодноразово брехав, наприклад, щодо його зусиль вирішити конфлікт навколо складних питань нашого спільного минулого. Тому слова Зеленського щодо висловлювань Навроцького не дуже дипломатичні, але справедливі.

А от які будуть наслідки цих слів Зеленського - покажуть травневі вибори у Польщі. Наразі його слова можуть «зіграти» в обидві сторони: і навесні поляки оберуть президентрм торговця ненавистю.



16.01.2025 20:18 Відповісти
Завдяки українським біженцям Польша отримала велике фінансування з ЄС. Крім того досить успішно спекулювала українським збіжжям і буквально експлуатувала біженців, що суттєво покращило економіку Польші. А далі почалось "головокружєніє от успєхов" - захотілось вєлічія. Ну щоб "українська рибка вічно була на посилках". Для цього потрібно накласти на українців "неоплатний борг" за кутки, брудну роботу, навісити відповідальність за "волинську різню", за повагу до Степана Бандери, за те що "понаєхалі" і т.д. і т.п. Ось уже два роки я закликаю всіх українців покинути Польшу доки поляки демонструють своє реальне ставлення шляхом блокування кордонів. Світ великий! Є багато країн де працю українців цінують і ставляться значно краще.
16.01.2025 20:21 Відповісти
Польша получила 200 евро на укаждого украинского беженца. И это в сумме а не сразу. Так чо великих грошей там нема.
16.01.2025 22:27 Відповісти
Там діє багато програм для різних категорій біженців. Так, з липня 2024 виплати кешем зменшились, але оплата житла, медицини, дитсадків, шкіл, навчання дорослих продовжується різними фондами. В сумі набігає значно більше за 200 євро. Крім того понад 70% працездатних біженців працевлаштовані, сплачують своє комірне та платять податки. Самі поляки масово виїздять на заробітки далі на Захід і їх роботу виконують українці за тарифами в пять разів нижчими ніж, наприклад, німецькі за таку ж саму роботу. Коли виїдуть укранці то полякам доведеться залучати мусульман, азіатів, індійців та чорношкірих і розказувати вже їм що і за що саме вони полякам винні...
16.01.2025 22:43 Відповісти
Допомогли, і добре. Може і ми колись допоможем.
16.01.2025 20:21 Відповісти
У победы множество отцов, поражение - всегда сирота
16.01.2025 20:22 Відповісти
Да, конечно могла бы упасть Украина за несколько дней тогда! Но тогда! Но не упала. И поэтому спустя почти три года стоило бы говорить---А через сколько бы дней упала Польша, если бы Украина упала за пусть5 дней---наверно через 10 дней! А за помощь спасибо, но ведь себе помогали тоже.
16.01.2025 20:26 Відповісти
русские к слaванам имеют такое же отножение как зимбабвийцы к финнам .
16.01.2025 22:29 Відповісти
ЯКБИ НЕ ПОЛЬСЬКІ ДОБРОВОЛЬЦІ ЯКІ ДЕСЯТКАМИ ТИСЯЧ ВСТУПИЛИ В БІЙ З РОСІЯНАМИ. Польськими солдатами були забиті всі вокзали. Після війни полякі будуть празнувати день перемоги. Вся Європа не любить цей гнилий народ який на чужих плечах любить їздити.
16.01.2025 21:17 Відповісти
Хто цей поц?
16.01.2025 21:40 Відповісти
Після війни виявиться, що весь її тягар несли всі, а Україна лише трохи допомагала і десь навіть заважала.
16.01.2025 22:33 Відповісти
І ми продовжимо, коли я стану президентом, підтримувати Україну перед загрозою Російської Федерації, яка також вороже налаштована до нас

також, як і Україна? якась двозначна заява
16.01.2025 22:42 Відповісти
То, певно, була обмовка по Фрейду.
16.01.2025 23:04 Відповісти
 
 