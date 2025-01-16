Україна могла б впасти в перші дні війни, якби не підтримка Польщі, - кандидат у президенти Навроцький
Голова Інститут нацпам’яті Польщі та кандидат у президенти Кароль Навроцький заявив, що якби не підтримка Варшави на початку повномасштабної війни, то Україна могла б впасти.
Про це він заявив під час промови про зовнішню політику, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на PAP.
Навроцький зазначив, що "саме Польща розбудила своїх європейських партнерів в останні дні лютого 2022 року".
Польський президент звернувся до лідерів вільного світу, а польський прем'єр-міністр відвідав Берлін і німецького канцлера, щоб долучитися більше, ніж відправкою 5 000 касок (...). Якби не підтримка нашої країни, Україна могла б впасти в перші дні війни, попри героїзм, відданість і жертовність українських збройних сил" - сказав він.
Навроцький зауважив, що щодо України "Польща зробила і робить більше, ніж ми думали, що зможемо зробити".
"У нас є відчуття добре виконаної роботи щодо нашого партнера, який опинився в екзистенційній небезпеці через пострадянську Російську Федерацію" - сказав він, говорячи про прийом українських біженців та передачу військової техніки.
Однак Україна, наші партнери повинні знати, що політика керується правилом взаємності у відносинах. І ми продовжимо, коли я стану президентом, підтримувати Україну перед загрозою Російської Федерації, яка також вороже налаштована до нас, це само собою зрозуміло", - наголосив політик.
"Водночас Польща представляє, і я хочу це підкреслити, свої інтереси й своє суспільство. Тому вона не може дозволити собі дій, які завдадуть удару по нашій власній економіці, сільському господарству, наповненню гаманців поляків або функціонуванню систем соціального забезпечення" - резюмував Навроцький.
Нагадаємо, раніше кандидат у президенти Польщі Кароль Навроцький заявив, що не бачить Україну ні в НАТО, ні в ЄС, якщо Київ не візьме на себе відповідальність за Волинську трагедію 1943 року.
Бо польські фермери, які розсипали українське зерно, можуть влаштувати українцям в Польщі Варфоломіївську Ніч.
Він якраз є противником допомоги та співробітництва з Україною.
Ці розмови такий же сюр, як ЗЄ у вишиванці.
пока ви були не здєсь
- Ох! Як ми сьогодні і наоралися...".
Пішло "набивання собі ціни"... От тільки Навроцький - це не Польща перших днів війни...
1. Ти даєш мені свою ліву ногу... Бо моя, з 2016-го, протезована....
2. Даєш мені свій вік. Бо у мене він уже не мобілізаційний.
А потім "сідай на піч" і си и. Заодно, отримаєш ще й приємний "бонус" - у тебе буде безплатний і точний метеопрогноз .Бо нога за добу-дві тебе повідомить про зміну погоди. Влітку - про дощ. Взимку - завірюха...
Так що? Домовилися?
(До речі - форумчани не дадуть збрехать" - слово "ухилянт я в своїх коментарях практично не вживаю. Був один випадок - коли одне "чудо з-за бугра", пробувало вчить українців, як вони повинні вести себе в умовах війни... Але це був одиничний випадок...)
Польща прийняла сотні тисяч наших біженців, і то не тільки чоловіків. багато дітей, жінок. за це велика дяка, і перший рік підтримувала їх по максимуму.
але, але, Польща то робила не від великою любові до України - якщо б ми пропустили війська до Рівного, Львова, то там би паніка почалась, бо наступні - вони.
я скільки бачив молодиків польських у футболках - Бандера не йест мой брат.. і все таке. скільки стикався зі зневажливим ставленням старших людей. тих що за совка мабуть перші доносчики були. і це я в польщі у відрядженнях був, тобто бізнес тріп. уявляю що там наші заробітчани відчувають.
так що хай навроцький цей свого язика в дупу засуне, і там лиже..
поляки не брати, а ситуативні союзники.
підкиньте хлопчикам в пісочник іграшок - нехай плюються одне в одне одного...
в буби дар розісратися з друзями.
по факту - Україна не впала!
незважаючі на зелені субьeктивні реєстри і потужну
палікмахтерсько-тамадівську зраду знутрі.
Не можу не відрефлексувати інтервʼю Зеленського польським медіям.

Зеленський тепер говорить полякам те, що Порошенко казав українцям у 2019 році.

Тобто мене ця еволюція від «позаглядати в очі Путіну» та «домовитися десь посередині» до «ви - наступні» - ця еволюція мене насправді обнадіює.

Стало суттєво менше інфантильності. Більше дипломатичної мови.

Це дуже дорога еволюція особистості. Найдорожче вона коштувала його виборцям. Але це також народжує сподівання, що його виборці теж потроху еволюціонують у тому ж напрямку, що й сам Зеленський. Щоправда, у мене нема ілюзій щодо швидкості такої еволюції його виборців.
Не можу не відрефлексувати інтервʼю Зеленського польським медіям.
Зеленський тепер говорить полякам те, що Порошенко казав українцям у 2019 році.
Тобто мене ця еволюція від «позаглядати в очі Путіну» та «домовитися десь посередині» до «ви - наступні» - ця еволюція мене насправді обнадіює.
Стало суттєво менше інфантильності. Більше дипломатичної мови.
Це дуже дорога еволюція особистості. Найдорожче вона коштувала його виборцям. Але це також народжує сподівання, що його виборці теж потроху еволюціонують у тому ж напрямку, що й сам Зеленський. Щоправда, у мене нема ілюзій щодо швидкості такої еволюції його виборців.
Щодо питання Sławomir Sierakowski про висловлювання опозиційного кандидата Кароля Навроцького щодо майбутнього членства України в НАТО та ЄС, відповідь на яке прогнозовано спричинила бурління в середовищах найбільшої опозиційної партії «Право і Справедливість».
Як я і передбачав вчора, слова Зеленського спричинили у польських правих встерику. Вочевидь, то було не дуже дипломатично.
Але ось тут я Зеленського дуже добре розумію: висловлювання Кароля Навроцького багато разів розходилися із реальністю. Навроцький - типовий торговець ненавистю. Я уважно спостерігаю за цим персонажем близька 10 років. Це людина-скандал. Він їх спричиняє із наполегливістю, що варта кращого застосування. Це тоталітарного штибу керівник, який провів політичну зачистку спочатку в Muzeum II Wojny Światowej, а потім - у Instytut Pamięci Narodowej. І це людина, яка не розуміє, як працює ******** світ. Він і минуле сприймає у форматі 2d. Навіть у професійних дипломатів стосовно Навроцького закінчилися запаси стриманості: нещодавня заява Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine прямо назвала висловлювання Навроцького маніпулятивними. Своїм потенційним виборцям Навроцький вже неодноразово брехав, наприклад, щодо його зусиль вирішити конфлікт навколо складних питань нашого спільного минулого. Тому слова Зеленського щодо висловлювань Навроцького не дуже дипломатичні, але справедливі.
А от які будуть наслідки цих слів Зеленського - покажуть травневі вибори у Польщі. Наразі його слова можуть «зіграти» в обидві сторони: і навесні поляки оберуть президентрм торговця ненавистю.
також, як і Україна? якась двозначна заява