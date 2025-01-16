Україна забезпечить видачу понад 80 тисяч паспортів для біженців у Польщі, - Верещук

Україна розпочинає видачу паспортів, які досі перебували у процесі оформлення, понад 80 тисячам громадян, що знаходяться на території Польщі.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, питання обговорювалося під час зустрічі президента Володимира Зеленського з представниками української громади у Варшаві.

"Президент питання вирішив. Паспорти будуть видані. І не тільки в Польщі – всюди, де вони "застрягли", - підкреслила Верещук.

Вона додала, що завдяки співпраці з Міністерством внутрішніх справ України та Міністерством національної єдності проблема з видачею документів була успішно розв'язана.

Нагадаємо, упродовж 2024 року українці перетнули державний кордон 30,11 млн разів. При цьому 2% з тих, хто виїхав, не повернулося назад - 443 тисячі. За рік кількість неповернень в Україну виросла у 3,3 раза у порівнянні з 2023 роком.

