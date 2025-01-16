УКР
Україна забезпечить видачу понад 80 тисяч паспортів для біженців у Польщі, - Верещук

паспорт,громадянство

Україна розпочинає видачу паспортів, які досі перебували у процесі оформлення, понад 80 тисячам громадян, що знаходяться на території Польщі.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, питання обговорювалося під час зустрічі президента Володимира Зеленського з представниками української громади у Варшаві.

"Президент питання вирішив. Паспорти будуть видані. І не тільки в Польщі – всюди, де вони "застрягли", - підкреслила Верещук.

Вона додала, що завдяки співпраці з Міністерством внутрішніх справ України та Міністерством національної єдності проблема з видачею документів була успішно розв'язана.

Нагадаємо, упродовж 2024 року українці перетнули державний кордон 30,11 млн разів. При цьому 2% з тих, хто виїхав, не повернулося назад - 443 тисячі. За рік кількість неповернень в Україну виросла у 3,3 раза у порівнянні з 2023 роком.

Автор: 

біженці (1941) паспорт (1165) Польща (8750)
Топ коментарі
+21
І чому ця саботажниця Верещук ще не їсть баланду на нарах?
Вона ж бігала, як у дупу вкушена - відкривала рашистам дорогу з Криму.

А з паспортами взагалі ганьбище - ПОЛЯКИ ПРИМУШУЮТЬ УКРАЇНУ ВИДАВАТИ ПАСПОРТИ ГРОМАДЯНАМ УКРАЇНИ - це взагалі як?
16.01.2025 17:11 Відповісти
+18
От і подумай, довбойобе, кому від того гірше? Без громадянства можна хоча б сірий паспорт отримати, і спокійно собі подорожувати.
Майна ти нікого не позбавиш, комуняко, бо право приватної власності прописано в конституції.

Далі, оскільки ти явно не дуже розумна людина: уяви, що станеться з цінами на нерухомість, якщо "раптом" на ринку зʼявиться купа нового майна, яке країна захоче реалізувати? Готовий, що твоя бабкина хрущовка раптом стане коштувати 5000 доларів?

Як же мене веселять от такі "любителі простих рішень". Одразу видно, за кого голосували в 2019му. І, нажаль, таких навколо нас більшість.
16.01.2025 17:55 Відповісти
+17
Анулювати паспорти кажеш????Думаєш люди будуть повертатись коли знають шо при владі такі долб...би як ти???
16.01.2025 17:14 Відповісти
Так моя семья тоже граждане Украины и все дети несовершеннолетним,но паспорта мы получить не можем, может они не Укаицы?
16.01.2025 21:06 Відповісти
Не ври, зебилка! Не выдают паспорта и в консульство на прием попасть невозможно. Искуственно созданы препятствия непреодолимой силы. Два раза обращался в консульство и в приеме было отказано, в электронную очередь попасть невозможно. Уроды, зебильные. Позакрывать все консульства, нафиг! Работников с семьями на разминирование.
17.01.2025 11:00 Відповісти
