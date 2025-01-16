Україна забезпечить видачу понад 80 тисяч паспортів для біженців у Польщі, - Верещук
Україна розпочинає видачу паспортів, які досі перебували у процесі оформлення, понад 80 тисячам громадян, що знаходяться на території Польщі.
Про це у своєму телеграм-каналі повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.
За її словами, питання обговорювалося під час зустрічі президента Володимира Зеленського з представниками української громади у Варшаві.
"Президент питання вирішив. Паспорти будуть видані. І не тільки в Польщі – всюди, де вони "застрягли", - підкреслила Верещук.
Вона додала, що завдяки співпраці з Міністерством внутрішніх справ України та Міністерством національної єдності проблема з видачею документів була успішно розв'язана.
Нагадаємо, упродовж 2024 року українці перетнули державний кордон 30,11 млн разів. При цьому 2% з тих, хто виїхав, не повернулося назад - 443 тисячі. За рік кількість неповернень в Україну виросла у 3,3 раза у порівнянні з 2023 роком.
Вона ж бігала, як у дупу вкушена - відкривала рашистам дорогу з Криму.
А з паспортами взагалі ганьбище - ПОЛЯКИ ПРИМУШУЮТЬ УКРАЇНУ ВИДАВАТИ ПАСПОРТИ ГРОМАДЯНАМ УКРАЇНИ - це взагалі як?
Майна ти нікого не позбавиш, комуняко, бо право приватної власності прописано в конституції.
Далі, оскільки ти явно не дуже розумна людина: уяви, що станеться з цінами на нерухомість, якщо "раптом" на ринку зʼявиться купа нового майна, яке країна захоче реалізувати? Готовий, що твоя бабкина хрущовка раптом стане коштувати 5000 доларів?
Як же мене веселять от такі "любителі простих рішень". Одразу видно, за кого голосували в 2019му. І, нажаль, таких навколо нас більшість.