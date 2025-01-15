Майже пів мільйона людей виїхали та не повернулися в Україну у 2024 році
Упродовж 2024 року українці перетнули державний кордон 30,11 млн разів. При цьому 2% з тих, хто виїхав, не повернулося назад – 443 тисячі. За рік кількість неповернень в Україну виросла у 3,3 раза у порівнянні з 2023 роком.
Про це повідомляє "Опендатабот" із посиланням на дані прикордонників.
Зазначається, що найбільше людей торік "загубилося" у червні – 194 тис.
Лише три місяці 2024 року мали позитивну динаміку, коли громадян, які повернулися в країну було більше ніж тих, хто поїхав. Серед них квітень – "плюс" 58 тисяч, липень – 23 тисячі та серпень – 89 тисяч.
Загалом за майже три роки близько 3 млн громадян не повернулося в Україну. Це майже стільки ж, як за 11 років, що передували повномасштабному вторгненню РФ – тобто з 2011 по 2021 рік (3,3 млн).
Водночас аналітики зауважують, що дані Прикордонної служби відбивають лише інформацію щодо громадян, які виїжджали на офіційний пунктах пропуску. Достовірних даних щодо українців, які залишили ТОТ або виїхали нелегально, наразі немає.
Раніше віцепремʼєр-міністр – міністр національної єдності Олексій Чернишов заявив, що українців, які виїхали за кордон внаслідок повномасштабного вторгнення РФ, не повертатимуть на батьківщину із використанням примусових заходів, повернення буде виключно добровільним.
Нагадаємо, статус тимчасового захисту в країнах Європейського Союзу станом на 31 жовтня 2024 року мали 4,2 млн 198,48 тис. громадян країн, що не входять до Євросоюзу, які покинули Україну в результаті повномасштабного російського вторгнення, порівняно з 4 млн 197,37 тис. осіб місяцем раніше.
Ці люди, очевидно, вирішили не очікувати,поки їх зроблять
Але зовсім не факт , що ці люди, яки поїхали з України не потраплять в інший конц табір за кордоном, можливо трішки згодом.
Оце наголосували дурні73% ! А Папєрєднік зовсім іншу країну передавав ЦЬОМУ на стадіоні.
Які все ж вмілі ці хлопці - Зеленський та його ЗЕкоМАНДА ... так класно спрацювали на руйнування України і зупинитися не можуть!
Як вам не соромно!
Мальчік же сказав 42÷44 млн. і тільки зростає! Йому брехати точно не соромно, навіть дуже профітебельно
А ДПСУ знову пані Лібанову підтримує, яка ще осінню 2022 населення України у 26÷28 млн. оцінила і баланс негативний.
Вона ж навіть трускавцьких акадємійов ні канчала! Тому й фахівець, тому й не бреше.