БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
6 502 19

Майже пів мільйона людей виїхали та не повернулися в Україну у 2024 році

кордон

Упродовж 2024 року українці перетнули державний кордон 30,11 млн разів. При цьому 2% з тих, хто виїхав, не повернулося назад – 443 тисячі. За рік кількість неповернень в Україну виросла у 3,3 раза у порівнянні з 2023 роком.

Про це повідомляє "Опендатабот" із посиланням на дані прикордонників.

Зазначається, що найбільше людей торік "загубилося" у червні – 194 тис.

Лише три місяці 2024 року мали позитивну динаміку, коли громадян, які повернулися в країну було більше ніж тих, хто поїхав. Серед них квітень – "плюс" 58 тисяч, липень – 23 тисячі та серпень – 89 тисяч.

Загалом за майже три роки близько 3 млн громадян не повернулося в Україну. Це майже стільки ж, як за 11 років, що передували повномасштабному вторгненню РФ – тобто з 2011 по 2021 рік (3,3 млн).

Водночас аналітики зауважують, що дані Прикордонної служби відбивають лише інформацію щодо громадян, які виїжджали на офіційний пунктах пропуску. Достовірних даних щодо українців, які залишили ТОТ або виїхали нелегально, наразі немає.

Раніше віцепремʼєр-міністр – міністр національної єдності Олексій Чернишов заявив, що українців, які виїхали за кордон внаслідок повномасштабного вторгнення РФ, не повертатимуть на батьківщину із використанням примусових заходів, повернення буде виключно добровільним.

Нагадаємо, статус тимчасового захисту в країнах Європейського Союзу станом на 31 жовтня 2024 року мали 4,2 млн 198,48 тис. громадян країн, що не входять до Євросоюзу, які покинули Україну в результаті повномасштабного російського вторгнення, порівняно з 4 млн 197,37 тис. осіб місяцем раніше.

Автор: 

біженці (737) кордон (1168)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+17
скоро залишаться одні чиновники
показати весь коментар
15.01.2025 10:15 Відповісти
+16
А ще заброньовані мусора, прокурори-інваліди та ТЦКшні вертухаї
показати весь коментар
15.01.2025 10:30 Відповісти
+12
Вони свої родини першими вивезли, а сами залишились, щоб ще щось урвати
показати весь коментар
15.01.2025 10:19 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Як сказав би Кіля Азірів: "Мєньше наріду - більше кісларіду"
показати весь коментар
15.01.2025 10:14 Відповісти
скоро залишаться одні чиновники
показати весь коментар
15.01.2025 10:15 Відповісти
Вони свої родини першими вивезли, а сами залишились, щоб ще щось урвати
показати весь коментар
15.01.2025 10:19 Відповісти
А ще заброньовані мусора, прокурори-інваліди та ТЦКшні вертухаї
показати весь коментар
15.01.2025 10:30 Відповісти
Прості люди рідко виїжджали, грошей немає. Тому і живуть в прифронтових зонах, знають, що житла, окрім свого, їм не бачити
показати весь коментар
15.01.2025 10:17 Відповісти
ці дані врахували кількість екстремалів що форсували Тису і гірські перевали Карпат?
показати весь коментар
15.01.2025 10:18 Відповісти
ЗРОБИМО ЇХ ЩЕ РАЗ.
Ці люди, очевидно, вирішили не очікувати,поки їх зроблять
показати весь коментар
15.01.2025 10:24 Відповісти
За статистикою серед тих хто виїхав кількість зебілів 73% або більше.
показати весь коментар
15.01.2025 11:35 Відповісти
Покажи цю статистику. Якшо не пізд..ол
показати весь коментар
15.01.2025 13:04 Відповісти
Докирувалися "українськи"(?) керівники. Влаштували разом з кацапами та підписантами - гарантами Будапештського меморандуму в Україні конц. табір.
Але зовсім не факт , що ці люди, яки поїхали з України не потраплять в інший конц табір за кордоном, можливо трішки згодом.
показати весь коментар
15.01.2025 10:27 Відповісти
не потраплять
показати весь коментар
15.01.2025 12:07 Відповісти
Зовсім факт,що не потраплять,навіть в Угорщині,чи Словаччині,проти яких у нас завели інф.кампанію.
показати весь коментар
15.01.2025 12:46 Відповісти
показати весь коментар
15.01.2025 11:20 Відповісти
План ФСБ по депопуляції України в дії. Є так априказка російська "Не мытьем так катаньем " , тобто не вийшло Київ за 3 дні , так вийде Україна за 3 роки . Вада усе робить для цього .
показати весь коментар
15.01.2025 11:26 Відповісти
Благодарите потужного лидора всех гундосов на земле...
показати весь коментар
15.01.2025 11:46 Відповісти
Ти диви - як потужно діє План Перемоги Зеленського та План Стійкості Зеленського !

Оце наголосували дурні73% ! А Папєрєднік зовсім іншу країну передавав ЦЬОМУ на стадіоні.
Які все ж вмілі ці хлопці - Зеленський та його ЗЕкоМАНДА ... так класно спрацювали на руйнування України і зупинитися не можуть!
показати весь коментар
15.01.2025 12:26 Відповісти
Шо ж ви Чорнишову "кантору палите"?!
Як вам не соромно!
Мальчік же сказав 42÷44 млн. і тільки зростає! Йому брехати точно не соромно, навіть дуже профітебельно
А ДПСУ знову пані Лібанову підтримує, яка ще осінню 2022 населення України у 26÷28 млн. оцінила і баланс негативний.
Вона ж навіть трускавцьких акадємійов ні канчала! Тому й фахівець, тому й не бреше.
показати весь коментар
15.01.2025 12:36 Відповісти
Ви ще крім колючки на Тису, та вихвалянням, шо ви провели 600 обгуків за день у переправників «ухилянтів» дали би волю людям. І тоді би ніхто нікуди не тікав. Во і вся формула: якшо людина не бачить майбутнього і ій обмежити волю, то вона знайде вихід. І знаходять - самі толкові. Хто залишиться в Украіні?
показати весь коментар
15.01.2025 13:03 Відповісти
Одне проголосувати за зеленоопівських бандюків 🤡 ...а друге жити з цим ,та з ними ...це важке випробування ! і нах не треба !
показати весь коментар
16.01.2025 00:47 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 