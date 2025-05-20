Кандидат в президенты Польши Навроцкий готов блокировать вступление Украины в НАТО
Кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий заявил о готовности подписать декларацию лидера "Конфедерации" Славомира Менцена, которая запрещает отправлять польских военных в Украину и блокирует Киеву путь в НАТО.
Об этом Навроцкий сообщил в заметке на платформе X, информирует Цензор.НЕТ.
Менцен, который стал "бронзовым призером" первого тура президентских выборов, предложил обоим финалистам встретиться и "подписать декларацию, которая будет соответствовать ожиданиям его избирателей".
Среди условий для кандидатов - обязательство не отправлять польские войска в Украину и не поддерживать будущее вступление Украины в НАТО.
"Я принимаю приглашение и готов к подписанию тех предложений. А остальное обсудим у господина на Youtube-канале. До встречи", - ответил Менцену Навроцкий.
Напомним, по итогам первого тура выборов 18 мая во второй тур вышли мэр Варшавы Рафал Тшасковский от партии власти с 31,36% и директор Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий, которого поддерживает оппозиционная партия "ПиС", с 29,54%.
тема закрита
.
то може... Putin wysłał wojska do Polski !
і черговий розподіл Польщі ?
.
Попустись, поце, будеш і далі диркою рота плямкати. і не більше.
Гітлер і Путлер не відризняються щодо Польщі.
Польські понти великої військової сили ( бо то панство гонорове і поважне ) закінчилось за першим поділом Польщі, але ностальгія "від можа до можа" залишилась. Якось так коротенько.
Чи не брат часом?
А у нас колядники насядуть на проект, а коли все розвалиться тихо підуть в ліс.
І різниця маленька. Русня втрутиться з усієї сили, щоб відігратись за Румунію.
посрались с сша (почти)
посрались с венгрией
посрались со словакией
посрались с румынией (почти)
посрались с польшей (почти)
может в консерватории что-то не так?
Венгрия фашистов поддерживает традиционно, как и Словакия. А в США твоему ***** удалось провести своего агента.