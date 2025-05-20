РУС
Кандидат в президенты Польши Навроцкий готов блокировать вступление Украины в НАТО

Кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий

Кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий заявил о готовности подписать декларацию лидера "Конфедерации" Славомира Менцена, которая запрещает отправлять польских военных в Украину и блокирует Киеву путь в НАТО.

Об этом Навроцкий сообщил в заметке на платформе X, информирует Цензор.НЕТ.

Менцен, который стал "бронзовым призером" первого тура президентских выборов, предложил обоим финалистам встретиться и "подписать декларацию, которая будет соответствовать ожиданиям его избирателей".

Среди условий для кандидатов - обязательство не отправлять польские войска в Украину и не поддерживать будущее вступление Украины в НАТО.

"Я принимаю приглашение и готов к подписанию тех предложений. А остальное обсудим у господина на Youtube-канале. До встречи", - ответил Менцену Навроцкий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп встретился с кандидатом в президенты Польши Навроцким. ФОТО

Напомним, по итогам первого тура выборов 18 мая во второй тур вышли мэр Варшавы Рафал Тшасковский от партии власти с 31,36% и директор Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий, которого поддерживает оппозиционная партия "ПиС", с 29,54%.

Польша (8623) членство в НАТО (1556) Навроцкий Кароль (37)
Цьому напівпридурку тями недостатньо, що є такий собі Сувалківський коридор, з якого два ударних ( Калинінград - Білорусь) угруповання зустрічаються, а третє зі сторони Бреста легко йдуть на Варшаву не зустрічаючи супротиву, бо польська армія це ще не армія ******** війни. НАТО тупо не встигне і не захоче, а зі сторони України теж реальної допомоги не буде - відкриє хаб і може передасть десяток танків, бо не член НАТО. Повторення 1939 року і два тижня до капітуляції.
Польські понти великої військової сили ( бо то панство гонорове і поважне ) закінчилось за першим поділом Польщі, але ностальгія "від можа до можа" залишилась. Якось так коротенько.
20.05.2025 18:19 Ответить
НАТО - це такий самий папірець, як і Будапештський меморандум. Він (зокрема стаття 5) не зобов'язує воювати своїх членів.
20.05.2025 18:12 Ответить
ПНХ гнида ************ речі посполитої.
20.05.2025 18:03 Ответить
ПНХ гнида ************ речі посполитої.
20.05.2025 18:03 Ответить
Навро́цький З https://uk.wikipedia.org/wiki/2021 2021 року очолює https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D1%96_(%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0) Інститут національної пам'яті.

тема закрита

.
21.05.2025 00:26 Ответить
От з якого дива Україні НАТО ? - головне шо Польща вже там
20.05.2025 18:09 Ответить
Відпрацьовує пуйлівські гроші.
20.05.2025 20:18 Ответить
От просто цікаво, чи пам'ятає цей директор інституту національної пам'яті, хто над Смолєнськом урядовий літак Польщі збив?
20.05.2025 20:21 Ответить
з якого дива ?
то може... Putin wysłał wojska do Polski !

і черговий розподіл Польщі ?
.
21.05.2025 00:24 Ответить
Ще одного Путя покусав.
20.05.2025 18:09 Ответить
який нахер "путя" і ще й з великої літери?! ************, не палися!
20.05.2025 18:21 Ответить
НАТО - це такий самий папірець, як і Будапештський меморандум. Він (зокрема стаття 5) не зобов'язує воювати своїх членів.
20.05.2025 18:12 Ответить
Але поки нічого кращого не вигадали
20.05.2025 18:37 Ответить
А чого тоді москалі завжди і усюди вимагають не вступ України до НАТО ?
20.05.2025 19:49 Ответить
Ну це як вовки сечею мітять свою територію - щоб інші боялися. Але ніяких зобов'язань.
20.05.2025 23:50 Ответить
Дуда мабуть зараз з полегшенням зітхає, відбувши два терміни, що якщо кацапи нападуть на Пільшу, то він не при ділах, втіче і йому не прийдеться розгрібати те лайно
20.05.2025 18:12 Ответить
Кароль, що пнеться в королі.
Попустись, поце, будеш і далі диркою рота плямкати. і не більше.
20.05.2025 18:14 Ответить
Цим чмирям аби щось блокувати.
20.05.2025 18:17 Ответить
Мабуть не вчив історію!
Гітлер і Путлер не відризняються щодо Польщі.
20.05.2025 18:19 Ответить
Цьому напівпридурку тями недостатньо, що є такий собі Сувалківський коридор, з якого два ударних ( Калинінград - Білорусь) угруповання зустрічаються, а третє зі сторони Бреста легко йдуть на Варшаву не зустрічаючи супротиву, бо польська армія це ще не армія ******** війни. НАТО тупо не встигне і не захоче, а зі сторони України теж реальної допомоги не буде - відкриє хаб і може передасть десяток танків, бо не член НАТО. Повторення 1939 року і два тижня до капітуляції.
Польські понти великої військової сили ( бо то панство гонорове і поважне ) закінчилось за першим поділом Польщі, але ностальгія "від можа до можа" залишилась. Якось так коротенько.
20.05.2025 18:19 Ответить
Фашисти у Польщі рвуться до влади! Дограєтесь, поляки! Так як українці шість років назад...
20.05.2025 18:20 Ответить
Щось він підозріло на Єрмака схожий!
Чи не брат часом?
20.05.2025 18:30 Ответить
Якось без ядерки забагато причин понити, позвинувачувати когось...
20.05.2025 18:33 Ответить
Україна повинна мати ядерку ще позавчора. інакше пц.
20.05.2025 18:33 Ответить
Україна навіть не здатна випускати не браковані міні, а ви кажете ядерна зброя.
20.05.2025 18:44 Ответить
кацапи гвіздки не вміють випускати, про те ядерка є. Простіше кажучи - ядерку не робитимуть ті, хто клепав браковані міни.
20.05.2025 18:52 Ответить
Це у них. А у них ще замміністри оборони сидять у в'язницях.
А у нас колядники насядуть на проект, а коли все розвалиться тихо підуть в ліс.
20.05.2025 19:22 Ответить
Блин, есть должности, после которых к выборам должны не допускать. В первой десятке должен быть глава института национальной памяти...
20.05.2025 18:35 Ответить
Як і в Румунії: скажений *********** не пройшов, ну так замаскований просочився.
І різниця маленька. Русня втрутиться з усієї сили, щоб відігратись за Румунію.
20.05.2025 18:38 Ответить
20.05.2025 18:44 Ответить
Итоги подведем:
посрались с сша (почти)
посрались с венгрией
посрались со словакией
посрались с румынией (почти)
посрались с польшей (почти)

может в консерватории что-то не так?
20.05.2025 18:47 Ответить
По итогам твое ***** обосралось с Румынией и обосрется с Польшей.
Венгрия фашистов поддерживает традиционно, как и Словакия. А в США твоему ***** удалось провести своего агента.
20.05.2025 19:03 Ответить
Ах да, в Германии и Франции твое ***** тоже обосралось.
20.05.2025 19:05 Ответить
..ще один підар!!!
20.05.2025 19:10 Ответить
у них в головах реч посполіта, яка всю історію ховалась за спинами українців і роздирала Україну на шматки, але якщо не стане України то підорафія швидко гендлярів перетворить на бидло!
20.05.2025 19:11 Ответить
Виглядає що росіяни не дарма підірвали літака з братом засновника ПіС Качинським, та майже 100 представниками польського уряду. І за це поляки ******* путлера та сприяють йому блокуючі пункти пропуску на кордоні з Україною.
20.05.2025 19:43 Ответить
Треба щоб до його будинку долетів локаційновтрачений Ярс кацапів.
20.05.2025 20:14 Ответить
Це таке собі послання раші - хочу бабла давайте що хочете буду плести. Продажна шкура
20.05.2025 20:54 Ответить
Ненавчило їх...
20.05.2025 23:52 Ответить
і наші дебіли дали подлякам ще щось тут розкопувати. С*ною мітлою їх звідси вигнати!!
20.05.2025 23:57 Ответить
 
 