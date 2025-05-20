Кандидат в президенты Польши Навроцкий готов блокировать вступление Украины в НАТО

Кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий заявил о готовности подписать декларацию лидера "Конфедерации" Славомира Менцена, которая запрещает отправлять польских военных в Украину и блокирует Киеву путь в НАТО.

Об этом Навроцкий сообщил в заметке на платформе X, информирует Цензор.НЕТ.

Менцен, который стал "бронзовым призером" первого тура президентских выборов, предложил обоим финалистам встретиться и "подписать декларацию, которая будет соответствовать ожиданиям его избирателей".

Среди условий для кандидатов - обязательство не отправлять польские войска в Украину и не поддерживать будущее вступление Украины в НАТО.

"Я принимаю приглашение и готов к подписанию тех предложений. А остальное обсудим у господина на Youtube-канале. До встречи", - ответил Менцену Навроцкий.

Напомним, по итогам первого тура выборов 18 мая во второй тур вышли мэр Варшавы Рафал Тшасковский от партии власти с 31,36% и директор Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий, которого поддерживает оппозиционная партия "ПиС", с 29,54%.