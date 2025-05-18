Тшасковский и Навроцкий выходят во второй тур выборов в Польше, - экзитпол

Мэр Варшавы, представитель провластной "Гражданской платформы" Рафал Тшасковский, лидирует в первом туре президентских выборов в Польше с результатом 30,8%.

Об этом сообщает Onet со ссылкой на результаты экзитполов, проведенных Ipsos для TVP, TVN и Polsat, передает Цензор.НЕТ.

На втором месте Кароль Навроцкий, поддерживаемый партией "Право и справедливость" с результатом 29,1%.

Учитывая, что ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, состоится второй тур президентских выборов, в котором встретятся Тшасковский и Навроцкий.

Остальные получили гораздо меньше голосов поддержки.

За кандидата от националистической "Конфедерации" Славомера Менцтена проголосовали 15,4% избирателей. За кандидата от националистической "Конфедерации польской короны" Гжегожа Брауна проголосовали 6,2%. Еще 5,2% избирателей отдали свои голоса за кандидата от левой партии "Вместе" Адриана Зандберга.

Остальные кандидаты набрали менее 5% голосов.

Напомним, что в воскресенье, 18 мая, в Польше прошел первый тур президентских выборов. Участвовали 13 кандидатов. Явка на выборах составила 66,8%.

Второй тур запланирован на воскресенье, 1 июня.

