Тшасковский и Навроцкий выходят во второй тур выборов в Польше, - экзитпол
Мэр Варшавы, представитель провластной "Гражданской платформы" Рафал Тшасковский, лидирует в первом туре президентских выборов в Польше с результатом 30,8%.
Об этом сообщает Onet со ссылкой на результаты экзитполов, проведенных Ipsos для TVP, TVN и Polsat, передает Цензор.НЕТ.
На втором месте Кароль Навроцкий, поддерживаемый партией "Право и справедливость" с результатом 29,1%.
Учитывая, что ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, состоится второй тур президентских выборов, в котором встретятся Тшасковский и Навроцкий.
Остальные получили гораздо меньше голосов поддержки.
За кандидата от националистической "Конфедерации" Славомера Менцтена проголосовали 15,4% избирателей. За кандидата от националистической "Конфедерации польской короны" Гжегожа Брауна проголосовали 6,2%. Еще 5,2% избирателей отдали свои голоса за кандидата от левой партии "Вместе" Адриана Зандберга.
Остальные кандидаты набрали менее 5% голосов.
Напомним, что в воскресенье, 18 мая, в Польше прошел первый тур президентских выборов. Участвовали 13 кандидатов. Явка на выборах составила 66,8%.
Второй тур запланирован на воскресенье, 1 июня.
І Польща теж не російських песиков довела до другого туру, слава богу!
Хоча тенденція має місце - популісти і путинці лізуть до влади, де тільки можливо...
Українці, в 2019 році, якось не дуже цікавилися власними виборами в Україні.
Останні 3-4 роки, українці активно цікавляться виборами в усіх країнах Європи, Північної та Південної Америки, Австралії.
Парадокс!
В чому причина?
Хто знає відповідь?
Хіба хочеш? Мусиш!!!
Тобто 20% поляків голосують за союз з рашистами.
І якщо конфедерати ще можуть щось там побазікати про традиційні цінності і націоналізм, то Браун і його 2 млн. виборців, це як український Кива - повний зашквар.
У оточенні вовків стадо вівець замінило вовкодава на циркового пуделя!