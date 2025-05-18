РУС
Тшасковский и Навроцкий выходят во второй тур выборов в Польше, - экзитпол

Тшасковський, Навроцький

Мэр Варшавы, представитель провластной "Гражданской платформы" Рафал Тшасковский, лидирует в первом туре президентских выборов в Польше с результатом 30,8%.

Об этом сообщает Onet со ссылкой на результаты экзитполов, проведенных Ipsos для TVP, TVN и Polsat, передает Цензор.НЕТ.

На втором месте Кароль Навроцкий, поддерживаемый партией "Право и справедливость" с результатом 29,1%.

Учитывая, что ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, состоится второй тур президентских выборов, в котором встретятся Тшасковский и Навроцкий.

Остальные получили гораздо меньше голосов поддержки.

За кандидата от националистической "Конфедерации" Славомера Менцтена проголосовали 15,4% избирателей. За кандидата от националистической "Конфедерации польской короны" Гжегожа Брауна проголосовали 6,2%. Еще 5,2% избирателей отдали свои голоса за кандидата от левой партии "Вместе" Адриана Зандберга.

Остальные кандидаты набрали менее 5% голосов.

Напомним, что в воскресенье, 18 мая, в Польше прошел первый тур президентских выборов. Участвовали 13 кандидатов. Явка на выборах составила 66,8%.

Второй тур запланирован на воскресенье, 1 июня.

Топ комментарии
+23
А від українських виборів у 2019-му доля України не залежала? Хтозна, як повернулася б доля до України, якби тоді голосували не по приколу.
показать весь комментарий
18.05.2025 22:45 Ответить
+22
Дивна річ.
Українці, в 2019 році, якось не дуже цікавилися власними виборами в Україні.
Останні 3-4 роки, українці активно цікавляться виборами в усіх країнах Європи, Північної та Південної Америки, Австралії.
Парадокс!
В чому причина?
Хто знає відповідь?
показать весь комментарий
18.05.2025 22:30 Ответить
+19
З 24 лютого 2022 року вже, напевно, треба було зрозуміти, виживання України залежить лише від виборів в Україні. Бо коли і надалі будемо сподіватися на когось, а самі вибирати по приколу, то нічого нам не допоможе.
показать весь комментарий
18.05.2025 22:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Господи Слава тобі !!! ❤️🇵🇱 і тим полякам ,які голосували не по приколу !...
показать весь комментарий
18.05.2025 22:11 Ответить
це ж 1ий тур
показать весь комментарий
18.05.2025 22:13 Ответить
Молимося, шоб і у другому турі , переміг здоровий глузд !!! 🇵🇱
показать весь комментарий
18.05.2025 22:17 Ответить
Здоровий глузд не в тренді. Подивіться на Україну або штати. Що вже казати про Словаччину, Румунію, або Польщу.
показать весь комментарий
18.05.2025 23:27 Ответить
Ну, скажіть що-небудь про Румунію, де проросійського сіміона прокатили на вороних і вибрали проєвропейського Дана, ще й добрячим відривом!
І Польща теж не російських песиков довела до другого туру, слава богу!
Хоча тенденція має місце - популісти і путинці лізуть до влади, де тільки можливо...
показать весь комментарий
19.05.2025 09:07 Ответить
Паскуда Ментцен набирає 15+%.
показать весь комментарий
18.05.2025 22:19 Ответить
Дивна річ.
Українці, в 2019 році, якось не дуже цікавилися власними виборами в Україні.
Останні 3-4 роки, українці активно цікавляться виборами в усіх країнах Європи, Північної та Південної Америки, Австралії.
Парадокс!
В чому причина?
Хто знає відповідь?
показать весь комментарий
18.05.2025 22:30 Ответить
Від цих виборів залежить виживання України...Польща і Румунія це дві країни, які логістично забезпечують воєнні поставки від союзників. Якщо там прийдуть до влади проросійські політики, то Україна буде заблокована.
показать весь комментарий
18.05.2025 22:36 Ответить
З 24 лютого 2022 року вже, напевно, треба було зрозуміти, виживання України залежить лише від виборів в Україні. Бо коли і надалі будемо сподіватися на когось, а самі вибирати по приколу, то нічого нам не допоможе.
показать весь комментарий
18.05.2025 22:40 Ответить
А від українських виборів у 2019-му доля України не залежала? Хтозна, як повернулася б доля до України, якби тоді голосували не по приколу.
показать весь комментарий
18.05.2025 22:45 Ответить
відповідь проста - напевно, щось в Україні сталося після 2019 року!
показать весь комментарий
18.05.2025 22:37 Ответить
Браво .....1000%
показать весь комментарий
18.05.2025 22:37 Ответить
Ментальність холуйська. Ніхто не займається вихованням нації. Дев'яносто всратий кралВрал робить дегенератами наріТ щоб легше було управляти невченими, заздрісними, меркальтинними баранами.
показать весь комментарий
19.05.2025 00:11 Ответить
Вірно на всі 100%!!
показать весь комментарий
19.05.2025 00:49 Ответить
Усі знають. Коли тобі х телевізора сичать: "Нє всьо так адназначна" - це одно, а якщо в тебе над головою кожен день шахеди з ракетами, - то це якось інше. І якщо така мала дія - чи прокинешся ти вранку, чи повернешся додому з роботи, чи та де будуть сьогодні вчитися твої діти - залежить від виборів у сусідів, то так, зацікавишся політикою.
Хіба хочеш? Мусиш!!!
показать весь комментарий
19.05.2025 09:13 Ответить
Польща є парламентською республікою. Президент тут виконує представницьку роль. Зміни в стосунку щодо України не передбачаються. Польща дружня країна
показать весь комментарий
18.05.2025 22:40 Ответить
У президента Польщі є право вето на закони ухвалені Сеймом.
показать весь комментарий
18.05.2025 23:16 Ответить
А тепер трохи інакше - 15,4% за проросійську консерву, що приховує що вона консерва. І 6,2% за проросійську консерву що відкрито гордиться тим, що воно - проросійське.
Тобто 20% поляків голосують за союз з рашистами.
І якщо конфедерати ще можуть щось там побазікати про традиційні цінності і націоналізм, то Браун і його 2 млн. виборців, це як український Кива - повний зашквар.
показать весь комментарий
18.05.2025 23:12 Ответить
Розказати тобі історію, як в одній країні 73% проголосували за проросійську консерву і мир з рашистами?
показать весь комментарий
18.05.2025 23:45 Ответить
А навіщо??? Треба в сусіда за паркан заглянути. Коли в своєму дворі по вуха насрано.
показать весь комментарий
19.05.2025 00:14 Ответить
Такий коментар від людини з польським прапорцем біля ніку, що пише українською, щось там про гамно, паркани і сусідів....... виглядає трохи по блюзнірські.
показать весь комментарий
19.05.2025 00:49 Ответить
Для країни яка лише в 2014 трохи отямилась від алкогольної коми, це ще можна зрозуміти. А от відносно країни яка з 2004 року член ЄС....20% за союз з рашистами це дуже багато.
показать весь комментарий
19.05.2025 00:47 Ответить
пишається
показать весь комментарий
19.05.2025 00:29 Ответить
А скільки відсотків в Україні проголосували в 2019-му за бойка (медведчука)?! Я вже не кажу, як воююча країна вибрала зеленого блазня з телевізора!
У оточенні вовків стадо вівець замінило вовкодава на циркового пуделя!
показать весь комментарий
19.05.2025 09:19 Ответить
 
 