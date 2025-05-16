РУС
Туск: Российские хакеры накануне президентских выборов в Польше атаковали сайты правящей партии

Туск заявил о хакерской атаке РФ в Польше

Группа российских хакеров атаковала сайты правящей партии "Гражданская платформа" и ее партнеров по коалиции. Атака произошла за два дня до президентских выборов в Польше, которые состоятся в воскресенье, 18 мая.

Об этом в соцсети Х сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск, информирует Цензор.НЕТ.

"Всего за два дня до выборов в Польше группа российских хакеров, активных в Tелеграме, атаковала сайты "Гражданской платформы". Их целью также стали сайты моих партнеров по коалиции", - рассказал глава польского правительства.

По словам Туска, хакерская атака еще продолжается.

"Наши службы проводят интенсивные операции", - добавил политик.

Напомним, что первый тур президентских выборов в Польше состоится в это воскресенье, 18 мая, вероятен второй - 1 июня.

Читайте также: Российские хакеры атаковали правительственные сайты Румынии во время президентских выборов

