Туск: Російські хакери напередодні президентських виборів у Польщі атакували сайти правлячої партії
Група російських хакерів атакувала сайти правлячої партії "Громадянська платформа" та її партнерів по коаліції. Атака відбулася за два дні до президентських виборів у Польщі, які відбудуться у неділю, 18 травня.
Про це в соцмережі Х повідомив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, інформує Цензор.НЕТ.
"Лише за два дні до виборів у Польщі група російських хакерів, активних у Tелеграмі, атакувала сайти "Громадянської платформи". Їхньою ціллю також стали сайти моїх партнерів по коаліції",- розповів глава польського уряду.
За словами Тууска, хакерська атака ще триває.
"Наші служби проводять інтенсивні операції", - додав політик.
Нагадаємо, що перший тур президентських виборів у Польщі відбудеться цієї неділі, 18 травня, ймовірний другий - 1 червня.
