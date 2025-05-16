УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8995 відвідувачів онлайн
Новини Вибори президента в Польщі Хакерська атака на правлячу партію Польщі
680 4

Туск: Російські хакери напередодні президентських виборів у Польщі атакували сайти правлячої партії

Туск заявив про хакерську атаку РФ в Польщі

Група російських хакерів атакувала сайти правлячої партії "Громадянська платформа" та її партнерів по коаліції. Атака відбулася за два дні до президентських виборів у Польщі, які відбудуться у неділю, 18 травня.

Про це в соцмережі Х повідомив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, інформує Цензор.НЕТ.

"Лише за два дні до виборів у Польщі група російських хакерів, активних у Tелеграмі, атакувала сайти "Громадянської платформи". Їхньою ціллю також стали сайти моїх партнерів по коаліції",- розповів глава польського уряду.

За словами Тууска, хакерська атака ще триває.

"Наші служби проводять інтенсивні операції", - додав політик.

Нагадаємо, що перший тур президентських виборів у Польщі відбудеться цієї неділі, 18 травня, ймовірний другий - 1 червня.

Читайте також: Російські хакери атакували урядові сайти Румунії під час президентських виборів

Автор: 

росія (67283) Туск Дональд (562) хакер (1372) атака (456)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А ви і далі терпіть, не відповідайте!
показати весь коментар
16.05.2025 18:50 Відповісти
От кляті москальські хакери, весь світ атакують. Як це зручно
показати весь коментар
16.05.2025 19:19 Відповісти
Кожен пшепський митник тикне пальцем кацапському танкісту і скаже ;"Ти гумно", як вони мені говорили. Потім всереться. Але далі кацапські танки не пропустять пшекські фермери.
показати весь коментар
16.05.2025 19:19 Відповісти
Ну хоч не українські, а то мог би до орбана приєднатись..
показати весь коментар
16.05.2025 19:19 Відповісти
 
 