Туск: Російські хакери напередодні президентських виборів у Польщі атакували сайти правлячої партії

Група російських хакерів атакувала сайти правлячої партії "Громадянська платформа" та її партнерів по коаліції. Атака відбулася за два дні до президентських виборів у Польщі, які відбудуться у неділю, 18 травня.

Про це в соцмережі Х повідомив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, інформує Цензор.НЕТ.

"Лише за два дні до виборів у Польщі група російських хакерів, активних у Tелеграмі, атакувала сайти "Громадянської платформи". Їхньою ціллю також стали сайти моїх партнерів по коаліції",- розповів глава польського уряду.

За словами Тууска, хакерська атака ще триває.

"Наші служби проводять інтенсивні операції", - додав політик.

Нагадаємо, що перший тур президентських виборів у Польщі відбудеться цієї неділі, 18 травня, ймовірний другий - 1 червня.

