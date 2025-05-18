УКР
Новини Вибори президента в Польщі
Тшасковський і Навроцький виходять до другого туру виборів у Польщі, - екзитпол

Тшасковський та Навроцький зійдуться у другому турі

Мер Варшави, представник провладної "Громадянської платформи" Рафал Тшасковський лідирує в першому турі президентських виборів в Польщі з результатом 30,8%.

Про це повідомляє Onet з посиланням на  результати екзитполів, проведеними Ipsos для TVP, TVN та Polsat, інформує Цензор.НЕТ.

На другому місці Кароль Навроцький, якого підтримує партія "Право та справедливість" з результатом 29,1%.

З огляду на те, що жоден із кандидатів не набрав понад 50% голосів відбудеться другий тур президентських виборів, в якому зустрінуться Тшасковський та Навроцький.

Інші отримали набагато менше голосів підтримки.

За кандидата від націоналістичної "Конфедерації" Cлавоміра Менцтена проголосували 15,4% виборців. За кандидата від націоналістичної "Конфедерації польської корони" Гжегожа Брауна проголосували 6,2%. Ще 5,2% виборців віддали свої голоси за кандидата від лівої партії "Разом" Адріана Зандберга.

Решта кандидатів набрали менше 5% голосів. 

Нагадаємо, що в неділю, 18 травня, в Польщі відбувся перший тур президентських виборів. Участь брали 13 кандидатів. Явка на виборах склала 66,8%.

Другий тур запланований на неділю, 1 червня. 

Читайте також: Туск: Російські хакери напередодні президентських виборів у Польщі атакували сайти правлячої партії

 

Топ коментарі
+23
А від українських виборів у 2019-му доля України не залежала? Хтозна, як повернулася б доля до України, якби тоді голосували не по приколу.
показати весь коментар
18.05.2025 22:45 Відповісти
+22
Дивна річ.
Українці, в 2019 році, якось не дуже цікавилися власними виборами в Україні.
Останні 3-4 роки, українці активно цікавляться виборами в усіх країнах Європи, Північної та Південної Америки, Австралії.
Парадокс!
В чому причина?
Хто знає відповідь?
показати весь коментар
18.05.2025 22:30 Відповісти
+19
З 24 лютого 2022 року вже, напевно, треба було зрозуміти, виживання України залежить лише від виборів в Україні. Бо коли і надалі будемо сподіватися на когось, а самі вибирати по приколу, то нічого нам не допоможе.
показати весь коментар
18.05.2025 22:40 Відповісти
Господи Слава тобі !!! ❤️🇵🇱 і тим полякам ,які голосували не по приколу !...
показати весь коментар
18.05.2025 22:11 Відповісти
це ж 1ий тур
показати весь коментар
18.05.2025 22:13 Відповісти
Молимося, шоб і у другому турі , переміг здоровий глузд !!! 🇵🇱
показати весь коментар
18.05.2025 22:17 Відповісти
Здоровий глузд не в тренді. Подивіться на Україну або штати. Що вже казати про Словаччину, Румунію, або Польщу.
показати весь коментар
18.05.2025 23:27 Відповісти
Ну, скажіть що-небудь про Румунію, де проросійського сіміона прокатили на вороних і вибрали проєвропейського Дана, ще й добрячим відривом!
І Польща теж не російських песиков довела до другого туру, слава богу!
Хоча тенденція має місце - популісти і путинці лізуть до влади, де тільки можливо...
показати весь коментар
19.05.2025 09:07 Відповісти
Паскуда Ментцен набирає 15+%.
показати весь коментар
18.05.2025 22:19 Відповісти
Від цих виборів залежить виживання України...Польща і Румунія це дві країни, які логістично забезпечують воєнні поставки від союзників. Якщо там прийдуть до влади проросійські політики, то Україна буде заблокована.
показати весь коментар
18.05.2025 22:36 Відповісти
відповідь проста - напевно, щось в Україні сталося після 2019 року!
показати весь коментар
18.05.2025 22:37 Відповісти
Браво .....1000%
показати весь коментар
18.05.2025 22:37 Відповісти
Ментальність холуйська. Ніхто не займається вихованням нації. Дев'яносто всратий кралВрал робить дегенератами наріТ щоб легше було управляти невченими, заздрісними, меркальтинними баранами.
показати весь коментар
19.05.2025 00:11 Відповісти
Вірно на всі 100%!!
показати весь коментар
19.05.2025 00:49 Відповісти
Усі знають. Коли тобі х телевізора сичать: "Нє всьо так адназначна" - це одно, а якщо в тебе над головою кожен день шахеди з ракетами, - то це якось інше. І якщо така мала дія - чи прокинешся ти вранку, чи повернешся додому з роботи, чи та де будуть сьогодні вчитися твої діти - залежить від виборів у сусідів, то так, зацікавишся політикою.
Хіба хочеш? Мусиш!!!
показати весь коментар
19.05.2025 09:13 Відповісти
Польща є парламентською республікою. Президент тут виконує представницьку роль. Зміни в стосунку щодо України не передбачаються. Польща дружня країна
показати весь коментар
18.05.2025 22:40 Відповісти
У президента Польщі є право вето на закони ухвалені Сеймом.
показати весь коментар
18.05.2025 23:16 Відповісти
А тепер трохи інакше - 15,4% за проросійську консерву, що приховує що вона консерва. І 6,2% за проросійську консерву що відкрито гордиться тим, що воно - проросійське.
Тобто 20% поляків голосують за союз з рашистами.
І якщо конфедерати ще можуть щось там побазікати про традиційні цінності і націоналізм, то Браун і його 2 млн. виборців, це як український Кива - повний зашквар.
показати весь коментар
18.05.2025 23:12 Відповісти
Розказати тобі історію, як в одній країні 73% проголосували за проросійську консерву і мир з рашистами?
показати весь коментар
18.05.2025 23:45 Відповісти
А навіщо??? Треба в сусіда за паркан заглянути. Коли в своєму дворі по вуха насрано.
показати весь коментар
19.05.2025 00:14 Відповісти
Такий коментар від людини з польським прапорцем біля ніку, що пише українською, щось там про гамно, паркани і сусідів....... виглядає трохи по блюзнірські.
показати весь коментар
19.05.2025 00:49 Відповісти
Для країни яка лише в 2014 трохи отямилась від алкогольної коми, це ще можна зрозуміти. А от відносно країни яка з 2004 року член ЄС....20% за союз з рашистами це дуже багато.
показати весь коментар
19.05.2025 00:47 Відповісти
пишається
показати весь коментар
19.05.2025 00:29 Відповісти
А скільки відсотків в Україні проголосували в 2019-му за бойка (медведчука)?! Я вже не кажу, як воююча країна вибрала зеленого блазня з телевізора!
У оточенні вовків стадо вівець замінило вовкодава на циркового пуделя!
показати весь коментар
19.05.2025 09:19 Відповісти
 
 