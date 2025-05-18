Тшасковський і Навроцький виходять до другого туру виборів у Польщі, - екзитпол

Мер Варшави, представник провладної "Громадянської платформи" Рафал Тшасковський лідирує в першому турі президентських виборів в Польщі з результатом 30,8%.

Про це повідомляє Onet з посиланням на результати екзитполів, проведеними Ipsos для TVP, TVN та Polsat.

На другому місці Кароль Навроцький, якого підтримує партія "Право та справедливість" з результатом 29,1%.

З огляду на те, що жоден із кандидатів не набрав понад 50% голосів відбудеться другий тур президентських виборів, в якому зустрінуться Тшасковський та Навроцький.

Інші отримали набагато менше голосів підтримки.

За кандидата від націоналістичної "Конфедерації" Cлавоміра Менцтена проголосували 15,4% виборців. За кандидата від націоналістичної "Конфедерації польської корони" Гжегожа Брауна проголосували 6,2%. Ще 5,2% виборців віддали свої голоси за кандидата від лівої партії "Разом" Адріана Зандберга.

Решта кандидатів набрали менше 5% голосів.

Нагадаємо, що в неділю, 18 травня, в Польщі відбувся перший тур президентських виборів. Участь брали 13 кандидатів. Явка на виборах склала 66,8%.

Другий тур запланований на неділю, 1 червня.

