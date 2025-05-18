Тшасковський і Навроцький виходять до другого туру виборів у Польщі, - екзитпол
Мер Варшави, представник провладної "Громадянської платформи" Рафал Тшасковський лідирує в першому турі президентських виборів в Польщі з результатом 30,8%.
Про це повідомляє Onet з посиланням на результати екзитполів, проведеними Ipsos для TVP, TVN та Polsat, інформує Цензор.НЕТ.
На другому місці Кароль Навроцький, якого підтримує партія "Право та справедливість" з результатом 29,1%.
З огляду на те, що жоден із кандидатів не набрав понад 50% голосів відбудеться другий тур президентських виборів, в якому зустрінуться Тшасковський та Навроцький.
Інші отримали набагато менше голосів підтримки.
За кандидата від націоналістичної "Конфедерації" Cлавоміра Менцтена проголосували 15,4% виборців. За кандидата від націоналістичної "Конфедерації польської корони" Гжегожа Брауна проголосували 6,2%. Ще 5,2% виборців віддали свої голоси за кандидата від лівої партії "Разом" Адріана Зандберга.
Решта кандидатів набрали менше 5% голосів.
Нагадаємо, що в неділю, 18 травня, в Польщі відбувся перший тур президентських виборів. Участь брали 13 кандидатів. Явка на виборах склала 66,8%.
Другий тур запланований на неділю, 1 червня.
І Польща теж не російських песиков довела до другого туру, слава богу!
Хоча тенденція має місце - популісти і путинці лізуть до влади, де тільки можливо...
Українці, в 2019 році, якось не дуже цікавилися власними виборами в Україні.
Останні 3-4 роки, українці активно цікавляться виборами в усіх країнах Європи, Північної та Південної Америки, Австралії.
Парадокс!
В чому причина?
Хто знає відповідь?
Хіба хочеш? Мусиш!!!
Тобто 20% поляків голосують за союз з рашистами.
І якщо конфедерати ще можуть щось там побазікати про традиційні цінності і націоналізм, то Браун і його 2 млн. виборців, це як український Кива - повний зашквар.
У оточенні вовків стадо вівець замінило вовкодава на циркового пуделя!