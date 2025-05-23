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Новости Антиукраинские заявления в Польше Выборы президента в Польше
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Туск о заявлении Навроцкого о членстве Украины в НАТО: Нет лучшего термина, чем государственная измена

Премьер-министр Польши Дональд Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что заявление кандидата в президенты Кароля Навроцкого о том, что его страна якобы не согласится на вступление Украины в НАТО является государственной изменой.

Передает его цитату Цензор.НЕТ со ссылкой на TVN24.

Туск говорил о разговоре Навроцкого с лидером ультраправой коалиции "Конфедерация" Славомиром Менценом, во время которого кандидат в президенты подписал декларацию из 8 пунктов. Среди прочего, Навроцкий обязался выступать против вступления Украины в НАТО.

Премьер отметил, что это "один из самых больших скандалов этой кампании".

"Как вы помните, было немного случаев, когда удавалось достичь полного консенсуса, полной солидарности между покойным президентом Лехом Качиньским и мной, когда я был премьер-министром. Это был скорее конфликт и политическое противостояние. Но по вопросу Украины, ее суверенитета, ее прозападной позиции и членства в НАТО, было полное согласие", - сказал Туск.

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Он добавил, что Навроцкий ставит под сомнение и "выбрасывает в помойку одно из важнейших, положительных решений Качиньского". Он считает это фундаментальным с точки зрения безопасности. "Последнее, что должна делать Польша, это выполнять или поддерживать требования Путина", - подчеркнул Туск.

"Кандидат в президенты Польши, который, собственно, просто чтобы угодить господину Менцену, в одной трансляции, говорит, что Польша никогда не согласится на Украину в НАТО, - нет лучшего термина (для этого - Ред.), чем государственная измена", - подчеркнул Туск.

В то же время он в очередной раз заверил, что Польша не будет посылать своих солдат в Украину.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий заявил о готовности подписать декларацию лидера "Конфедерации" Славомира Менцена, которая запрещает отправлять польских военных в Украину и блокирует Киеву путь в НАТО.

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Автор: 

Польша (8496) Туск Дональд (762) членство в НАТО (1526) Навроцкий Кароль (15)


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Топ комментарии
+25
Коротко и ясно.
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23.05.2025 00:57
+21
і вчасно !

політичного противника під дих перед президентськими виборами, щоб не вийожувався на темі українофобства та бандеризму

щира подяка від України, пане Дональд !

.
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23.05.2025 01:16
+7
Я хотів би ще почути реакцію Дуди та Маровецького на цей випадок.
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23.05.2025 01:08
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Коротко и ясно.
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23.05.2025 00:57 Ответить
і вчасно !

політичного противника під дих перед президентськими виборами, щоб не вийожувався на темі українофобства та бандеризму

щира подяка від України, пане Дональд !

.
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23.05.2025 01:16 Ответить
Я хотів би ще почути реакцію Дуди та Маровецького на цей випадок.
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23.05.2025 01:08 Ответить
Зверніться за адресою.
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23.05.2025 08:47 Ответить
не перша зрада і не тільки в Польщі.
звикає Україна потихеньку.
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23.05.2025 01:16 Ответить
А я прочитав-''зникає Україна потихеньку''.Схоже на правду,на жаль.
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23.05.2025 05:08 Ответить
вчіть азбуку - мама мила підараса!
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23.05.2025 05:10 Ответить
Я вивчив 😃-''мама мила пітараса ,що має прапорець США на аватарці😃а пітар строчить-дрочить на цензорів😃
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23.05.2025 09:24 Ответить
не відмила.
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23.05.2025 06:02 Ответить
Що в голові те й бачиш. Слава Україні!
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23.05.2025 07:24 Ответить
не налякати Україну зрадою - 7-мий рік з нею живе.
як нахікалась так і зараз з нею живе...
може черга і до поляків дійшла.
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23.05.2025 01:22 Ответить
Туск завжди бреше. Він ненавидів Качинського. (У Смоленську він святкував з Путіним смерть Качинського). Туск, як і Навроцький, знає, що Україна не вступить до НАТО в найближчі 5 років. Це означає, що цього не станеться протягом терміну повноважень Навроцького. Навроцький міг би так само добре заявити, що не літатиме на Марс протягом наступних 5 років. Туск ставиться до людей як до дурнів (і деякі дурні йому вірять).
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23.05.2025 03:32 Ответить
Так можна ж протягом 5 років всебічно сприяти вступові України до НАТО - і на шостий вона нарешті вступить, нехай вже без Навроцького. А можна 5 років активно перешкоджати, що на шостий вона вже сама забуже, що колись хотіла вступити. Тоді не вступе й після Навроцького.
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23.05.2025 08:37 Ответить
Да вдогонку за портновим треба пускати усіх фанів хутина , бо вони світ угроблять
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23.05.2025 04:35 Ответить
Державний зрадник. Таке клеймо треба ставити на лоба гарячим залізом всім істотам, що сидять в Опі зеленського. Щоб кожен українець в майбутньму бачив, хто перед ним і зміг відвісити тій істоті смачного копняка. І це буде дуже гуманно, з огляду на їхні "заслуги". Нормальні люди звідти давно повтікали, тому клеймо ставити всім, хто залишився.
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23.05.2025 08:00 Ответить
Туск врятував сьогодні поляків, від війни з московією ...як шо вони це зрозуміють , то трамп не виведе остаточно, амеріканських солдатів з ЄС ...
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23.05.2025 08:30 Ответить
Всіх політиків, які підтримують тези московії, треба визнавати персонами нон грата в Україні, а в їх країнах забороняти балотуватися на будь які державні посади!
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23.05.2025 08:47 Ответить
 
 