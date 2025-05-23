Туск о заявлении Навроцкого о членстве Украины в НАТО: Нет лучшего термина, чем государственная измена

Премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что заявление кандидата в президенты Кароля Навроцкого о том, что его страна якобы не согласится на вступление Украины в НАТО является государственной изменой.

Передает его цитату Цензор.НЕТ со ссылкой на TVN24.

Туск говорил о разговоре Навроцкого с лидером ультраправой коалиции "Конфедерация" Славомиром Менценом, во время которого кандидат в президенты подписал декларацию из 8 пунктов. Среди прочего, Навроцкий обязался выступать против вступления Украины в НАТО.

Премьер отметил, что это "один из самых больших скандалов этой кампании".

"Как вы помните, было немного случаев, когда удавалось достичь полного консенсуса, полной солидарности между покойным президентом Лехом Качиньским и мной, когда я был премьер-министром. Это был скорее конфликт и политическое противостояние. Но по вопросу Украины, ее суверенитета, ее прозападной позиции и членства в НАТО, было полное согласие", - сказал Туск.

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Он добавил, что Навроцкий ставит под сомнение и "выбрасывает в помойку одно из важнейших, положительных решений Качиньского". Он считает это фундаментальным с точки зрения безопасности. "Последнее, что должна делать Польша, это выполнять или поддерживать требования Путина", - подчеркнул Туск.

"Кандидат в президенты Польши, который, собственно, просто чтобы угодить господину Менцену, в одной трансляции, говорит, что Польша никогда не согласится на Украину в НАТО, - нет лучшего термина (для этого - Ред.), чем государственная измена", - подчеркнул Туск.

В то же время он в очередной раз заверил, что Польша не будет посылать своих солдат в Украину.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий заявил о готовности подписать декларацию лидера "Конфедерации" Славомира Менцена, которая запрещает отправлять польских военных в Украину и блокирует Киеву путь в НАТО.

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