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Туск про заяву Навроцького щодо членства України в НАТО: Немає кращого терміна, ніж державна зрада

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск вважає, що заява кандидата в президенти Кароля Навроцького про те, що його країна нібито не погодиться на вступ України до НАТО є державною зрадою.

Передає його цитату Цензор.НЕТ із посиланням на TVN24.

Туск говорив про розмову Навроцького з лідером ультраправої коаліції "Конфедерація" Славоміром Менценом, під час якої кандидат у президенти підписав декларацію з 8 пунктів. Серед іншого, Навроцький зобов’язався виступати проти вступу України до НАТО.

Прем'єр зазначив, що це "один із найбільших скандалів цієї кампанії".

"Як ви пам’ятаєте, було небагато випадків, коли вдавалося досягти повного консенсусу, повної солідарності між покійним президентом Лехом Качинським та мною, коли я був прем’єр-міністром. Це був радше конфлікт та політичне протистояння. Але щодо питання України, її суверенітету, її прозахідної позиції та членства в НАТО, була повна згода", - сказав Туск.

Читайте: Навроцький, який проти вступу України в НАТО, лідирує на виборах президента в Польщі, - опитування

Він додав, що Навроцький ставить під сумнів і "викидає у смітник одне з найважливіших, позитивних рішень Качинського". Він вважає це фундаментальним з безпекового погляду. "Останнє, що повинна робити Польща, це виконувати або підтримувати вимоги Путіна", — наголосив Туск.

"Кандидат у президенти Польщі, який, власне, просто щоб догодити пану Менцену, в одній трансляції, каже, що Польща ніколи не погодиться на Україну в НАТО, — немає кращого терміна (для цього — Ред.), ніж державна зрада", - наголосив Туск.

Водночас він укотре запевнив, що Польща не надсилатиме своїх солдатів до України.

Раніше повідомлялось, що кандидат у президенти Польщі Кароль Навроцький заявив про готовність підписати декларацію лідера "Конфедерації" Славоміра Менцена, яка забороняє відправляти польських військових до України й блокує Києву шлях до НАТО.

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Автор: 

Польща (8605) Туск Дональд (543) членство в НАТО (1735) Навроцький Кароль (15)


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Топ коментарі
+25
Коротко и ясно.
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23.05.2025 00:57
+21
і вчасно !

політичного противника під дих перед президентськими виборами, щоб не вийожувався на темі українофобства та бандеризму

щира подяка від України, пане Дональд !

.
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23.05.2025 01:16
+7
Я хотів би ще почути реакцію Дуди та Маровецького на цей випадок.
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23.05.2025 01:08
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Коротко и ясно.
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23.05.2025 00:57 Відповісти
і вчасно !

політичного противника під дих перед президентськими виборами, щоб не вийожувався на темі українофобства та бандеризму

щира подяка від України, пане Дональд !

.
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23.05.2025 01:16 Відповісти
Я хотів би ще почути реакцію Дуди та Маровецького на цей випадок.
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23.05.2025 01:08 Відповісти
Зверніться за адресою.
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23.05.2025 08:47 Відповісти
не перша зрада і не тільки в Польщі.
звикає Україна потихеньку.
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23.05.2025 01:16 Відповісти
А я прочитав-''зникає Україна потихеньку''.Схоже на правду,на жаль.
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23.05.2025 05:08 Відповісти
вчіть азбуку - мама мила підараса!
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23.05.2025 05:10 Відповісти
Я вивчив 😃-''мама мила пітараса ,що має прапорець США на аватарці😃а пітар строчить-дрочить на цензорів😃
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23.05.2025 09:24 Відповісти
не відмила.
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23.05.2025 06:02 Відповісти
Що в голові те й бачиш. Слава Україні!
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23.05.2025 07:24 Відповісти
не налякати Україну зрадою - 7-мий рік з нею живе.
як нахікалась так і зараз з нею живе...
може черга і до поляків дійшла.
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23.05.2025 01:22 Відповісти
Туск завжди бреше. Він ненавидів Качинського. (У Смоленську він святкував з Путіним смерть Качинського). Туск, як і Навроцький, знає, що Україна не вступить до НАТО в найближчі 5 років. Це означає, що цього не станеться протягом терміну повноважень Навроцького. Навроцький міг би так само добре заявити, що не літатиме на Марс протягом наступних 5 років. Туск ставиться до людей як до дурнів (і деякі дурні йому вірять).
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23.05.2025 03:32 Відповісти
Так можна ж протягом 5 років всебічно сприяти вступові України до НАТО - і на шостий вона нарешті вступить, нехай вже без Навроцького. А можна 5 років активно перешкоджати, що на шостий вона вже сама забуже, що колись хотіла вступити. Тоді не вступе й після Навроцького.
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23.05.2025 08:37 Відповісти
Да вдогонку за портновим треба пускати усіх фанів хутина , бо вони світ угроблять
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23.05.2025 04:35 Відповісти
Державний зрадник. Таке клеймо треба ставити на лоба гарячим залізом всім істотам, що сидять в Опі зеленського. Щоб кожен українець в майбутньму бачив, хто перед ним і зміг відвісити тій істоті смачного копняка. І це буде дуже гуманно, з огляду на їхні "заслуги". Нормальні люди звідти давно повтікали, тому клеймо ставити всім, хто залишився.
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23.05.2025 08:00 Відповісти
Туск врятував сьогодні поляків, від війни з московією ...як шо вони це зрозуміють , то трамп не виведе остаточно, амеріканських солдатів з ЄС ...
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23.05.2025 08:30 Відповісти
Всіх політиків, які підтримують тези московії, треба визнавати персонами нон грата в Україні, а в їх країнах забороняти балотуватися на будь які державні посади!
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23.05.2025 08:47 Відповісти
 
 