Туск про заяву Навроцького щодо членства України в НАТО: Немає кращого терміна, ніж державна зрада

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск вважає, що заява кандидата в президенти Кароля Навроцького про те, що його країна нібито не погодиться на вступ України до НАТО є державною зрадою.

Передає його цитату Цензор.НЕТ із посиланням на TVN24.

Туск говорив про розмову Навроцького з лідером ультраправої коаліції "Конфедерація" Славоміром Менценом, під час якої кандидат у президенти підписав декларацію з 8 пунктів. Серед іншого, Навроцький зобов’язався виступати проти вступу України до НАТО.

Прем'єр зазначив, що це "один із найбільших скандалів цієї кампанії".

"Як ви пам’ятаєте, було небагато випадків, коли вдавалося досягти повного консенсусу, повної солідарності між покійним президентом Лехом Качинським та мною, коли я був прем’єр-міністром. Це був радше конфлікт та політичне протистояння. Але щодо питання України, її суверенітету, її прозахідної позиції та членства в НАТО, була повна згода", - сказав Туск.

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Він додав, що Навроцький ставить під сумнів і "викидає у смітник одне з найважливіших, позитивних рішень Качинського". Він вважає це фундаментальним з безпекового погляду. "Останнє, що повинна робити Польща, це виконувати або підтримувати вимоги Путіна", — наголосив Туск.

"Кандидат у президенти Польщі, який, власне, просто щоб догодити пану Менцену, в одній трансляції, каже, що Польща ніколи не погодиться на Україну в НАТО, — немає кращого терміна (для цього — Ред.), ніж державна зрада", - наголосив Туск.

Водночас він укотре запевнив, що Польща не надсилатиме своїх солдатів до України.

Раніше повідомлялось, що кандидат у президенти Польщі Кароль Навроцький заявив про готовність підписати декларацію лідера "Конфедерації" Славоміра Менцена, яка забороняє відправляти польських військових до України й блокує Києву шлях до НАТО.

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