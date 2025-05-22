Навроцький, який проти вступу України в НАТО, лідирує на виборах президента в Польщі, - опитування
Перше опитування, проведене перед другим туром президентських виборів у Польщі, свідчить про незначну перевагу Кароля Навроцького, якого підтримує колишня партія влади "Право і справедливість".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
Агентство Opinia24 поставило польським респондентам два запитання. Перше стосувалося наміру взяти участь у другому турі виборів президента: 80% заявили про намір проголосувати, вдома планують залишитись 12%, решта не визначились із відповіддю.
На друге запитання – за кого б ви проголосували, якби вибори президента відбулися сьогодні – з тих, хто заявив про намір голосувати, 47% висловилися за Кароля Навроцького. Натомість кандидата від партії влади "Громадянська платформа", мера Варшави Рафала Тшасковського підтримали 45% опитаних.
Ще 8% польських респондентів, які налаштовані взяти участь у виборах президента Польщі, заявили, що поки не визначились із вибором.
Нагадаємо, за підсумками першого туру виборів 18 травня у другий тур вийшли мер Варшави Рафал Тшасковський від партії влади з 31,36% та директор Інституту національної пам’яті Польщі Кароль Навроцький, якого підтримує опозиційна партія "ПіС", з 29,54%.
У четвер Навроцький офіційно пристав на вимоги лідера антиукраїнської "Конфедерації" Славоміра Менцена, серед яких обіцянка не пускати Україну в НАТО, в обмін на підтримку у другому турі.
Другий тур президентських виборів відбудеться у Польщі 1 червня.
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Аналогія повна.
Енергетичні інвестиції: будівництво найбільшої в Польщі системи зберігання енергії.
Медіа-присутність: запуск українських телеканалів у Польщі через Cyfrowy Polsat.
Гуманітарну діяльність: створення логістичного хабу для допомоги Україні.
Ці кроки свідчать про стратегічне розширення бізнес-інтересів Ахметова в Польщі, особливо в контексті енергетичної безпеки та гуманітарної підтримки.
пуйло вклалось в вибори сша, румунії, польщі.
без власної ядерки Україні ******.
Але будемо все робити, щоб не переміг.
Сравним до и после?
польща обирає сідора, який перекрива транзит хоч якимось поставкам зброї.
ЩО ДАЛІ???
Може час сказати, що всі ****** навколо? і ми, якщо так сталося, мінуємо всі реактори, і якщо не границі 1991 - все то *****, і всі будуть двоголові як курка на ру гербі?
Если нет, то структура "крепость" на годы без инвестиций.
Все жиждется на ЗСУ..
Хоча і гарантії сша тепер нічого не варті (ми всі пам'ятаємо В'єтнам і Афганістан), бо перша армія світу це ЗСУ. Нам би ще трохи більше зброї...
В ОПі. Жопі.
теряю терпіння і лізу на шкандаль - шо так довго?
не хочю жодного бурачка з дохлої русні...
ні руснявих і ні українськив продуктів в хаті не буде..