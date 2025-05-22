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Новини Вибори президента в Польщі
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Навроцький, який проти вступу України в НАТО, лідирує на виборах президента в Польщі, - опитування

Навроцький Кароль

Перше опитування, проведене перед другим туром президентських виборів у Польщі, свідчить про незначну перевагу Кароля Навроцького, якого підтримує колишня партія влади "Право і справедливість".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Агентство Opinia24 поставило польським респондентам два запитання. Перше стосувалося наміру взяти участь у другому турі виборів президента: 80% заявили про намір проголосувати, вдома планують залишитись 12%, решта не визначились із відповіддю.

На друге запитання – за кого б ви проголосували, якби вибори президента відбулися сьогодні – з тих, хто заявив про намір голосувати, 47% висловилися за Кароля Навроцького. Натомість кандидата від партії влади "Громадянська платформа", мера Варшави Рафала Тшасковського підтримали 45% опитаних.

Ще 8% польських респондентів, які налаштовані взяти участь у виборах президента Польщі, заявили, що поки не визначились із вибором.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп зустрівся з кандидатом у президенти Польщі Навроцьким. ФОТО

Нагадаємо, за підсумками першого туру виборів 18 травня у другий тур вийшли мер Варшави Рафал Тшасковський від партії влади з 31,36% та директор Інституту національної пам’яті Польщі Кароль Навроцький, якого підтримує опозиційна партія "ПіС", з 29,54%.

У четвер Навроцький офіційно пристав на вимоги лідера антиукраїнської "Конфедерації" Славоміра Менцена, серед яких обіцянка не пускати Україну в НАТО, в обмін на підтримку у другому турі.

Другий тур президентських виборів відбудеться у Польщі 1 червня.

Також читайте: Туск про готовність Навроцького блокувати вступ України в НАТО: Наступним буде капітуляція та поділ України

Автор: 

вибори (6717) опитування (1961) Польща (8605) Навроцький Кароль (15)


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Топ коментарі
+16
У Румунії воно пролетіло, а у Польщі президент має мало повноважень. Навіть якщо переможе Навроцкі
Але будемо все робити, щоб не переміг.
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22.05.2025 21:55
+15
******** свого часу параша в нього вклалась!!
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22.05.2025 21:44
+12
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22.05.2025 21:52
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******** свого часу параша в нього вклалась!!
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22.05.2025 21:44 Відповісти
Можливо. Але головне- позиція ультраправих проти всіх сусідів Польщі. Аналог тих людей і , партій, хто в Україні таким же чином відноситься до сусідів( рф і угорщина не у рахункок)
Аналогія повна.
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22.05.2025 22:12 Відповісти
ой бл...! з Навроцьким до Польши війна сунеться ,як в Україні з 🤡...
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22.05.2025 21:44 Відповісти
Який навроцький ((((
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22.05.2025 21:44 Відповісти
світ каженіє і не шо б повільно...
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22.05.2025 21:45 Відповісти
залишилося тільки кинути антиімігрантський клич - й 100 % перемога в його пазурах .Дуда ще казкою згадається, навіть й заблокованими перевізниками ... Там Ахметов прибрав до рук теж усе? Чи я помиляюся ... Навіть ТБ медіа , мені щось здається...
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22.05.2025 22:13 Відповісти
Рінат Ахметов активно інтегрується в польську економіку через:

Енергетичні інвестиції: будівництво найбільшої в Польщі системи зберігання енергії.

Медіа-присутність: запуск українських телеканалів у Польщі через Cyfrowy Polsat.

Гуманітарну діяльність: створення логістичного хабу для допомоги Україні.

Ці кроки свідчать про стратегічне розширення бізнес-інтересів Ахметова в Польщі, особливо в контексті енергетичної безпеки та гуманітарної підтримки.
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22.05.2025 22:20 Відповісти
Кручений чувак - Польща в НАТО - на інших пох
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22.05.2025 21:45 Відповісти
Зара НАТО - це повна *****.
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22.05.2025 23:34 Відповісти
Чувак вирішив, що Диво на Віслі може повторитися...
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22.05.2025 21:48 Відповісти
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22.05.2025 21:48 Відповісти
ну ось. якщо це овно переможе - всі хаби закриють. і що далі?
пуйло вклалось в вибори сша, румунії, польщі.
без власної ядерки Україні ******.
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22.05.2025 21:51 Відповісти
У Румунії воно пролетіло, а у Польщі президент має мало повноважень. Навіть якщо переможе Навроцкі
Але будемо все робити, щоб не переміг.
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22.05.2025 21:55 Відповісти
там коаліція після виборів може розпастись. сьогодні про це вже писали. якщо розпадеться, то будуть позачергові вибори у Сейм. і не факт, що Туск лишиться прем'єром. ним може стати той же Менцен, який зараз торгується з Навроцьким і якщо щось виторгує, то буде у 2 турі агітувати своїх виборців голосувати за Навроцього.
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23.05.2025 02:41 Відповісти
Сей товарищ может победить на выборах президента, а Украинцы, которые обеспечили основной прирост ВВП Польши, могут покинуть страну такого президента.
Сравним до и после?
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22.05.2025 21:51 Відповісти
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22.05.2025 21:52 Відповісти
😃👍
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22.05.2025 21:58 Відповісти
давайте пофантазуємо. трамп зливається в унітаз (від України жодних претензій по ЯЗ роззброєнню та гарантіям. кого куя? зєлі краще видно).
польща обирає сідора, який перекрива транзит хоч якимось поставкам зброї.
ЩО ДАЛІ???
Може час сказати, що всі ****** навколо? і ми, якщо так сталося, мінуємо всі реактори, і якщо не границі 1991 - все то *****, і всі будуть двоголові як курка на ру гербі?
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22.05.2025 21:56 Відповісти
Він не може перекрити поставок. Все вирішує прем'єр Туск. Президент у Польщі десь так як у Німеччині - для церемоній.
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22.05.2025 21:58 Відповісти
нажаль ні. якщо той поц почне качати антиукраїнську тему - Туск нічим не допоможе.
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22.05.2025 21:59 Відповісти
Ти просто мало знаєш про державний устрій Польщі. Президент тут нічого не вирішує. Ну був Дуда президентом і що він міг впливати. Рівно ЗЕРО.
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22.05.2025 22:01 Відповісти
На щасття, у Польщі, президент - напів церемоніальна посада. Як і Чехії. Був проросійський Земан, виступав у телевізорі, але ніякої влади не мав.
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22.05.2025 22:08 Відповісти
Нічого фантазувати,-наробити кілька десятків "Довгих Нептунів" і вїбати парочкою по Смоленській АС. Далі ультиматум путлеру в рило -робимо буферну зону з решти трьох АС розміщених вздовж нашого кордону.
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22.05.2025 22:41 Відповісти
Все эти вбросы фуфло. При деоккупации Украины, страна вступит во все североатлантические структуры. И будет завалена баблом.
Если нет, то структура "крепость" на годы без инвестиций.

Все жиждется на ЗСУ..
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22.05.2025 21:57 Відповісти
Хоча би не наврочив.
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22.05.2025 22:00 Відповісти
Та чи потрібна в НАТО країна де президент зеленський.
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22.05.2025 22:14 Відповісти
Тим більше якщо НАТО фактично нема. Гарант НАТИ сша похєрило 5 статтю, а без неї НАТА потішна дівчинка путлєра.
Хоча і гарантії сша тепер нічого не варті (ми всі пам'ятаємо В'єтнам і Афганістан), бо перша армія світу це ЗСУ. Нам би ще трохи більше зброї...
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22.05.2025 22:21 Відповісти
Банді Туска треба було зробити як хитрожопий Мерц, який перетворив партію "Мутті Меркель" (мами мігрантів) ХДС-ХСС в антимігрантську, тобто ультраправих нацистів, як би її назвали лицемірні європейські ЗМІ. Тупим комуністам завжди не вистачає мізків.
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22.05.2025 22:34 Відповісти
Та куди там Туску до трампістів...імбецилів...Все вірно. Туск просто демократ і проєвропейський та проукраїнський політик. А не якийсь там путінський трумп. От незадача....
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22.05.2025 23:18 Відповісти
Кацапи зробили помилку, що вторглися в Україну. Вже давно б сиділи біля Ла Маншу якщо б пішли з білорашки на Польщу. Але ще можуть повторити.
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22.05.2025 22:51 Відповісти
Гідність треба мати. Поляки в свої хати з кордонів біженців забирали, поїли, кормили. Зброї надали кучу...інша справа, що потім ті ж поляки питали куди її діли..
В ОПі. Жопі.
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22.05.2025 23:21 Відповісти
Можуть відсмоктати,а потім повторити..
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23.05.2025 00:32 Відповісти
Допис до 22.51
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23.05.2025 00:35 Відповісти
Якщо виграє вибори-кінець незалежності Польщі , кацапи її ковтнуть як білорашку .
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23.05.2025 00:41 Відповісти
Не виграє. За цього аматора-боксера з відбитими мізками голосує село і ментальні совки. Слава Богу, притомних більше.
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23.05.2025 00:51 Відповісти
Тоді добре . І щоб конфедерати пролетіли !
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23.05.2025 01:03 Відповісти
та виграє. це ще той Менцен не агітував своїх за нього голосувати. а там 15% виборців. і далеко не факт, що ті 15% проголосують за Туска (Ташковського). вони швидше проголосують за Навроцького. тому зараз щось дуже часто труть між собою Менцен і Кароль. торгуються.
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23.05.2025 02:50 Відповісти
шопінг - жінка кожну цибулину *******...
теряю терпіння і лізу на шкандаль - шо так довго?
не хочю жодного бурачка з дохлої русні...
ні руснявих і ні українськив продуктів в хаті не буде..
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23.05.2025 04:16 Відповісти
українськиX
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23.05.2025 04:17 Відповісти
Ну що українці в Польщі з дуже великою долею імовірності президентом стане аферист з кримінальним минулим Орбан-2 і скоріш за все в не далекому майбутньому буде створена коаліція ультра правої антиєвропейської PIS Качинського з профашистською антиукраїнською "Конфедерацією" от тоді нам буде "весело"!
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23.05.2025 08:51 Відповісти
Треба публічно запросити цього лошару на екскурсію в Бучу.
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23.05.2025 09:34 Відповісти
Ой да вони ща одну ніч поміняли думку. Такшо не ссіть
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23.05.2025 09:44 Відповісти
 
 