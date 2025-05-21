Туск про готовність Навроцького блокувати вступ України в НАТО: Наступним буде капітуляція та поділ України

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск розкритикував заяву кандидата у президенти Польщі Кароля Навроцького про готовність блокувати вступ України в НАТО.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Туск написав у соцмережі Х.

"Перша і найважливіша вимога Путіна до України та Заходу - заборонити Україні вступати в НАТО. Навроцький щойно охоче підписав цей постулат. Наступним буде капітуляція та поділ України. Він теж його підпише. Це смертельно небезпечно для Польщі", - зазначив Туск.

Нагадаємо, кандидат у президенти Польщі Кароль Навроцький заявив про готовність підписати декларацію лідера "Конфедерації" Славоміра Менцена, яка забороняє відправляти польських військових до України й блокує Києву шлях до НАТО.