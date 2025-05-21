УКР
Туск про готовність Навроцького блокувати вступ України в НАТО: Наступним буде капітуляція та поділ України

Туск про заяву Навроцького

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск розкритикував заяву кандидата у президенти Польщі Кароля Навроцького про готовність блокувати вступ України в НАТО.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Туск написав у соцмережі Х.

"Перша і найважливіша вимога Путіна до України та Заходу - заборонити Україні вступати в НАТО. Навроцький щойно охоче підписав цей постулат. Наступним буде капітуляція та поділ України. Він теж його підпише. Це смертельно небезпечно для Польщі", - зазначив Туск.

Також читайте: Україна має бути в НАТО, це питання безпеки Польщі, а не особистих симпатій, - Туск

Туск про заяву Навроцького

Нагадаємо, кандидат у президенти Польщі Кароль Навроцький заявив про готовність підписати декларацію лідера "Конфедерації" Славоміра Менцена, яка забороняє відправляти польських військових до України й блокує Києву шлях до НАТО.

Топ коментарі
+9
Наступним буде не поділ України, це їм до сраки. Наступною буде Польща
21.05.2025 15:46 Відповісти
+7
Де він таке казав? Не пригадаю. Таке ось казав:
Україна має бути в НАТО, це питання безпеки Польщі, а не особистих симпатій, - Туск
21.05.2025 15:37 Відповісти
+6
Але й Україна, котра перемогла росію теж є небезпечною для Польщі, так Дональде?
21.05.2025 15:32 Відповісти
Але й Україна, котра перемогла росію теж є небезпечною для Польщі, так Дональде?
21.05.2025 15:32 Відповісти
Де він таке казав? Не пригадаю. Таке ось казав:
Україна має бути в НАТО, це питання безпеки Польщі, а не особистих симпатій, - Туск
21.05.2025 15:37 Відповісти
Після цих слів адекватні поляки за нього не проголосують, аж цікаво скільки там нормальних людей.
21.05.2025 16:49 Відповісти
Нормальних - це у яких "Poland first"?
21.05.2025 16:51 Відповісти
Я вас нє понімать)
21.05.2025 16:58 Відповісти
І я вас - теж.
21.05.2025 17:02 Відповісти
Потрібно бути конченим кацапом щоб голосувати за Навротцького.
21.05.2025 17:42 Відповісти
Там і без навроцького блокувальників вистачає.
21.05.2025 15:45 Відповісти
Наступним буде не поділ України, це їм до сраки. Наступною буде Польща
21.05.2025 15:46 Відповісти
Не буде ніякої капітуляції, Україна виграла цю війну і доведе її до кінця, тому жодне блокування НАТО не матиме ніякого значення!
21.05.2025 15:52 Відповісти
Дякуємо, Польщі, за допомогу Українцям!
Приклад недієздатності привладних, незалежно від перебування країни, в ЄС чи НАТО…
«Вот те раз! Нельзя же так! Мы не сделали скандала - Нам вождя недоставало: Настоящих буйных мало - Вот и нету вожаков….»(с)
Слава Україні!
21.05.2025 16:00 Відповісти
О такі європейські іб.анати розвалюють НАТО і ЄС більше ні Кремль
21.05.2025 16:47 Відповісти
 
 