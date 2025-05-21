РУС
Туск о готовности Навроцкого блокировать вступление Украины в НАТО: Следующим будет капитуляция и разделение Украины

Туск о заявлении Навроцкого

Премьер-министр Польши Дональд Туск раскритиковал заявление кандидата в президенты Польши Кароля Навроцкого о готовности блокировать вступление Украины в НАТО.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Туск написал в соцсети Х.

"Первое и самое важное требование Путина к Украине и Западу - запретить Украине вступать в НАТО. Навроцкий только что охотно подписал этот постулат. Следующим будет капитуляция и разделение Украины. Он тоже его подпишет. Это смертельно опасно для Польши", - отметил Туск.

Также читайте: Украина должна быть в НАТО, это вопрос безопасности Польши, а не личных симпатий, - Туск

Туск о заявлении Навроцкого

Напомним, кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий заявил о готовности подписать декларацию лидера "Конфедерации" Славомира Менцена, которая запрещает отправлять польских военных в Украину и блокирует Киеву путь в НАТО.

Польша (8628) Туск Дональд (783) членство в НАТО (1556) Навроцкий Кароль (41)
Топ комментарии
+9
Наступним буде не поділ України, це їм до сраки. Наступною буде Польща

21.05.2025 15:46 Ответить
+7
Де він таке казав? Не пригадаю. Таке ось казав:
Україна має бути в НАТО, це питання безпеки Польщі, а не особистих симпатій, - Туск

21.05.2025 15:37 Ответить
+6
Але й Україна, котра перемогла росію теж є небезпечною для Польщі, так Дональде?

21.05.2025 15:32 Ответить
Але й Україна, котра перемогла росію теж є небезпечною для Польщі, так Дональде?

21.05.2025 15:32 Ответить
Де він таке казав? Не пригадаю. Таке ось казав:
Україна має бути в НАТО, це питання безпеки Польщі, а не особистих симпатій, - Туск

21.05.2025 15:37 Ответить
Після цих слів адекватні поляки за нього не проголосують, аж цікаво скільки там нормальних людей.

21.05.2025 16:49 Ответить
Нормальних - це у яких "Poland first"?

21.05.2025 16:51 Ответить
Я вас нє понімать)

21.05.2025 16:58 Ответить
І я вас - теж.

21.05.2025 17:02 Ответить
Потрібно бути конченим кацапом щоб голосувати за Навротцького.

21.05.2025 17:42 Ответить
Там і без навроцького блокувальників вистачає.

21.05.2025 15:45 Ответить
Наступним буде не поділ України, це їм до сраки. Наступною буде Польща

21.05.2025 15:46 Ответить
Не буде ніякої капітуляції, Україна виграла цю війну і доведе її до кінця, тому жодне блокування НАТО не матиме ніякого значення!

21.05.2025 15:52 Ответить
Дякуємо, Польщі, за допомогу Українцям!
Приклад недієздатності привладних, незалежно від перебування країни, в ЄС чи НАТО…
«Вот те раз! Нельзя же так! Мы не сделали скандала - Нам вождя недоставало: Настоящих буйных мало - Вот и нету вожаков….»(с)
Слава Україні!

21.05.2025 16:00 Ответить
О такі європейські іб.анати розвалюють НАТО і ЄС більше ні Кремль

21.05.2025 16:47 Ответить
 
 