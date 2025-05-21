Туск о готовности Навроцкого блокировать вступление Украины в НАТО: Следующим будет капитуляция и разделение Украины

Премьер-министр Польши Дональд Туск раскритиковал заявление кандидата в президенты Польши Кароля Навроцкого о готовности блокировать вступление Украины в НАТО.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Туск написал в соцсети Х.

"Первое и самое важное требование Путина к Украине и Западу - запретить Украине вступать в НАТО. Навроцкий только что охотно подписал этот постулат. Следующим будет капитуляция и разделение Украины. Он тоже его подпишет. Это смертельно опасно для Польши", - отметил Туск.

Также читайте: Украина должна быть в НАТО, это вопрос безопасности Польши, а не личных симпатий, - Туск

Напомним, кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий заявил о готовности подписать декларацию лидера "Конфедерации" Славомира Менцена, которая запрещает отправлять польских военных в Украину и блокирует Киеву путь в НАТО.