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Новости Выборы президента в Польше
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Навроцкий, выступающий против вступления Украины в НАТО, лидирует на выборах президента в Польше, - опрос

Навроцкий Кароль

Первый опрос, проведенный перед вторым туром президентских выборов в Польше, свидетельствует о незначительном преимуществе Кароля Навроцкого, которого поддерживает бывшая партия власти "Право и справедливость".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Агентство Opinia24 задало польским респондентам два вопроса. Первый касался намерения принять участие во втором туре выборов президента: 80% заявили о намерении проголосовать, дома планируют остаться 12%, остальные не определились с ответом.

На второй вопрос - за кого бы вы проголосовали, если бы выборы президента состоялись сегодня - из тех, кто заявил о намерении голосовать, 47% высказались за Кароля Навроцкого. Зато кандидата от партии власти "Гражданская платформа", мэра Варшавы Рафала Тшасковского поддержали 45% опрошенных.

Еще 8% польских респондентов, которые настроены принять участие в выборах президента Польши, заявили, что пока не определились с выбором.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп встретился с кандидатом в президенты Польши Навроцким. ФОТО

Напомним, по итогам первого тура выборов 18 мая во второй тур вышли мэр Варшавы Рафал Тшасковский от партии власти с 31,36% и директор Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий, которого поддерживает оппозиционная партия "ПиС", с 29,54%.

В четверг Навроцкий официально принял требования лидера антиукраинской "Конфедерации" Славомира Менцена, среди которых обещание не пускать Украину в НАТО, в обмен на поддержку во втором туре.

Второй тур президентских выборов состоится в Польше 1 июня.

Также читайте: Туск о готовности Навроцкого блокировать вступление Украины в НАТО: Следующим будет капитуляция и разделение Украины

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выборы (24756) опрос (2849) Польша (8493) Навроцкий Кароль (15)


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Топ комментарии
+16
У Румунії воно пролетіло, а у Польщі президент має мало повноважень. Навіть якщо переможе Навроцкі
Але будемо все робити, щоб не переміг.
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22.05.2025 21:55
+15
******** свого часу параша в нього вклалась!!
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22.05.2025 21:44
+12
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22.05.2025 21:52
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******** свого часу параша в нього вклалась!!
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22.05.2025 21:44 Ответить
Можливо. Але головне- позиція ультраправих проти всіх сусідів Польщі. Аналог тих людей і , партій, хто в Україні таким же чином відноситься до сусідів( рф і угорщина не у рахункок)
Аналогія повна.
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22.05.2025 22:12 Ответить
ой бл...! з Навроцьким до Польши війна сунеться ,як в Україні з 🤡...
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22.05.2025 21:44 Ответить
Який навроцький ((((
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22.05.2025 21:44 Ответить
світ каженіє і не шо б повільно...
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22.05.2025 21:45 Ответить
залишилося тільки кинути антиімігрантський клич - й 100 % перемога в його пазурах .Дуда ще казкою згадається, навіть й заблокованими перевізниками ... Там Ахметов прибрав до рук теж усе? Чи я помиляюся ... Навіть ТБ медіа , мені щось здається...
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22.05.2025 22:13 Ответить
Рінат Ахметов активно інтегрується в польську економіку через:

Енергетичні інвестиції: будівництво найбільшої в Польщі системи зберігання енергії.

Медіа-присутність: запуск українських телеканалів у Польщі через Cyfrowy Polsat.

Гуманітарну діяльність: створення логістичного хабу для допомоги Україні.

Ці кроки свідчать про стратегічне розширення бізнес-інтересів Ахметова в Польщі, особливо в контексті енергетичної безпеки та гуманітарної підтримки.
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22.05.2025 22:20 Ответить
Кручений чувак - Польща в НАТО - на інших пох
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22.05.2025 21:45 Ответить
Зара НАТО - це повна *****.
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22.05.2025 23:34 Ответить
Чувак вирішив, що Диво на Віслі може повторитися...
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22.05.2025 21:48 Ответить
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22.05.2025 21:48 Ответить
ну ось. якщо це овно переможе - всі хаби закриють. і що далі?
пуйло вклалось в вибори сша, румунії, польщі.
без власної ядерки Україні ******.
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22.05.2025 21:51 Ответить
У Румунії воно пролетіло, а у Польщі президент має мало повноважень. Навіть якщо переможе Навроцкі
Але будемо все робити, щоб не переміг.
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22.05.2025 21:55 Ответить
там коаліція після виборів може розпастись. сьогодні про це вже писали. якщо розпадеться, то будуть позачергові вибори у Сейм. і не факт, що Туск лишиться прем'єром. ним може стати той же Менцен, який зараз торгується з Навроцьким і якщо щось виторгує, то буде у 2 турі агітувати своїх виборців голосувати за Навроцього.
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23.05.2025 02:41 Ответить
Сей товарищ может победить на выборах президента, а Украинцы, которые обеспечили основной прирост ВВП Польши, могут покинуть страну такого президента.
Сравним до и после?
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22.05.2025 21:51 Ответить
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22.05.2025 21:52 Ответить
😃👍
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22.05.2025 21:58 Ответить
давайте пофантазуємо. трамп зливається в унітаз (від України жодних претензій по ЯЗ роззброєнню та гарантіям. кого куя? зєлі краще видно).
польща обирає сідора, який перекрива транзит хоч якимось поставкам зброї.
ЩО ДАЛІ???
Може час сказати, що всі ****** навколо? і ми, якщо так сталося, мінуємо всі реактори, і якщо не границі 1991 - все то *****, і всі будуть двоголові як курка на ру гербі?
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22.05.2025 21:56 Ответить
Він не може перекрити поставок. Все вирішує прем'єр Туск. Президент у Польщі десь так як у Німеччині - для церемоній.
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22.05.2025 21:58 Ответить
нажаль ні. якщо той поц почне качати антиукраїнську тему - Туск нічим не допоможе.
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22.05.2025 21:59 Ответить
Ти просто мало знаєш про державний устрій Польщі. Президент тут нічого не вирішує. Ну був Дуда президентом і що він міг впливати. Рівно ЗЕРО.
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22.05.2025 22:01 Ответить
На щасття, у Польщі, президент - напів церемоніальна посада. Як і Чехії. Був проросійський Земан, виступав у телевізорі, але ніякої влади не мав.
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22.05.2025 22:08 Ответить
Нічого фантазувати,-наробити кілька десятків "Довгих Нептунів" і вїбати парочкою по Смоленській АС. Далі ультиматум путлеру в рило -робимо буферну зону з решти трьох АС розміщених вздовж нашого кордону.
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22.05.2025 22:41 Ответить
Все эти вбросы фуфло. При деоккупации Украины, страна вступит во все североатлантические структуры. И будет завалена баблом.
Если нет, то структура "крепость" на годы без инвестиций.

Все жиждется на ЗСУ..
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22.05.2025 21:57 Ответить
Хоча би не наврочив.
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22.05.2025 22:00 Ответить
Та чи потрібна в НАТО країна де президент зеленський.
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22.05.2025 22:14 Ответить
Тим більше якщо НАТО фактично нема. Гарант НАТИ сша похєрило 5 статтю, а без неї НАТА потішна дівчинка путлєра.
Хоча і гарантії сша тепер нічого не варті (ми всі пам'ятаємо В'єтнам і Афганістан), бо перша армія світу це ЗСУ. Нам би ще трохи більше зброї...
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22.05.2025 22:21 Ответить
Банді Туска треба було зробити як хитрожопий Мерц, який перетворив партію "Мутті Меркель" (мами мігрантів) ХДС-ХСС в антимігрантську, тобто ультраправих нацистів, як би її назвали лицемірні європейські ЗМІ. Тупим комуністам завжди не вистачає мізків.
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22.05.2025 22:34 Ответить
Та куди там Туску до трампістів...імбецилів...Все вірно. Туск просто демократ і проєвропейський та проукраїнський політик. А не якийсь там путінський трумп. От незадача....
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22.05.2025 23:18 Ответить
Кацапи зробили помилку, що вторглися в Україну. Вже давно б сиділи біля Ла Маншу якщо б пішли з білорашки на Польщу. Але ще можуть повторити.
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22.05.2025 22:51 Ответить
Гідність треба мати. Поляки в свої хати з кордонів біженців забирали, поїли, кормили. Зброї надали кучу...інша справа, що потім ті ж поляки питали куди її діли..
В ОПі. Жопі.
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22.05.2025 23:21 Ответить
Можуть відсмоктати,а потім повторити..
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23.05.2025 00:32 Ответить
Допис до 22.51
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23.05.2025 00:35 Ответить
Якщо виграє вибори-кінець незалежності Польщі , кацапи її ковтнуть як білорашку .
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23.05.2025 00:41 Ответить
Не виграє. За цього аматора-боксера з відбитими мізками голосує село і ментальні совки. Слава Богу, притомних більше.
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23.05.2025 00:51 Ответить
Тоді добре . І щоб конфедерати пролетіли !
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23.05.2025 01:03 Ответить
та виграє. це ще той Менцен не агітував своїх за нього голосувати. а там 15% виборців. і далеко не факт, що ті 15% проголосують за Туска (Ташковського). вони швидше проголосують за Навроцького. тому зараз щось дуже часто труть між собою Менцен і Кароль. торгуються.
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23.05.2025 02:50 Ответить
шопінг - жінка кожну цибулину *******...
теряю терпіння і лізу на шкандаль - шо так довго?
не хочю жодного бурачка з дохлої русні...
ні руснявих і ні українськив продуктів в хаті не буде..
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23.05.2025 04:16 Ответить
українськиX
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23.05.2025 04:17 Ответить
Ну що українці в Польщі з дуже великою долею імовірності президентом стане аферист з кримінальним минулим Орбан-2 і скоріш за все в не далекому майбутньому буде створена коаліція ультра правої антиєвропейської PIS Качинського з профашистською антиукраїнською "Конфедерацією" от тоді нам буде "весело"!
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23.05.2025 08:51 Ответить
Треба публічно запросити цього лошару на екскурсію в Бучу.
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23.05.2025 09:34 Ответить
Ой да вони ща одну ніч поміняли думку. Такшо не ссіть
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23.05.2025 09:44 Ответить
 
 