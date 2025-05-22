Навроцкий, выступающий против вступления Украины в НАТО, лидирует на выборах президента в Польше, - опрос
Первый опрос, проведенный перед вторым туром президентских выборов в Польше, свидетельствует о незначительном преимуществе Кароля Навроцкого, которого поддерживает бывшая партия власти "Право и справедливость".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Агентство Opinia24 задало польским респондентам два вопроса. Первый касался намерения принять участие во втором туре выборов президента: 80% заявили о намерении проголосовать, дома планируют остаться 12%, остальные не определились с ответом.
На второй вопрос - за кого бы вы проголосовали, если бы выборы президента состоялись сегодня - из тех, кто заявил о намерении голосовать, 47% высказались за Кароля Навроцкого. Зато кандидата от партии власти "Гражданская платформа", мэра Варшавы Рафала Тшасковского поддержали 45% опрошенных.
Еще 8% польских респондентов, которые настроены принять участие в выборах президента Польши, заявили, что пока не определились с выбором.
Напомним, по итогам первого тура выборов 18 мая во второй тур вышли мэр Варшавы Рафал Тшасковский от партии власти с 31,36% и директор Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий, которого поддерживает оппозиционная партия "ПиС", с 29,54%.
В четверг Навроцкий официально принял требования лидера антиукраинской "Конфедерации" Славомира Менцена, среди которых обещание не пускать Украину в НАТО, в обмен на поддержку во втором туре.
Второй тур президентских выборов состоится в Польше 1 июня.
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Аналогія повна.
Енергетичні інвестиції: будівництво найбільшої в Польщі системи зберігання енергії.
Медіа-присутність: запуск українських телеканалів у Польщі через Cyfrowy Polsat.
Гуманітарну діяльність: створення логістичного хабу для допомоги Україні.
Ці кроки свідчать про стратегічне розширення бізнес-інтересів Ахметова в Польщі, особливо в контексті енергетичної безпеки та гуманітарної підтримки.
пуйло вклалось в вибори сша, румунії, польщі.
без власної ядерки Україні ******.
Але будемо все робити, щоб не переміг.
Сравним до и после?
польща обирає сідора, який перекрива транзит хоч якимось поставкам зброї.
ЩО ДАЛІ???
Може час сказати, що всі ****** навколо? і ми, якщо так сталося, мінуємо всі реактори, і якщо не границі 1991 - все то *****, і всі будуть двоголові як курка на ру гербі?
Если нет, то структура "крепость" на годы без инвестиций.
Все жиждется на ЗСУ..
Хоча і гарантії сша тепер нічого не варті (ми всі пам'ятаємо В'єтнам і Афганістан), бо перша армія світу це ЗСУ. Нам би ще трохи більше зброї...
В ОПі. Жопі.
теряю терпіння і лізу на шкандаль - шо так довго?
не хочю жодного бурачка з дохлої русні...
ні руснявих і ні українськив продуктів в хаті не буде..