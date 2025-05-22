Туск про новий пакет санкцій проти РФ: Без сильного тиску Путін не розпочне мирних переговорів

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що разом із президентом України Володимиром Зеленським вони докладають зусиль, аби донести до західних партнерів, що Росія не виконує взятих зобов’язань.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Росія не є партнером, якому можна довіряти у контексті виконання своїх зобов’язань, що з її боку буде постійна гра, і тому настільки важливим є тиск", - сказав він.

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За його словами, у співпраці з Єврокомісією нині ведеться підготовка нового пакета санкцій проти РФ: "У цьому форматі ми разом з Єврокомісією зосереджуємося на підготовці можливого пакету санкцій проти Росії - цього нового сильного пакета санкцій, адже досвід показує, що без такого дуже сильного тиску Путін не розпочне серйозних мирних переговорів".

Туск додав, що попередньо готовність до такого пакету сигналізує й американська сторона. Зокрема, йдеться про контакти європейських лідерів із сенатором США Ліндсі Гремом, а також взаємодію з Єврокомісією. Водночас Туск зауважив, що найобережнішу позицію в цьому форматі наразі займає Дональд Трамп.

"Я дуже скептично ставлюся до намірів Росії вести переговори. Важливою є підтримка України, політика санкцій і солідарність усього Заходу", - підсумував прем’єр Польщі.

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