РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10514 посетителей онлайн
Новости Санкции против России Мирные переговоры
441 4

Туск о новом пакете санкций против РФ: Без сильного давления Путин не начнет мирных переговоров

туск,дональд

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским они прилагают усилия, чтобы донести до западных партнеров, что Россия не выполняет взятых обязательств.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Россия не является партнером, которому можно доверять в контексте выполнения своих обязательств, что с ее стороны будет постоянная игра, и поэтому столь важным является давление", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Туск не подтвердил, что Трамп передавал лидерам ЕС позицию Путина о "победе"

По его словам, в сотрудничестве с Еврокомиссией сейчас ведется подготовка нового пакета санкций против РФ: "В этом формате мы вместе с Еврокомиссией сосредотачиваемся на подготовке возможного пакета санкций против России - этого нового сильного пакета санкций, ведь опыт показывает, что без такого очень сильного давления Путин не начнет серьезных мирных переговоров".

Туск добавил, что предварительно готовность к такому пакету сигнализирует и американская сторона. В частности, речь идет о контактах европейских лидеров с сенатором США Линдси Грэмом, а также взаимодействие с Еврокомиссией. В то же время Туск отметил, что осторожную позицию в этом формате пока занимает Дональд Трамп.

"Я очень скептически отношусь к намерениям России вести переговоры. Важна поддержка Украины, политика санкций и солидарность всего Запада", - подытожил премьер Польши.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Туск о мирных переговорах: Со стороны РФ нет даже следа доброй воли

Автор: 

путин владимир (31493) Туск Дональд (761) переговоры с Россией (1115)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це вірно.
показать весь комментарий
22.05.2025 15:40 Ответить
найкраші переговори - далекобіцйні ракети, щодня, далеко і потужно....
показать весь комментарий
22.05.2025 15:41 Ответить
Це вірно.
показать весь комментарий
22.05.2025 15:43 Ответить
тиск на рфϟϟ це добре,
але..

війна хла- це не випадковість, не прорахунок, не метод і не засіб. Це - єдиний сенс існування Роϟϟії.

Роϟϟія воює не заради чогось.
Вона існує заради війни..
робіть висновки..
показать весь комментарий
22.05.2025 15:51 Ответить
 
 