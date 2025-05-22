Туск о новом пакете санкций против РФ: Без сильного давления Путин не начнет мирных переговоров
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским они прилагают усилия, чтобы донести до западных партнеров, что Россия не выполняет взятых обязательств.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Россия не является партнером, которому можно доверять в контексте выполнения своих обязательств, что с ее стороны будет постоянная игра, и поэтому столь важным является давление", - сказал он.
По его словам, в сотрудничестве с Еврокомиссией сейчас ведется подготовка нового пакета санкций против РФ: "В этом формате мы вместе с Еврокомиссией сосредотачиваемся на подготовке возможного пакета санкций против России - этого нового сильного пакета санкций, ведь опыт показывает, что без такого очень сильного давления Путин не начнет серьезных мирных переговоров".
Туск добавил, что предварительно готовность к такому пакету сигнализирует и американская сторона. В частности, речь идет о контактах европейских лидеров с сенатором США Линдси Грэмом, а также взаимодействие с Еврокомиссией. В то же время Туск отметил, что осторожную позицию в этом формате пока занимает Дональд Трамп.
"Я очень скептически отношусь к намерениям России вести переговоры. Важна поддержка Украины, политика санкций и солидарность всего Запада", - подытожил премьер Польши.
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але..
війна хла- це не випадковість, не прорахунок, не метод і не засіб. Це - єдиний сенс існування Роϟϟії.
Роϟϟія воює не заради чогось.
Вона існує заради війни..
робіть висновки..