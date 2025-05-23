Посол в Польщі Боднар про заяву Навроцького щодо членства України в НАТО: Блокування неприйнятне. Це питання існування

Посол України у Польщі Василь Боднар розкритикував обіцянку кандидата в президенти Польщі Кароля Навроцького не підтримувати вступ України до НАТО.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на RMF FM.

Дипломат наголосив, що для України членство в Альянсі - це питання існування, а для Польщі - питання національної безпеки.

Боднар підкреслив, що інтеграція України до НАТО відповідає польським державним інтересам, оскільки посилює захист східного кордону. Він зауважив, що Київ з повагою поставиться до будь-якого результату президентських виборів у Польщі, але заяви про блокування є неприйнятними.

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Коментуючи декларацію, підписану Навроцьким на вимогу лідера партії "Конфедерація" Славоміра Менцена, дипломат заявив, що не розуміє вимог, які підважують право України на євроатлантичну інтеграцію, тим більше в умовах, коли Україна воює, зокрема, за допомогою європейської та польської зброї.

"Це підвищує безпеку Польщі, адже східний кордон буде більш захищеним. Рішення про заборону чи обмеження будь-яких прав України є неприйнятним, оскільки для України це питання існування", - підкреслив Боднар.

Як зазначається, підписання декларації стало умовою підтримки Навроцького з боку "Конфедерації" у другому турі виборів. В одному з її пунктів ідеться про зобов’язання не допустити вступу України до НАТО.

Раніше повідомлялось, що кандидат у президенти Польщі Кароль Навроцький заявив про готовність підписати декларацію лідера "Конфедерації" Славоміра Менцена, яка забороняє відправляти польських військових до України й блокує Києву шлях до НАТО.

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