Посол в Польщі Боднар про заяву Навроцького щодо членства України в НАТО: Блокування неприйнятне. Це питання існування
Посол України у Польщі Василь Боднар розкритикував обіцянку кандидата в президенти Польщі Кароля Навроцького не підтримувати вступ України до НАТО.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на RMF FM.
Дипломат наголосив, що для України членство в Альянсі - це питання існування, а для Польщі - питання національної безпеки.
Боднар підкреслив, що інтеграція України до НАТО відповідає польським державним інтересам, оскільки посилює захист східного кордону. Він зауважив, що Київ з повагою поставиться до будь-якого результату президентських виборів у Польщі, але заяви про блокування є неприйнятними.
Коментуючи декларацію, підписану Навроцьким на вимогу лідера партії "Конфедерація" Славоміра Менцена, дипломат заявив, що не розуміє вимог, які підважують право України на євроатлантичну інтеграцію, тим більше в умовах, коли Україна воює, зокрема, за допомогою європейської та польської зброї.
"Це підвищує безпеку Польщі, адже східний кордон буде більш захищеним. Рішення про заборону чи обмеження будь-яких прав України є неприйнятним, оскільки для України це питання існування", - підкреслив Боднар.
Як зазначається, підписання декларації стало умовою підтримки Навроцького з боку "Конфедерації" у другому турі виборів. В одному з її пунктів ідеться про зобов’язання не допустити вступу України до НАТО.
Раніше повідомлялось, що кандидат у президенти Польщі Кароль Навроцький заявив про готовність підписати декларацію лідера "Конфедерації" Славоміра Менцена, яка забороняє відправляти польських військових до України й блокує Києву шлях до НАТО.
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Хто-небудь, проведіть лікбез з історії тому навроцькому. Хіба, він її вчив за підручниками *****, тоді так, тоді то вже невиліковно.
Гнида та й усе ..
також московϟϟий інтернаціонал працює по всьому світі..
Ні, то ні, але ми все запвм'ятаємо.