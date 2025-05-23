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Новини Антиукраїнські заяви у Польщі Вибори президента в Польщі
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Посол в Польщі Боднар про заяву Навроцького щодо членства України в НАТО: Блокування неприйнятне. Це питання існування

Зеленський призначив Василя Боднара новим послом у Польщі

Посол України у Польщі Василь Боднар розкритикував обіцянку кандидата в президенти Польщі Кароля Навроцького не підтримувати вступ України до НАТО.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на RMF FM.

Дипломат наголосив, що для України членство в Альянсі - це питання існування, а для Польщі - питання національної безпеки.

Боднар підкреслив, що інтеграція України до НАТО відповідає польським державним інтересам, оскільки посилює захист східного кордону. Він зауважив, що Київ з повагою поставиться до будь-якого результату президентських виборів у Польщі, але заяви про блокування є неприйнятними.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Туск про заяву Навроцького щодо членства України в НАТО: Немає кращого терміна, ніж державна зрада

Коментуючи декларацію, підписану Навроцьким на вимогу лідера партії "Конфедерація" Славоміра Менцена, дипломат заявив, що не розуміє вимог, які підважують право України на євроатлантичну інтеграцію, тим більше в умовах, коли Україна воює, зокрема, за допомогою європейської та польської зброї.

"Це підвищує безпеку Польщі, адже східний кордон буде більш захищеним. Рішення про заборону чи обмеження будь-яких прав України є неприйнятним, оскільки для України це питання існування", - підкреслив Боднар.

Як зазначається, підписання декларації стало умовою підтримки Навроцького з боку "Конфедерації" у другому турі виборів. В одному з її пунктів ідеться про зобов’язання не допустити вступу України до НАТО.

Раніше повідомлялось, що кандидат у президенти Польщі Кароль Навроцький заявив про готовність підписати декларацію лідера "Конфедерації" Славоміра Менцена, яка забороняє відправляти польських військових до України й блокує Києву шлях до НАТО.

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Автор: 

Боднар Василь (155) членство в НАТО (1735) Навроцький Кароль (15)


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Топ коментарі
+5
Перед ким він бісер мече? Перед кацапськими підсосниками? Кацапи розкладають як іржа оцю всю публіку в кожній країні. І доволі ефективно. Плебс ведеться на популістські балачки. Румунія відбилася з горем пополам. А хитрозроблені пшеки можуть і обісратися.
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23.05.2025 11:24
+4
поляки продадуть Україну з наваром якщо їм попаде така можливість.будьте реалістами - в історії України таких випадків багато.
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23.05.2025 11:34
+2
Ізраїль воює проти зброду з калашматами і декількома кустарно-виготовленими ракетами. Тут як би Україні в Палестину не перетворитись, бо поки все до цього йде.
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23.05.2025 11:30
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Да наплювати на те НАТО, Україна повинна стати другим Ізраілем і не залежати від всяких колективних рівень.
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23.05.2025 11:21 Відповісти
Ізраїль воює проти зброду з калашматами і декількома кустарно-виготовленими ракетами. Тут як би Україні в Палестину не перетворитись, бо поки все до цього йде.
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23.05.2025 11:30 Відповісти
Перед ким він бісер мече? Перед кацапськими підсосниками? Кацапи розкладають як іржа оцю всю публіку в кожній країні. І доволі ефективно. Плебс ведеться на популістські балачки. Румунія відбилася з горем пополам. А хитрозроблені пшеки можуть і обісратися.
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23.05.2025 11:24 Відповісти
краще би посол нагадав полякам історію із акцентом на помилки та "здобутки" із досягненнями... Готовий терпіти Польщі вічну пихатість, але не дурість від незнання минулого.
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23.05.2025 11:32 Відповісти
Впродовж багатьох віків у всіх срачах між Україною і Польщею виграють кацапи...
Хто-небудь, проведіть лікбез з історії тому навроцькому. Хіба, він її вчив за підручниками *****, тоді так, тоді то вже невиліковно.
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23.05.2025 12:23 Відповісти
та нагадайте, хто перебив однією авіатрощею всю їхню верхівку та куди їх послали із розслідуванням... Хоча, марна справа, краще домахатись до України із Волинською трагедією, хоча спадкоємницею ссср є ерефія.
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23.05.2025 12:37 Відповісти
поляки продадуть Україну з наваром якщо їм попаде така можливість.будьте реалістами - в історії України таких випадків багато.
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23.05.2025 11:34 Відповісти
Зробивши таку заяву цей пшек - апетитно підлизав зад ***** . Не приймати Україну до НАТО це одна з основних його вимог до альянсу .
Гнида та й усе ..
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23.05.2025 11:37 Відповісти
московϟϟка пропаганда та гроші псують людей..

також московϟϟий інтернаціонал працює по всьому світі..
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23.05.2025 11:39 Відповісти
Після Штатів це вже і не так неочікувано.
Ні, то ні, але ми все запвм'ятаємо.
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23.05.2025 11:47 Відповісти
Мабуть полякі хочуть вступити до "таежного союзу". Це цілком реальна ситуація, якщо гандони типу Навроцького будуть блокувати Україну та лизати зад путлеру.
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23.05.2025 12:27 Відповісти
Так це вже країнам НАТО вирішувати ,брати Україну до складу НАТО чи ні .
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23.05.2025 17:06 Відповісти
 
 