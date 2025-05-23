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Новости Антиукраинские заявления в Польше Выборы президента в Польше
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Посол в Польше Боднар о заявлении Навроцкого о членстве Украины в НАТО: Блокирование неприемлемо. Это вопрос существования

Зеленский назначил Василия Боднара новым послом в Польше

Посол Украины в Польше Василий Боднар раскритиковал обещание кандидата в президенты Польши Кароля Навроцкого не поддерживать вступление Украины в НАТО.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF FM.

Дипломат подчеркнул, что для Украины членство в Альянсе - это вопрос существования, а для Польши - вопрос национальной безопасности.

Боднар подчеркнул, что интеграция Украины в НАТО соответствует польским государственным интересам, поскольку усиливает защиту восточной границы. Он отметил, что Киев с уважением отнесется к любому результату президентских выборов в Польше, но заявления о блокировании являются неприемлемыми.

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Комментируя декларацию, подписанную Навроцким по требованию лидера партии "Конфедерация" Славомира Менцена, дипломат заявил, что не понимает требований, которые подрывают право Украины на евроатлантическую интеграцию, тем более в условиях, когда Украина воюет, в частности, с помощью европейского и польского оружия.

"Это повышает безопасность Польши, ведь восточная граница будет более защищенной. Решение о запрете или ограничении любых прав Украины неприемлемо, поскольку для Украины это вопрос существования", - подчеркнул Боднар.

Как отмечается, подписание декларации стало условием поддержки Навроцкого со стороны "Конфедерации" во втором туре выборов. В одном из ее пунктов говорится об обязательствах не допустить вступления Украины в НАТО.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий заявил о готовности подписать декларацию лидера "Конфедерации" Славомира Менцена, которая запрещает отправлять польских военных в Украину и блокирует Киеву путь в НАТО.

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Автор: 

Боднар Василий (164) членство в НАТО (1526) Навроцкий Кароль (15)


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Топ комментарии
+5
Перед ким він бісер мече? Перед кацапськими підсосниками? Кацапи розкладають як іржа оцю всю публіку в кожній країні. І доволі ефективно. Плебс ведеться на популістські балачки. Румунія відбилася з горем пополам. А хитрозроблені пшеки можуть і обісратися.
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23.05.2025 11:24
+4
поляки продадуть Україну з наваром якщо їм попаде така можливість.будьте реалістами - в історії України таких випадків багато.
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23.05.2025 11:34
+2
Ізраїль воює проти зброду з калашматами і декількома кустарно-виготовленими ракетами. Тут як би Україні в Палестину не перетворитись, бо поки все до цього йде.
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23.05.2025 11:30
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Да наплювати на те НАТО, Україна повинна стати другим Ізраілем і не залежати від всяких колективних рівень.
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23.05.2025 11:21 Ответить
Ізраїль воює проти зброду з калашматами і декількома кустарно-виготовленими ракетами. Тут як би Україні в Палестину не перетворитись, бо поки все до цього йде.
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23.05.2025 11:30 Ответить
Перед ким він бісер мече? Перед кацапськими підсосниками? Кацапи розкладають як іржа оцю всю публіку в кожній країні. І доволі ефективно. Плебс ведеться на популістські балачки. Румунія відбилася з горем пополам. А хитрозроблені пшеки можуть і обісратися.
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23.05.2025 11:24 Ответить
краще би посол нагадав полякам історію із акцентом на помилки та "здобутки" із досягненнями... Готовий терпіти Польщі вічну пихатість, але не дурість від незнання минулого.
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23.05.2025 11:32 Ответить
Впродовж багатьох віків у всіх срачах між Україною і Польщею виграють кацапи...
Хто-небудь, проведіть лікбез з історії тому навроцькому. Хіба, він її вчив за підручниками *****, тоді так, тоді то вже невиліковно.
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23.05.2025 12:23 Ответить
та нагадайте, хто перебив однією авіатрощею всю їхню верхівку та куди їх послали із розслідуванням... Хоча, марна справа, краще домахатись до України із Волинською трагедією, хоча спадкоємницею ссср є ерефія.
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23.05.2025 12:37 Ответить
поляки продадуть Україну з наваром якщо їм попаде така можливість.будьте реалістами - в історії України таких випадків багато.
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23.05.2025 11:34 Ответить
Зробивши таку заяву цей пшек - апетитно підлизав зад ***** . Не приймати Україну до НАТО це одна з основних його вимог до альянсу .
Гнида та й усе ..
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23.05.2025 11:37 Ответить
московϟϟка пропаганда та гроші псують людей..

також московϟϟий інтернаціонал працює по всьому світі..
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23.05.2025 11:39 Ответить
Після Штатів це вже і не так неочікувано.
Ні, то ні, але ми все запвм'ятаємо.
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23.05.2025 11:47 Ответить
Мабуть полякі хочуть вступити до "таежного союзу". Це цілком реальна ситуація, якщо гандони типу Навроцького будуть блокувати Україну та лизати зад путлеру.
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23.05.2025 12:27 Ответить
Так це вже країнам НАТО вирішувати ,брати Україну до складу НАТО чи ні .
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23.05.2025 17:06 Ответить
 
 