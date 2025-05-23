Посол в Польше Боднар о заявлении Навроцкого о членстве Украины в НАТО: Блокирование неприемлемо. Это вопрос существования
Посол Украины в Польше Василий Боднар раскритиковал обещание кандидата в президенты Польши Кароля Навроцкого не поддерживать вступление Украины в НАТО.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF FM.
Дипломат подчеркнул, что для Украины членство в Альянсе - это вопрос существования, а для Польши - вопрос национальной безопасности.
Боднар подчеркнул, что интеграция Украины в НАТО соответствует польским государственным интересам, поскольку усиливает защиту восточной границы. Он отметил, что Киев с уважением отнесется к любому результату президентских выборов в Польше, но заявления о блокировании являются неприемлемыми.
Комментируя декларацию, подписанную Навроцким по требованию лидера партии "Конфедерация" Славомира Менцена, дипломат заявил, что не понимает требований, которые подрывают право Украины на евроатлантическую интеграцию, тем более в условиях, когда Украина воюет, в частности, с помощью европейского и польского оружия.
"Это повышает безопасность Польши, ведь восточная граница будет более защищенной. Решение о запрете или ограничении любых прав Украины неприемлемо, поскольку для Украины это вопрос существования", - подчеркнул Боднар.
Как отмечается, подписание декларации стало условием поддержки Навроцкого со стороны "Конфедерации" во втором туре выборов. В одном из ее пунктов говорится об обязательствах не допустить вступления Украины в НАТО.
Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий заявил о готовности подписать декларацию лидера "Конфедерации" Славомира Менцена, которая запрещает отправлять польских военных в Украину и блокирует Киеву путь в НАТО.
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Хто-небудь, проведіть лікбез з історії тому навроцькому. Хіба, він її вчив за підручниками *****, тоді так, тоді то вже невиліковно.
Гнида та й усе ..
також московϟϟий інтернаціонал працює по всьому світі..
Ні, то ні, але ми все запвм'ятаємо.