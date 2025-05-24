Для безпеки кордону: Польща планує до кінця липня встановити електронне загородження на річці Буг

Польща має намір завершити монтування електронного загородження по кордону на річці Буг у Люблінському воєводстві до 20 липня.

Про це розповів міністр внутрішніх справ і адміністрації Польщі Томаш Сємоняк під час відвідання Любліна, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами польського міністра, наразі проводиться встановлення електронного загородження на Бузі.

"Електронний бар’єр буде повністю готовий до 20 липня. Це надзвичайно важливий інструмент для забезпечення безпеки кордону",- сказав Сємоняк.

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Зазначається, що електронний бар'єр на річці Буг складатиметься з близько 1,8 тис. опор для відеоспостереження, 4,5 тисячі камер денного та нічного бачення, а також спеціальних датчиків, що забезпечують виявлення різних фізичних характеристик об'єктів. Також планується прокласти приблизно 200 км силових кабелів й таку ж кількість ліній електропередачі.

Систему планується інтегрувати з існуючими спостережними системами та телекомунікаційною мережею Прикордонної служби Польщі.

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