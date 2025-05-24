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Новини Посилення кордону Польщі
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Для безпеки кордону: Польща планує до кінця липня встановити електронне загородження на річці Буг

Влітку Польща завершить встановлення електронного загородження на Бузі

Польща має намір завершити монтування електронного загородження по кордону на річці Буг у Люблінському воєводстві до 20 липня.

Про це розповів міністр внутрішніх справ і адміністрації Польщі Томаш Сємоняк під час відвідання Любліна, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами польського міністра, наразі проводиться встановлення електронного загородження на Бузі.

"Електронний бар’єр буде повністю готовий до 20 липня. Це надзвичайно важливий інструмент для забезпечення безпеки кордону",- сказав Сємоняк.

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Зазначається, що електронний бар'єр на річці Буг складатиметься з близько 1,8 тис. опор для відеоспостереження, 4,5 тисячі камер денного та нічного бачення, а також спеціальних датчиків, що забезпечують виявлення різних фізичних характеристик об'єктів. Також планується прокласти приблизно 200 км силових кабелів й таку ж кількість ліній електропередачі.

Систему планується інтегрувати з існуючими спостережними системами та телекомунікаційною мережею Прикордонної служби Польщі.

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Автор: 

кордон (4807) захист (160) Польща (8612)


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Що то електронне? Влаштовуйте електричне,десь на 10 кіловольт.
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24.05.2025 06:29 Відповісти
Це також явно буде ....
Мені більш цікаво на якому відтинку кордону це буде, ....
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24.05.2025 07:42 Відповісти
запанувала люда над людиною на лихо для неї...
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24.05.2025 07:10 Відповісти
Поляки не розуміють, що їм також нічого не допоможе.
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24.05.2025 08:04 Відповісти
А вздовж по кордону написати: тільки для пшеків!
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24.05.2025 08:32 Відповісти
то щоб збоку України не переходили хто хоче, а платили як треба і кому треба
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24.05.2025 15:42 Відповісти
 
 