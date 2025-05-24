РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11660 посетителей онлайн
Новости Усиление границы Польша-Беларусь
2 044 7

Для безопасности границы: Польша планирует до конца июля установить электронное заграждение на реке Буг

Летом Польша завершит установку электронного заграждения на Буге

Польша намерена завершить монтирование электронного заграждения по границе на реке Буг в Люблинском воеводстве до 20 июля.

Об этом рассказал министр внутренних дел и администрации Польши Томаш Семоняк во время посещения Люблина, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

По словам польского министра, сейчас проводится установка электронного заграждения на Буге.

"Электронный барьер будет полностью готов до 20 июля. Это чрезвычайно важный инструмент для обеспечения безопасности границы",- сказал Семоняк.

Читайте также: Польша усилит патрулирование важнейших участков границы с Беларусью

Отмечается, что электронный барьер на реке Буг будет состоять из около 1,8 тыс. опор для видеонаблюдения, 4,5 тысячи камер дневного и ночного видения, а также специальных датчиков, обеспечивающих выявление различных физических характеристик объектов. Также планируется проложить примерно 200 км силовых кабелей и такое же количество линий электропередачи.

Систему планируется интегрировать с существующими наблюдательными системами и телекоммуникационной сетью Пограничной службы Польши.

Читайте также: Охрана собственной территории - это лучшее, что Польша может сделать для НАТО и для Украины, - Сикорский

Автор: 

граница (5298) защита (187) Польша (8497)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Що то електронне? Влаштовуйте електричне,десь на 10 кіловольт.
показать весь комментарий
24.05.2025 06:29 Ответить
Це також явно буде ....
Мені більш цікаво на якому відтинку кордону це буде, ....
показать весь комментарий
24.05.2025 07:42 Ответить
запанувала люда над людиною на лихо для неї...
показать весь комментарий
24.05.2025 07:10 Ответить
Поляки не розуміють, що їм також нічого не допоможе.
показать весь комментарий
24.05.2025 08:04 Ответить
А вздовж по кордону написати: тільки для пшеків!
показать весь комментарий
24.05.2025 08:32 Ответить
то щоб збоку України не переходили хто хоче, а платили як треба і кому треба
показать весь комментарий
24.05.2025 15:42 Ответить
 
 