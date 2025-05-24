Для безопасности границы: Польша планирует до конца июля установить электронное заграждение на реке Буг

Польша намерена завершить монтирование электронного заграждения по границе на реке Буг в Люблинском воеводстве до 20 июля.

Об этом рассказал министр внутренних дел и администрации Польши Томаш Семоняк во время посещения Люблина, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

По словам польского министра, сейчас проводится установка электронного заграждения на Буге.

"Электронный барьер будет полностью готов до 20 июля. Это чрезвычайно важный инструмент для обеспечения безопасности границы",- сказал Семоняк.

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Отмечается, что электронный барьер на реке Буг будет состоять из около 1,8 тыс. опор для видеонаблюдения, 4,5 тысячи камер дневного и ночного видения, а также специальных датчиков, обеспечивающих выявление различных физических характеристик объектов. Также планируется проложить примерно 200 км силовых кабелей и такое же количество линий электропередачи.

Систему планируется интегрировать с существующими наблюдательными системами и телекоммуникационной сетью Пограничной службы Польши.

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