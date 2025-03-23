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Новини Посилення кордону Польщі
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Польща посилить патрулювання найважливіших ділянок кордону з Білоруссю

Польща почне посилювати свій кордон з РФ та РБ

Польський уряд анонсував плани щодо посилення патрулювання на польсько-білоруському кордоні через гібридні загрози, кількість яких зростає.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це заявив міністр внутрішніх справ та адміністрації Томаш Сємоняк.

В уряді Польщі планують посилити патрулювання польсько-білоруського кордону ще 1500 прикордонниками. Їх хочуть розмістити на ділянках кордону, які вважаються зонами найбільшого ризику з точки зору нелегальної міграції та гібридних загроз.

Як зазначив міністр, перші 500 додаткових прикордонників долучать до патрулювання цьогоріч, ще тисячу – з наступного року.

Раніше повідомлялося, що Польща планує розмістити протипіхотні міни на кордоні з Росією та Білоруссю в межах програми "Східний щит".

Також Литва заявляла, що планує замінувати кордон з Росією та Білоруссю.

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Білорусь (7922) кордон (4748) Польща (8472)


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"В уряді Польщі планують посилити патрулювання польсько-білоруського кордону ще 1500 прикордонниками"
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ще 1500 прикордонників можна замінити Сеней та його парканом.
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23.03.2025 16:34 Відповісти
от свіжо вилуплена дурепа, хтось Яценюка боїться, щоб такій курці як ти платити?
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23.03.2025 17:20 Відповісти
Як хто платить,? Такі лохи як ти. Ось ти написав, бо ти тупий, а мені гроші на картку прийшли)
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23.03.2025 17:27 Відповісти
польща!
пора починати вьйобувати за віслу!
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23.03.2025 16:43 Відповісти
Польша теж не біжить шашликі смажити , молодці ❤️🇵🇱
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23.03.2025 19:11 Відповісти
Укріпрайони їм потрібно будувати,і готуватись до війни.То,можливо,вона не почнеться.
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24.03.2025 09:09 Відповісти
 
 