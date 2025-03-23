Польща посилить патрулювання найважливіших ділянок кордону з Білоруссю

Польський уряд анонсував плани щодо посилення патрулювання на польсько-білоруському кордоні через гібридні загрози, кількість яких зростає.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це заявив міністр внутрішніх справ та адміністрації Томаш Сємоняк.

В уряді Польщі планують посилити патрулювання польсько-білоруського кордону ще 1500 прикордонниками. Їх хочуть розмістити на ділянках кордону, які вважаються зонами найбільшого ризику з точки зору нелегальної міграції та гібридних загроз.

Як зазначив міністр, перші 500 додаткових прикордонників долучать до патрулювання цьогоріч, ще тисячу – з наступного року.

Раніше повідомлялося, що Польща планує розмістити протипіхотні міни на кордоні з Росією та Білоруссю в межах програми "Східний щит".

Також Литва заявляла, що планує замінувати кордон з Росією та Білоруссю.