Литва може замінувати кордон з Білоруссю та РФ

Литва планує замінувати кордон з Росією та Білоруссю.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в литовському Міноборони.

Як зазначається, міністерка національної оборони Литви Довіле Шакалієне під час двосторонніх візитів з міністрами оборони Польщі та Фінляндії обговорили об’єднання "Східного щита" та Балтійської лінії оборони, а також участь Фінляндії у формуванні єдиного плану посилення охорони кордону.

Наголошується, що Литва залишається сильним і надійним партнером у трансатлантичному, європейському та регіональному форматах і активно просуває багатосторонні рішення з ключових питань оборонної політики. За останні 3 місяці Шакалієне провела двосторонні зустрічі з міністрами оборони 24 країн та взяла участь у понад 10 багатосторонніх форматах.

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"Під час таких зустрічей було ініційовано обговорення оновлення та розширення концепції контрмобільності - за польським прикладом північно-східний фланговий вал можна було б укріпити декількома шарами фортифікаційних споруд, включаючи, але не обмежуючись, протипіхотними та протитанковими мінами - і регіональні партнери мають намір шукати фінансування ЄС для досягнення цієї мети", - йдеться в повідомленні міноборони Литви.

Також зазначається, що до роботи мобілізуються внутрішні установи: підписано угоду з МВС про розвиток інфраструктури укриттів, підвищення готовності систем цивільного захисту та охорони здоров’я, спільні навчання сил внутрішньої безпеки тактичного рівня та структур національної оборони.

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