Литва може замінувати кордон з Білоруссю та РФ
Литва планує замінувати кордон з Росією та Білоруссю.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в литовському Міноборони.
Як зазначається, міністерка національної оборони Литви Довіле Шакалієне під час двосторонніх візитів з міністрами оборони Польщі та Фінляндії обговорили об’єднання "Східного щита" та Балтійської лінії оборони, а також участь Фінляндії у формуванні єдиного плану посилення охорони кордону.
Наголошується, що Литва залишається сильним і надійним партнером у трансатлантичному, європейському та регіональному форматах і активно просуває багатосторонні рішення з ключових питань оборонної політики. За останні 3 місяці Шакалієне провела двосторонні зустрічі з міністрами оборони 24 країн та взяла участь у понад 10 багатосторонніх форматах.
"Під час таких зустрічей було ініційовано обговорення оновлення та розширення концепції контрмобільності - за польським прикладом північно-східний фланговий вал можна було б укріпити декількома шарами фортифікаційних споруд, включаючи, але не обмежуючись, протипіхотними та протитанковими мінами - і регіональні партнери мають намір шукати фінансування ЄС для досягнення цієї мети", - йдеться в повідомленні міноборони Литви.
Також зазначається, що до роботи мобілізуються внутрішні установи: підписано угоду з МВС про розвиток інфраструктури укриттів, підвищення готовності систем цивільного захисту та охорони здоров’я, спільні навчання сил внутрішньої безпеки тактичного рівня та структур національної оборони.
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А ще "перешити" всі залізничні магістралі на 1435 мм. Особливо ті, що йдуть до білоруської області, і до Кьоніґсберґа.
і в цей час Зенелох
Президент ознайомився з роботою підрозділів морської охорони Прикордонної служби та ДСНС в Азовському морі
15 червня 2019 року - 18:31
https://www.president.gov.ua/storage/j-image-storage/13/42/01/993007a3af171f0cd7013c64652bef20_1560617896_extra_large.jpeg
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Під час робочої поїздки до Маріуполя Президент України Володимир Зеленський ознайомився, як відбувається підводне розмінування в акваторії Азовського моря.
Українська правда
2019 рік..Зенелох прийшов до влади
https://www.pravda.com.ua/news/2019/06/15/7218265/
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pravda.com.ua%2Fnews%2F2019%2F06%2F15%2F7218265%2F&psig=AOvVaw1yMCFEdOGE0u76h9CwBQeS&ust=1742751996047000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBgQjhxqFwoTCKiKhqGfnowDFQAAAAAdAAAAABAJ Зеленський з Аваковим відкрили в Маріуполі центр розмінування | Українська правда
Заминируйте шириной не менее ста метров, чтобы ни один рашист не прополз!
Представьте если бы удалось задержать кацапов на 2 часа. Тото же
Сидів би на своїх болотах і не мукав.
Užuot plepėję, pasiraitokite rankoves ir užminuokyte.