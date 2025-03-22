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Новини Литва може замінувати кордон з РФ
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Литва може замінувати кордон з Білоруссю та РФ

Кордон Литви з Білоруссю

Литва планує замінувати кордон з Росією та Білоруссю.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в литовському Міноборони.

Як зазначається, міністерка національної оборони Литви Довіле Шакалієне під час двосторонніх візитів з міністрами оборони Польщі та Фінляндії обговорили об’єднання "Східного щита" та Балтійської лінії оборони, а також участь Фінляндії у формуванні єдиного плану посилення охорони кордону.

Наголошується, що Литва залишається сильним і надійним партнером у трансатлантичному, європейському та регіональному форматах і активно просуває багатосторонні рішення з ключових питань оборонної політики. За останні 3 місяці Шакалієне провела двосторонні зустрічі з міністрами оборони 24 країн та взяла участь у понад 10 багатосторонніх форматах.

Також читайте: Латвія вирішила частково закрити пункти пропуску на кордонах з РФ та Білоруссю

"Під час таких зустрічей було ініційовано обговорення оновлення та розширення концепції контрмобільності - за польським прикладом північно-східний фланговий вал можна було б укріпити декількома шарами фортифікаційних споруд, включаючи, але не обмежуючись, протипіхотними та протитанковими мінами - і регіональні партнери мають намір шукати фінансування ЄС для досягнення цієї мети", - йдеться в повідомленні міноборони Литви.

Також зазначається, що до роботи мобілізуються внутрішні установи: підписано угоду з МВС про розвиток інфраструктури укриттів, підвищення готовності систем цивільного захисту та охорони здоров’я, спільні навчання сил внутрішньої безпеки тактичного рівня та структур національної оборони.

Також читайте: Литва готується до наступу РФ на країни НАТО до 2030 року, - Науседа

Автор: 

Білорусь (7922) кордон (4748) Литва (2377) росія (64895)


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Топ коментарі
+20
Литовцям-чим швидше ви це зробити,тим буде краще для вас...
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22.03.2025 19:42
+10
Це вже давно потрібно було зробити. Хоча б протитанковими.
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22.03.2025 19:44
+8
Це треба було зробити років десять тому.

А ще "перешити" всі залізничні магістралі на 1435 мм. Особливо ті, що йдуть до білоруської області, і до Кьоніґсберґа.
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22.03.2025 19:46
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А потім туди будуть пхати мігрантів, та знімати кіно про те як бідні мальчікі в трусіках підриваються на мінах
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22.03.2025 19:41 Відповісти
А інші будуть знімати, як білоруси мігрантів пхають на міни.
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22.03.2025 19:45 Відповісти
віктор федорович: хай знімають,глядачі розумнішими будуть!
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22.03.2025 19:46 Відповісти
а не пофіг?
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22.03.2025 20:04 Відповісти
Литовцям-чим швидше ви це зробити,тим буде краще для вас...
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22.03.2025 19:42 Відповісти
Давай Lietuva мінуй ,це збереже житт'я тисячів ... шашликі не підете смажити ...
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22.03.2025 19:43 Відповісти
Це вже давно потрібно було зробити. Хоча б протитанковими.
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22.03.2025 19:44 Відповісти
Чому "може"? Давно пора!
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22.03.2025 19:44 Відповісти
Це треба було зробити років десять тому.

А ще "перешити" всі залізничні магістралі на 1435 мм. Особливо ті, що йдуть до білоруської області, і до Кьоніґсберґа.
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22.03.2025 19:46 Відповісти
нагадую... анексований Крим.. східні області під окупацією

і в цей час Зенелох

Президент ознайомився з роботою підрозділів морської охорони Прикордонної служби та ДСНС в Азовському морі

15 червня 2019 року - 18:31

https://www.president.gov.ua/storage/j-image-storage/13/42/01/993007a3af171f0cd7013c64652bef20_1560617896_extra_large.jpeg

https://www.president.gov.ua/storage/j-image-storage/13/42/01/993007a3af171f0cd7013c64652bef20_1560617896_extra_large.jpeg https://www.president.gov.ua/storage/j-image-storage/13/42/01/993007a3af171f0cd7013c64652bef20_1560617896_extra_large.jpeg
https://www.president.gov.ua/storage/j-image-storage/13/42/01/993007a3af171f0cd7013c64652bef20_1560617896_extra_large.jpeg

Під час робочої поїздки до Маріуполя Президент України Володимир Зеленський ознайомився, як відбувається підводне розмінування в акваторії Азовського моря.
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22.03.2025 19:48 Відповісти
Давно пора. Наступ на ці території не планується, а от посилити оборону необхідно.
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22.03.2025 19:49 Відповісти
Не треба "планувати", треба мінувати, ще вчора.
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22.03.2025 19:50 Відповісти
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pravda.com.ua%2Fnews%2F2019%2F06%2F15%2F7218265%2F&psig=AOvVaw1yMCFEdOGE0u76h9CwBQeS&ust=1742751996047000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CAMQjB1qFwoTCKiKhqGfnowDFQAAAAAdAAAAABAJ



Українська правда



2019 рік..Зенелох прийшов до влади

https://www.pravda.com.ua/news/2019/06/15/7218265/

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pravda.com.ua%2Fnews%2F2019%2F06%2F15%2F7218265%2F&psig=AOvVaw1yMCFEdOGE0u76h9CwBQeS&ust=1742751996047000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBgQjhxqFwoTCKiKhqGfnowDFQAAAAAdAAAAABAJ Зеленський з Аваковим відкрили в Маріуполі центр розмінування | Українська правда
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22.03.2025 19:53 Відповісти
Долго думаете и долго разворачиваетесь, неужели ошибки Украины вас ничему не научили?

Заминируйте шириной не менее ста метров, чтобы ни один рашист не прополз!
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22.03.2025 19:54 Відповісти
А на паркан ще струм провести
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22.03.2025 20:19 Відповісти
Рашисты любое минное поле разминируют за два часа. Чмобиков и буханки пустят стройными рядами, и вуаля - куча коридоров на минном поле за считанные минуты.
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22.03.2025 20:32 Відповісти
Это тот случай когда надо, хоть что то, делать. Кажущаяся безопасность, а народу спокойней. Вот если бы Чангар был заминирован.
Представьте если бы удалось задержать кацапов на 2 часа. Тото же
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23.03.2025 04:22 Відповісти
Два часа в такой войне ничего не решают. За два часа невозможно мобилизовать дополнительно несколько сотен тысяч бойцов, наклепать дронов-ракет или завезти хаймарсы из Америки.
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23.03.2025 11:43 Відповісти
ДАВНО ПОРА!!!
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22.03.2025 19:57 Відповісти
Населення 2.5 мільйони. Шансів жодних. А після нас Литва наступна.
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22.03.2025 20:06 Відповісти
У Естонії і Латвії населення ще менше, і в кожній з цих країн як мінімум одна область кацапомовна.
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22.03.2025 20:32 Відповісти
Навіщо? Краще збудуйте паркан, який у нас збудував Сеня. По-перше, жодна собака не пройде. А по-друге, ще й грошей собі помиєте.
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22.03.2025 20:16 Відповісти
Цей Rudenko явний неук або орк, бо не може розрізнити охоронну систему від оборонної.
Сидів би на своїх болотах і не мукав.
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23.03.2025 10:04 Відповісти
Пусть еще березовые заостренные колья через сто метров поставят с чучелами орков в форме..
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22.03.2025 20:29 Відповісти
А Україні потрібно замінувати кордон з Угорщиною
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22.03.2025 20:31 Відповісти
На место болтовни ,пусть закатают рукава и заминируют !.
Užuot plepėję, pasiraitokite rankoves ir užminuokyte.
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22.03.2025 21:18 Відповісти
Дивно (Для чого це заявляти?А не краще просто зробити ?((
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22.03.2025 21:49 Відповісти
Вони це вже зробили
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22.03.2025 22:10 Відповісти
 
 