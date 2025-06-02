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Новости Выборы президента в Польше
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Выборы президента Польши: Навроцкий получил 51% голосов избирателей

Навроцкий Кароль

По данным подсчета 99,5% голосов победу на выборах президента Польши одерживает Кароль Навроцкий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут Onet.pl, Gazeta wyborcza.

Директор Института национальной памяти Кароль Навроцкий набрал 51% голосов избирателей и одержал победу во втором туре выборов президента Польши. Его оппонент - мэр Варшавы Рафал Тшасковский получил 49% голосов избирателей.

По данным экзит-пола, во втором туре выборов президента Польши минимальное преимущество имел кандидат от власти Тшасковский с 50.3% голосов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Президентские дебаты в Польше: Навроцкий и Тшасковский спорили об Украине и Зеленском

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выборы (24757) Польша (8500)


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Топ комментарии
+34
Коли в 2019 році у нас тупе стадо довбней обрало оце шо ми зараз маємо то ничкого ковіду та вакцини від нього не було і про них ги хто і не знав шо воно таке. Так шо ковід та вакціна тут не до чого. Тупість більшой частини населення, тупість, жадібність та бажання халяви є причиною. В основному тупість.
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02.06.2025 07:06
+34
Щоб не залежати від виборів у Польщі,треба спочатку навчитися вигравати СВОЇ вибори..а Україна свої вибори у 2019 програла з жахливим рахунком 25: 73
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02.06.2025 07:06
+27
Маємо ще одного ворога по кордону...
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02.06.2025 06:51
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Маємо ще одного ворога по кордону...
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02.06.2025 06:51 Ответить
Якщо якась пакость може статися, то вона станеться. Як не рижий, то навроцький.
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02.06.2025 06:52 Ответить
Поповнення прокацапської команди Орбан-Фіцо..
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02.06.2025 06:53 Ответить
ЦЕ П...ДЕЦ. ЛЮДИ ШО З ВАМИ? Може це через вакцини від ковіду? Україна 4 роки бореться проти Москви і якщо ми програємо - ПОЛЬЩІ КРАНТИ. Точно! І що? - вибирають нарика промосковського
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02.06.2025 06:53 Ответить
Поляки не вважають Україну країною і сплять і белькочуть ;Lwów jest nasz!;
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02.06.2025 07:03 Ответить
Далеко не всі таке кажуть. В основному лише маргінали, які голосують за праворадикалів за ідеологічними переконаннями, таких десь 15-20%.
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02.06.2025 07:07 Ответить
І тому за Навроцького проголосували 51%?
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02.06.2025 07:23 Ответить
Текст читав? Там же зазначено: 51 відсоток
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02.06.2025 07:24 Ответить
Та ти шо....не вважають.... А ти коли обирало те гнусяве опудало, поважало свою країну??? Чому тожі кремлівське бабло не може рулити в Польщі??? Нам же промили мізки перед 2019-м, то і у них таке ж саме.
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02.06.2025 07:40 Ответить
Коли в 2019 році у нас тупе стадо довбней обрало оце шо ми зараз маємо то ничкого ковіду та вакцини від нього не було і про них ги хто і не знав шо воно таке. Так шо ковід та вакціна тут не до чого. Тупість більшой частини населення, тупість, жадібність та бажання халяви є причиною. В основному тупість.
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02.06.2025 07:06 Ответить
при чому тут люди?
кацапія постійно втручається у вибори
треба бути румунами і не грати в демократію ,
а засаджувати все пропросійське за грати.
Є за що, було б бажання не грати у вседозволену демократію
а здійснювати жорсткий контроль
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02.06.2025 07:35 Ответить
BBC

Про Україну Кароль Навроцький висловлювався більш жорстко, ніж Тшасковський. Зокрема він постійно підіймав питання Волинської трагедії і пов'язував "визнання провини" Києвом як обов'язкову передумову для подальшого руху в НАТО і ЄС.

Він також підписав політичну декларацію Славоміра Менцена, одним з пунктів якого є те, що Польща не має підтримувати вступ України до НАТО.
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02.06.2025 06:56 Ответить
На ранок підрахунок 100% дільниць показав, що все ж таки фактично переміг Навроцький, який набирає 50,89%. Такі дані оприлюднила "Газета Виборча".
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02.06.2025 07:05 Ответить
Президент у Польщі не має надто багато повноважень, проте може ветувати ухвалені закони, тож нинішня владна команда на чолі з "Громадянською платформою" та прем'єром Дональдом Туском опиняється у хиткій ситуації.
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02.06.2025 07:07 Ответить
Питання України не відіграло значної ролі на президентських виборах у Польщі. Воно було далеким від пріоритетів. Основними питаннями в кампанії були відносини з ЄС, нелегальна імміграція, оборона та відносини зі США (питання розширення військових баз США). А для поляків очевидно, що Навроцький - антиросійський політик.
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02.06.2025 09:05 Ответить
починалося все з "бойових" фермерів. П..дц.
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02.06.2025 06:57 Ответить
Цікаво, ***** вже привітав свого протеже, чи до обіду привітає.
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02.06.2025 07:00 Ответить
Наразі нє бо ***** зараз лазить по огарках своїх бомбардувальників і каже пачіму такоє праізашло.
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02.06.2025 07:08 Ответить
Скоріше за все, він спокійно сидить в бункері і чекає на доповідь про окупацію чергового українського міста. Навряд йому вже доповіли, адже гінця гарантовано чекає політ з вікна.
Або інший варіант, більш реальний - тиждень ми про путлєра нічого не почуємо, адже вже стало традицією, що в складних випадках він просто ховається від усіх.
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02.06.2025 07:12 Ответить
це навроцький зателефонує хвуйлу
першому
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02.06.2025 08:00 Ответить
Одним словом КУРВА!
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02.06.2025 07:06 Ответить
Щоб не залежати від виборів у Польщі,треба спочатку навчитися вигравати СВОЇ вибори..а Україна свої вибори у 2019 програла з жахливим рахунком 25: 73
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02.06.2025 07:06 Ответить
Я советую всем Украинцам уезжать из Польши, ибо ничего хорошего им с таким президентом точно не светит!
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02.06.2025 07:08 Ответить
Ми й тут потрібні. А тепер - ще більше.
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02.06.2025 07:48 Ответить
Хі-хі! Не з Польщі треба виїзжати, а з України. Нема там місця українцям!.Батрачити на татаромонголів принизливо!! Хай євреї і москалі самі буряки вирощують!!
Є багато цивілізованих країн, де українці приживуться!!!
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02.06.2025 08:12 Ответить
Ну що ж, попередньо можна поздоровити 51% виборців Польщі, що вони проголосували за політичний безлад, замість сталого розвитку.
В кращому випадку, політичне майбутнє Польщі, це вже ставше традицією, блокування президентом більшості важливих рішень Сейму. В гіршому, це дострокові вибори в Сейм, де значну кількість місць отримають ультраправі партії, що зблокувавшись з PiSом, стануть потенційно *********** 2.0, або в кращому випадку, Угорщиною 2.0
А традиційним виборцям PiS - ви проголосували не за свого кандидата, ви проголосували проти шляху партії в бік центризму та поміркованості, адже тепер вона ще більше завалиться "вправо".
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02.06.2025 07:08 Ответить
це 3.14здєц........
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02.06.2025 07:14 Ответить
А-ха-х.
Поляки озброювались-озброювались, щоб отак просто стати раком перед кацапами, без всякої війни...
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02.06.2025 07:15 Ответить
Ну ШО, Польща втрачена для нас.. Дякую "великій" дипломатії найвеличнішого БОНЕВТІКа в тому числі
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02.06.2025 07:18 Ответить
Втрачена? Пшеки вже на вулицях обговорюють як вони з кацапами будуть ділити Україну.
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02.06.2025 07:22 Ответить
слава богу що серед моїх друзів поляків таких не має. а от серед знайомих українців валом було зелених чуханів. чим ми кращі?
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02.06.2025 07:26 Ответить
А ти спитай у своїх друзів-поляків чий має бути Львів. Пшекам імперські амбіції ********* в дупі не гірш ніж кацапам.
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02.06.2025 07:28 Ответить
питав-українським.
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02.06.2025 07:29 Ответить
Спитай бомжа чи притомного поляка???
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02.06.2025 07:51 Ответить
коло спілкування в нього якесь сєпарське
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02.06.2025 07:59 Ответить
Демократія це найкраща зброя руского міра...
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02.06.2025 07:19 Ответить
Я теж про це думала... У самих - диктатура, а всюди вливають своє бабло, де ще трошки жевріє демократія...щоби ЩО??? Просто щоб після таких демократичних виборів інша країна більше не хотіла вільних виборів і стала таким самим карцером, обнесеним дротом, з іншим пуйлом на чолі.
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02.06.2025 07:55 Ответить
Не склалося - поляки починають косо дивитися на Україну
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02.06.2025 07:28 Ответить
Кацап, ми зрозуміли.
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02.06.2025 07:36 Ответить
Ми - це хто? - ти і твої **********
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02.06.2025 07:39 Ответить
На жаль.... Ясна справа, що тен бидляк то не Фіцо з Орбаном, але все ж таки - неприємно...
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02.06.2025 07:30 Ответить
Почали писати коментарі усі, хто зарано прокинувся і перебуває в поганому настрої в очікуванні відкриття гастрономів. Краще напишіть анекдот, який вчора чули. Чи про вчорашній день забули?😃😀
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02.06.2025 07:32 Ответить
зєля здох?
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02.06.2025 07:35 Ответить
Анекдот - Сєня ніколи не женись на красивій! - чого? - бо вона може тебе покинути - так і некрасива може покинути - тай *** з нею!
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02.06.2025 07:43 Ответить
на Реддите такой вой стоит и бесконечная прорва отчаяния
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02.06.2025 07:50 Ответить
Нема чого скиглити. Нам - своє робити. Добре, що Німеччина та Велика Британія - основні партнери і притомні. Тьфу-тьфу, щоб не зврочити.
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02.06.2025 07:58 Ответить
Зовнішня політика України провалився,завдяки зе і його шайки!
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02.06.2025 07:56 Ответить
Для кого провалилася, а для кого - бонус перед пуйлом за чітко виконане завдання.
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02.06.2025 07:59 Ответить
Тепер пшеки-рольніки на трактОрах ,будуть постійно блокувати рух з української сторони ...
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02.06.2025 07:57 Ответить
Та нехай на тих тракторах і живуть. Бог їм ще за висипане зерно верне бумеранг. Стократ.
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02.06.2025 08:00 Ответить
Угорщина, Словаччина, Румунія, Польща. Хто на черзі? Болгарія і Чехія.
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02.06.2025 08:06 Ответить
Потім Франція та інші. Це зараз тренд такий, ультраправі рулять.
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02.06.2025 08:14 Ответить
ну як шо поляки, вибрали як і українці війну ,голод та насильства ,тут вже нічого не зробиш ...шкода , як шо тільки Навродський не зміне риторику ...
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02.06.2025 08:15 Ответить
В ЄС було дві проблеми Орбан та Фіцо добавилася третя Навроцький,і усі на західній границі України з ЄС тому і зрозуміло,що українці залишилися наодинці , однак польські загорожі та і вся так звана польська лінія оборони на кордоні при нападі кацапів це захист на 5 хвилин .
Гонорові поляки напевно з нетерпінням бажають відчути зблизька «братерське спілкування з кацапами».
Пам"ятайте Українці просто не зможуть воювати за вас вічно.

А про входження в ЄС та НАТО народ України давно втратив надію(окрім маланців при владі яким це потрібно для локшини лохторату)
.Для ЄС та НАТО Україна на даний час потрібна лише для відтермінування війни на території ЄС і впершу чергу Польщі.
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02.06.2025 08:16 Ответить
Не песиміздіть. Ми ще своє НАТО зробимо, разом з притомними партнерами типу Британії...з центром в Києві! Дай Боже, тільки обрати притомну владу!✌️
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02.06.2025 08:19 Ответить
Ще один ************
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02.06.2025 08:21 Ответить
Як і Трамп, це продовження вибору 2019.
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02.06.2025 08:31 Ответить
Розбудити політичну активність у розумово неповноцінних - ось основна тактика та стратегія у політтехнологів кремля.
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02.06.2025 08:30 Ответить
У 1918 Україна та Польща стали незалежними державами. Через 4 роки Польща в ссср, а Україна...ну так, взагалі, історично поміняти Україну та Польщу місцями...
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02.06.2025 08:30 Ответить
Тоді історично треба міняти від Бодьки Хмельницького...поляки дивилися в бік Європи, а ми - в бік #опи.
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02.06.2025 08:46 Ответить
Так і я ж про те...тоді буде більш зрозумілим, як ми виглядаємо в очах поляків та й інших. Дуже простий спосіб зробити очі круглими...
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02.06.2025 08:56 Ответить
Нічого нового....все, - як було у нас...на другий тур виборів пішли активні довбні, в той час як притомні полінувалися підняти дупу. Але, мізки полякам промивали добре, - кожен день по ТБ відчувалася руцька пропаганда. Точнісінько так само, як рука кремля відчувалася у нас в 2019 р. Тепер не ми одні довбограї в цьому світі)))
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02.06.2025 08:44 Ответить
пшеки, які отаборилися по британіям, штатам, дойчлендам, практично всі 700 тисяч, що прийшли проголосувати - голосували за Навроцького, і принесли йому перемогу. В межах самої Польщі 51% набрав Тшасковський.
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02.06.2025 08:49 Ответить
да поххххх !!! что туск был лучше или дуду ???))) обнимались - целовались ,а в душе были против Украины !!! этот хоть ЧЕСНО ПРОТИВ Украины , надеятся будем сами на себя !!! или мы ЯБЛОКИ не можем выращивать ???)))
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02.06.2025 09:02 Ответить
 
 