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Выборы президента Польши: Навроцкий получил 51% голосов избирателей
По данным подсчета 99,5% голосов победу на выборах президента Польши одерживает Кароль Навроцкий.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут Onet.pl, Gazeta wyborcza.
Директор Института национальной памяти Кароль Навроцкий набрал 51% голосов избирателей и одержал победу во втором туре выборов президента Польши. Его оппонент - мэр Варшавы Рафал Тшасковский получил 49% голосов избирателей.
По данным экзит-пола, во втором туре выборов президента Польши минимальное преимущество имел кандидат от власти Тшасковский с 50.3% голосов.
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+34 Старый зольдат
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+34 Andrey Shevchenko #387516
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+27 Вадимир Каракай #398922
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кацапія постійно втручається у вибори
треба бути румунами і не грати в демократію ,
а засаджувати все пропросійське за грати.
Є за що, було б бажання не грати у вседозволену демократію
а здійснювати жорсткий контроль
Про Україну Кароль Навроцький висловлювався більш жорстко, ніж Тшасковський. Зокрема він постійно підіймав питання Волинської трагедії і пов'язував "визнання провини" Києвом як обов'язкову передумову для подальшого руху в НАТО і ЄС.
Він також підписав політичну декларацію Славоміра Менцена, одним з пунктів якого є те, що Польща не має підтримувати вступ України до НАТО.
Або інший варіант, більш реальний - тиждень ми про путлєра нічого не почуємо, адже вже стало традицією, що в складних випадках він просто ховається від усіх.
першому
Є багато цивілізованих країн, де українці приживуться!!!
В кращому випадку, політичне майбутнє Польщі, це вже ставше традицією, блокування президентом більшості важливих рішень Сейму. В гіршому, це дострокові вибори в Сейм, де значну кількість місць отримають ультраправі партії, що зблокувавшись з PiSом, стануть потенційно *********** 2.0, або в кращому випадку, Угорщиною 2.0
А традиційним виборцям PiS - ви проголосували не за свого кандидата, ви проголосували проти шляху партії в бік центризму та поміркованості, адже тепер вона ще більше завалиться "вправо".
Поляки озброювались-озброювались, щоб отак просто стати раком перед кацапами, без всякої війни...
Гонорові поляки напевно з нетерпінням бажають відчути зблизька «братерське спілкування з кацапами».
Пам"ятайте Українці просто не зможуть воювати за вас вічно.
А про входження в ЄС та НАТО народ України давно втратив надію(окрім маланців при владі яким це потрібно для локшини лохторату)
.Для ЄС та НАТО Україна на даний час потрібна лише для відтермінування війни на території ЄС і впершу чергу Польщі.