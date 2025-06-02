Зеленский поздравил Навроцкого с победой на выборах президента Польши

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Кароля Навроцкого с победой на выборах президента Польши.

Об этом Зеленский сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Поздравляю Кароля Навроцкого с победой на выборах президента. Польша, которая сохраняет силу национального духа и веру в справедливость, была и остается опорой региональной и общеевропейской безопасности и сильным голосом, защищающим свободу и достоинство для каждой нации", - подчеркнул украинский лидер.

Он также подчеркнул, что ожидает плодотворного сотрудничества с новым польским президентом. "Укрепляя друг друга на нашем континенте, даем больше сил Европе в глобальной конкуренции и приближаем достижения реального и длительного мира. Рассчитываю на неизменно плодотворное сотрудничество с Польшей и лично с господином президентом", - добавил Зеленский.

Напомним, по данным подсчета 99,5% голосов победу на выборах президента Польши одержал Кароль Навроцкий.

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