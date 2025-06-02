Стоит показать России, что она не может влиять на НАТО, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что России стоит показать, что она не имеет силы влиять на НАТО и его членов.

Об этом глава государства заявил на Вильнюсском саммите "Бухарестской девятки" и нордических стран, передает Цензор.НЕТ.

"Мы должны показать, что у России нет силы влиять на Альянс и его членов. Этот принцип должен оставаться неизменным. Евроатлантическая безопасность - это дело евроатлантических стран. Путин решил стать против Европы, поэтому у него нет места в решении нашего будущего. Нам нужно показать это четко в июне, потому что Европа не будет ставить под компромисс собственную безопасность", - отметил он.

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