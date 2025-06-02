Потрібні нові сильні санкції проти РФ, якщо переговори в Стамбулі не принесуть результатів, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський вважає, що потрібно запровадити нові сильні санкції проти РФ, якщо переговори у Стамбулі не принесуть результатів.
Про це глава держави сказав під час виступу на Саміті країн Бухарестської дев’ятки та Нордичних країн, інформує Цензор.НЕТ.
"Якщо Росія підірве навіть цю початкову програму, і якщо зустріч у Стамбулі не принесе ніяких результатів, це означатиме, що терміново потрібні нові сильні санкції з 18-го пакету ЄС і від Сполучених Штатів, а саме найсильніших санкцій, які пообіцяв президент Трамп", - наголосив він.
Санкції, за словами президента, мають торкнутися енергетики РФ, особливо нафти, а також російських банків та фінансового сектору загалом.
Топ коментарі
+4 Bogdan #603107
показати весь коментар02.06.2025 13:18 Посилання
+3 Перехватчик
показати весь коментар02.06.2025 13:19 Посилання
+3 Kan Kan #518965
показати весь коментар02.06.2025 13:31 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Не зраджуй собі🤨
Тільки рішучі, потужні, дуже потужні або незламно-стійкі (як шкарпетки гаранта) санкції.🤭
Єдині дієві санкції - це балістичні та крилаті ракети власного виробництва в великої кількості. Все інше - це марні теревенькі, не несучі кацапим значної шкоди.