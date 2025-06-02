Потрібні нові сильні санкції проти РФ, якщо переговори в Стамбулі не принесуть результатів, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що потрібно запровадити нові сильні санкції проти РФ, якщо переговори у Стамбулі не принесуть результатів.

Про це глава держави сказав під час виступу на Саміті країн Бухарестської дев’ятки та Нордичних країн, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо Росія підірве навіть цю початкову програму, і якщо зустріч у Стамбулі не принесе ніяких результатів, це означатиме, що терміново потрібні нові сильні санкції з 18-го пакету ЄС і від Сполучених Штатів, а саме найсильніших санкцій, які пообіцяв президент Трамп", - наголосив він.

Санкції, за словами президента, мають торкнутися енергетики РФ, особливо нафти, а також російських банків та фінансового сектору загалом.

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