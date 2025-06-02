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Потрібні нові сильні санкції проти РФ, якщо переговори в Стамбулі не принесуть результатів, - Зеленський

Зеленський закликав запровадити сильні санкції проти РФ

Президент Володимир Зеленський вважає, що потрібно запровадити нові сильні санкції проти РФ, якщо переговори у Стамбулі не принесуть результатів.

Про це глава держави сказав під час виступу на Саміті країн Бухарестської дев’ятки та Нордичних країн, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо Росія підірве навіть цю початкову програму, і якщо зустріч у Стамбулі не принесе ніяких результатів, це означатиме, що терміново потрібні нові сильні санкції з 18-го пакету ЄС і від Сполучених Штатів, а саме найсильніших санкцій, які пообіцяв президент Трамп", - наголосив він.

Санкції, за словами президента, мають торкнутися енергетики РФ, особливо нафти, а також російських банків та фінансового сектору загалом.

Читайте: Зеленський про переговори у Стамбулі: Не впевнений, що РФ буде готова до продуктивних зустрічей

Автор: 

Зеленський Володимир (24275) санкції (12074) переговори з Росією (1270)


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Топ коментарі
+4
А як ти можеш вимагати в єс санкції одночасно проганяючи рашистську нафту?В тебе в голові все норм сходиться?Ау...
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02.06.2025 13:18
+3
Треба знову буде летіти до Макрона для потужних обіймів
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02.06.2025 13:19
+3
Та докладаючі зусиль по зняттю арешту з яхти кума пу
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02.06.2025 13:31
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02.06.2025 13:14 Відповісти
я пару днів назад переглядав вкинутий випадково ютюбом шортс, як кацапські волонтери збирають рештки наших та своїх солдатів на курському напрямку-дуже страшне відео повірте мені,і там був епізод коли вони вони їхали через велике місто і я своїми очима бачив нові бмв х7,мерси і......тесли.....думав мені здалося,передивився-НІ,потім дивишся на ці всі новини про санкції і розумієш як нам вішають по вухах
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02.06.2025 13:24 Відповісти
В чинаї їх роблять, в чинаї вони їх купують. Чому тут дивуватись. Японський автопром транзитом в рашку залітає.
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02.06.2025 13:38 Відповісти
на них усіх бортові компьютери з локаціями,якби компанії власники не дозволили хріна з два вони їздили,тим паче постійно йде обновлення пз
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02.06.2025 13:45 Відповісти
треба ще більше надпотужнопотужних санкцій,ну по типу-яких вам ще реформ.....
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02.06.2025 13:15 Відповісти
Дайте вгадаю, потрібно заборони імпорт кацапських грибів на територію Євросоюзу, ялівця та олівців. Ото ж будуть нищівні санкції...
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02.06.2025 13:17 Відповісти
А як ти можеш вимагати в єс санкції одночасно проганяючи рашистську нафту?В тебе в голові все норм сходиться?Ау...
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02.06.2025 13:18 Відповісти
Та докладаючі зусиль по зняттю арешту з яхти кума пу
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02.06.2025 13:31 Відповісти
Треба знову буде летіти до Макрона для потужних обіймів
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02.06.2025 13:19 Відповісти
Ніяких "сильних" санкцій Вова!🤬
Не зраджуй собі🤨
Тільки рішучі, потужні, дуже потужні або незламно-стійкі (як шкарпетки гаранта) санкції.🤭
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02.06.2025 13:21 Відповісти
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02.06.2025 13:24 Відповісти
"Глас вопіющєго про санкції".
Єдині дієві санкції - це балістичні та крилаті ракети власного виробництва в великої кількості. Все інше - це марні теревенькі, не несучі кацапим значної шкоди.
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02.06.2025 13:26 Відповісти
Правильно, в першу чергу потрібні санкції проти одного преЗЕдента, який досі не перекрив нафтопровід Дружба.
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02.06.2025 13:27 Відповісти
Може санкції до нафтопроводу ""дружба""?
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02.06.2025 13:27 Відповісти
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02.06.2025 13:35 Відповісти
З ким він весь час говорить?
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02.06.2025 13:43 Відповісти
 
 