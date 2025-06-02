Зеленський про допомогу Україні: Спитайте розвідку, що Росія планує влітку в Білорусі

Президент Володимир Зеленський закликав партнерів зміцнювати Україну.

Про це він сказав під час Вільнюського саміту "Бухарестської дев'ятки" й Нордичних країн, інформує Цензор.НЕТ.

Він наголосив, що разом зі США, Європою та їхньою зброєю Україна зможе зупинити російську агресію.

"Спитайте розвідку, що Росія планує влітку в Білорусі? Якщо готують атаки звідти, нам треба більше сил разом. Зараз це значить зміцнити Україну, щоб зупинити війну і не дати їй поширитись", - наголосив Зеленський.

Чим слабшою буде РФ, тим легше з нею буде вести дипломатію, вважає президент.

Раніше Зеленський заявив, що цього літа Росія "щось готує" у Білорусі та прикриватиметься військовими навчаннями.

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