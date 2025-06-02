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Новини Ситуація на кордоні з Білоруссю
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Зеленський про допомогу Україні: Спитайте розвідку, що Росія планує влітку в Білорусі

РФ готує щось у Білорусі. Заява Зеленського

Президент Володимир Зеленський закликав партнерів зміцнювати Україну.

Про це він сказав під час Вільнюського саміту "Бухарестської дев'ятки" й Нордичних країн, інформує Цензор.НЕТ.

Він наголосив, що разом зі США, Європою та їхньою зброєю Україна зможе зупинити російську агресію.

"Спитайте розвідку, що Росія планує влітку в Білорусі? Якщо готують атаки звідти, нам треба більше сил разом. Зараз це значить зміцнити Україну, щоб зупинити війну і не дати їй поширитись", - наголосив Зеленський.

Чим слабшою буде РФ, тим легше з нею буде вести дипломатію, вважає президент.

Раніше Зеленський заявив, що цього літа Росія "щось готує" у Білорусі та прикриватиметься військовими навчаннями.

Читайте: Потрібні нові сильні санкції проти РФ, якщо переговори в Стамбулі не принесуть результатів, - Зеленський

Автор: 

Білорусь (7966) Зеленський Володимир (24275) росія (65949)


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Топ коментарі
+10
Навіть важко уявити що було б,
якби на його місці був якийсь дурачок.
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02.06.2025 14:20
+9
Яку розвідку спитати? яку ти хотів посадити.
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02.06.2025 14:11
+6
Ти диви який грамотний, чого ж не був такий в лютому 22-го?
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02.06.2025 14:17
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Яку розвідку спитати? яку ти хотів посадити.
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02.06.2025 14:11 Відповісти
Шашлики???
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02.06.2025 14:12 Відповісти
шашлики-2
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02.06.2025 14:13 Відповісти
Війська РФ законна ціль будь де
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02.06.2025 14:13 Відповісти
Спитайте розвідку, що Росія планує влітку в Білорусі

А ти вгадай що у мене в лівій кишені!
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02.06.2025 14:14 Відповісти
Ти диви який грамотний, чого ж не був такий в лютому 22-го?
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02.06.2025 14:17 Відповісти
Джеймс Бонд на мінімалках😆
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02.06.2025 14:19 Відповісти
Навіть важко уявити що було б,
якби на його місці був якийсь дурачок.
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02.06.2025 14:20 Відповісти
Вони то мають у кого запитати,а зеля у кого,вангіста юуданова?
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02.06.2025 14:43 Відповісти
Голобородько, ти сам запитай в самого бульбофюрера ! Він тобі все розповість, що вони там планують. Ти ж йому свого часу злив інформацію про літак, загружений повністю вагнерівцями ? Потім сам у цьому признався ! Ми дуже все пам"ятаємо !
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02.06.2025 16:20 Відповісти
 
 