Зеленський про допомогу Україні: Спитайте розвідку, що Росія планує влітку в Білорусі
Президент Володимир Зеленський закликав партнерів зміцнювати Україну.
Про це він сказав під час Вільнюського саміту "Бухарестської дев'ятки" й Нордичних країн, інформує Цензор.НЕТ.
Він наголосив, що разом зі США, Європою та їхньою зброєю Україна зможе зупинити російську агресію.
"Спитайте розвідку, що Росія планує влітку в Білорусі? Якщо готують атаки звідти, нам треба більше сил разом. Зараз це значить зміцнити Україну, щоб зупинити війну і не дати їй поширитись", - наголосив Зеленський.
Чим слабшою буде РФ, тим легше з нею буде вести дипломатію, вважає президент.
Раніше Зеленський заявив, що цього літа Росія "щось готує" у Білорусі та прикриватиметься військовими навчаннями.
Топ коментарі
+10 Олександр Дніпро
показати весь коментар02.06.2025 14:20 Посилання
+9 Алексей Алексеевич #377576
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+6 Олександр Сайко #551943
показати весь коментар02.06.2025 14:17 Посилання
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А ти вгадай що у мене в лівій кишені!
якби на його місці був якийсь дурачок.