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Новини Загроза агресії РФ для Європи Військові навчання Білорусі та РФ
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Цього літа Росія "щось готує" у Білорусі та прикриватиметься військовими навчаннями, - Зеленський

Зеленський попередив, що Росія у Білорусі може готувати новий напад

Президент Володимир Зеленський під час виступу на саміті Тримор’я закликав звернути увагу на підготовку Росії до нової агресії проти інших країн, зокрема Польщі.

Як передає Цензор.НЕТ, текст виступу голови держави оприлюднений на сайті ОП.

"І подивіться на Білорусь – цього літа Росія готує там щось, прикриваючись військовими навчаннями. Саме так зазвичай починаються її нові атаки. Але куди цього разу? Я не знаю. Україна? Литва? Польща? Не дай боже! Але ми всі маємо бути готовими. Усі наші інституції відкриті до співпраці", - зауважив він.

Президент подякував всім присутнім, хто підтримує Україну та її дипломатичні зусилля.

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"Уся Європа, особливо наш регіон, що межує з Росією, повинна говорити єдиним голосом. Ми всі хочемо, щоб Європа та США залишалися сильними партнерами. Ми всі хочемо, щоб ця війна завершилася справедливо — без жодних винагород для Путіна, і особливо — без жодного клаптика землі.

І нам усім потрібно зберігати тиск на Росію — кожен може зробити свій внесок, щоб допомогти нам досягти повного й безумовного припинення вогню якнайшвидше — хоча б на 30 днів. Саме це може закласти основу для справжньої, дієвої дипломатії", - додав Зеленський. 

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Що відомо про навчання "Захід"?

Навчання "Захід" заплановані на вересень 2025 року, офіційними цілями останніх є відпрацювання спільних оборонних і наступальних дій, вдосконалення взаємодії збройних сил, а також перевірка готовності військовослужбовців до різних сценаріїв безпеки.

Останні навчання "Захід-2021", у яких взяли участь понад 200 000 осіб, стали найбільшими маневрами на західному напрямку з моменту розпаду СРСР і виявилися частиною підготовки до повномасштабного вторгнення в Україну.

Навчання "Захід" проводяться кожні два роки з 2009 року.

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Автор: 

Білорусь (7933) Зеленський Володимир (23901) росія (65282) військові навчання (2775)


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НАТО нехай віддувається - 800 млн нас
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29.04.2025 18:02 Відповісти
"В Белорусії немає ударних групіровок"
О.Рєзніков, за декілька днів до нападі рашки

.
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29.04.2025 18:06 Відповісти
воно цей 🤡 порозумнішало ...а в 22р всіх нах ...шашликі гоняв... ніхто нічого не забув ,чуєш зеленський , Чонгар це та гіря ,якою тебе і придавлять !!!
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29.04.2025 18:07 Відповісти
Про шашлики вже згадували?
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29.04.2025 18:13 Відповісти
Може як і раніше - травневи шашлики, а потім "мівіна" в бункері..
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29.04.2025 18:15 Відповісти
Як тобі такоє, Дональд Трамп?
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29.04.2025 18:16 Відповісти
А хтось сьогодні з європейських смільчаків казав, що ці навчання ніякої -агрози не несуть. Коли вони вже одупляться…
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29.04.2025 18:17 Відповісти
Бо вони реалісти і говорити про напад рашки на НАТО сьогодні чи через кілька місяців дурня повна. Це нам, після офіціного визнання корейським боровом, що КНДР вступило у війну, потрібно готуватись до атаки з боку бульбостану - у них теж дагавор з рашкою.
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29.04.2025 18:31 Відповісти
А цього разу шашлички будуть?
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29.04.2025 18:28 Відповісти
цього літа готує "другу серію окупації України"
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29.04.2025 18:34 Відповісти
 
 