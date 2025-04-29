Цього літа Росія "щось готує" у Білорусі та прикриватиметься військовими навчаннями, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський під час виступу на саміті Тримор’я закликав звернути увагу на підготовку Росії до нової агресії проти інших країн, зокрема Польщі.

Як передає Цензор.НЕТ, текст виступу голови держави оприлюднений на сайті ОП.

"І подивіться на Білорусь – цього літа Росія готує там щось, прикриваючись військовими навчаннями. Саме так зазвичай починаються її нові атаки. Але куди цього разу? Я не знаю. Україна? Литва? Польща? Не дай боже! Але ми всі маємо бути готовими. Усі наші інституції відкриті до співпраці", - зауважив він.

Президент подякував всім присутнім, хто підтримує Україну та її дипломатичні зусилля.

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"Уся Європа, особливо наш регіон, що межує з Росією, повинна говорити єдиним голосом. Ми всі хочемо, щоб Європа та США залишалися сильними партнерами. Ми всі хочемо, щоб ця війна завершилася справедливо — без жодних винагород для Путіна, і особливо — без жодного клаптика землі.

І нам усім потрібно зберігати тиск на Росію — кожен може зробити свій внесок, щоб допомогти нам досягти повного й безумовного припинення вогню якнайшвидше — хоча б на 30 днів. Саме це може закласти основу для справжньої, дієвої дипломатії", - додав Зеленський.

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Що відомо про навчання "Захід"?

Навчання "Захід" заплановані на вересень 2025 року, офіційними цілями останніх є відпрацювання спільних оборонних і наступальних дій, вдосконалення взаємодії збройних сил, а також перевірка готовності військовослужбовців до різних сценаріїв безпеки.

Останні навчання "Захід-2021", у яких взяли участь понад 200 000 осіб, стали найбільшими маневрами на західному напрямку з моменту розпаду СРСР і виявилися частиною підготовки до повномасштабного вторгнення в Україну.

Навчання "Захід" проводяться кожні два роки з 2009 року.

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